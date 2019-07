Mittelschule Finsing: Premiere beim Schulabschluss

An der Mittelschule Finsing wurden erstmals drei Abschlussklassen verabschiedet. Neben zwei neunten Klassen geht auch der erste 9+2-Jahrgang.

Eicherloh – Premiere an der Mittelschule Finsing: Erstmals in der Schulgeschichte gab es heuer drei Abschlussklassen – neben den beiden neunten waren die Abschlussschüler der so genannten Vorbereitungsklasse 2, also die „9+2“-Schüler mit Mittlerem Schulabschluss, dabei. 62 Absolventen haben damit ihr Zeugnis bekommen.

Die Abschlussfeier fand wegen der etwa 220 Gäste im Gasthaus Faltermaier in Eicherloh statt. Rektor Stephan Rettig sagte in seine Rede, „dass ihr nun einen neuen Lebensweg beschreitet, erfüllt alle mit Freude. Ihr habt schon einige Etappen hinter Euch gebracht“, erinnerte Rettig, „aber an eurer Seite waren immer Menschen, die ein Auge auf euch hatten, euch an die Hand genommen und euch Hindernisse aus dem Weg geräumt haben“. Das waren die Eltern, die Familie und die Lehrer, denen er besonders dankte.

Mittelschule Finsing: Viele Absolventen gehen weiter zur Schule

Rettig zitierte das chinesische Sprichwort, dass auch ein Weg von tausend Meilen mit einem ersten Schritt beginne. „Dieser Weg fängt morgen für euch an“. Die meisten hätten sich für eine Berufsausbildung entschieden, etwa ein Drittel der V2 will auf der FOS das Fachabitur ablegen, und 14 der Neuntklässler werden in die V1 übertreten, also auch den Mittleren Schulabschluss anstreben. „Oft hört man jemanden auf die Schule schimpfen. Aber wenn man sieht, wie viele sie weiterbesuchen wollen, kann sie doch nicht so schlimm sein“, scherzte Rettig.

Bürgermeister Max Kressirer dankte der Lehrerschaft und wünschte den Schülern alles Gute: „Es wäre schön, wenn ihr einen Weg einschlagt, der euren Neigungen entspricht.“

Mittelschule Finsing: „Das haben wir alles ganz gut hinbekommen.“

Auch die Klassenlehrer traten ans Mikro, um die vergangenen Jahre zu resümieren. Roland Dietz hat seine 9a zwei Jahre lang begleitet und blickte in einer humorgewürzten Rede stolz auf „eine schöne Zeit mit euch“ zurück: „Das haben wir alles ganz gut hinbekommen.“ Man habe gemeinsam viel erreicht, viele haben den Quali geschafft und alle bis auf zwei eine Lehrstelle.

+ Die besten Neuntklässler sind Katharina Lechner, Franziska Schindlbeck und Sophia Killinger (v. l.) © Henry Dinger

Fabian Steffl hat seine 9b nur ein Jahr begleiten können, er hatte die Klasse von einer Kollegin übernommen. Steffls Fazit zum Schuljahr machte aber deutlich, dass die Schüler „nett, fleißig und leistungsstark“ waren.

Mittelschule Finsing: Dank an Eltern und Lehrer

Auch Christina Lehmer war über ihre Klasse voll des Lobes. Am Anfang habe sie Bedenken gehabt, wie sich die Klasse aus Schülern verschiedener Schulen zum Team formt. Aber das hätten die Schüler ganz allein erledigt. „Ich bin extrem stolz auf euch und danke euch für zwei wunderschöne Jahre. Ich werde euch vermissen“, sagte Lehmer.

Dass das auf Gegenseitigkeit beruht, zeigte sich bei den Abschiedsreden der Schüler: Von ihnen gab es nicht nur für die Eltern Rosen und für die Fachlehrer ein kleines Geschenk, sondern speziell für Lehmer Dankesworte, ein Fotoalbum und Blumen.

Die besten Absolventen an der Mittelschule Finsing

In der Vorbereitungsklasse V2 hat Alissa Krohnen mit einem Notenschnitt von 1,33 den besten Abschluss hingelegt. Die Neufinsingerin will für ein Auslandsjahr nach Spanien gehen und danach Abitur machen. Antonia Greckl (1,56) aus Unterschwillach wird ein Freiwilliges Soziales Jahr beim BRK leisten. „Danach möchte ich eine Ausbildung zum Notfallsanitärer anfangen“, sagt sie. Und Nina Schaub (1,56) aus Schwaig will bei Bürotechnik Huber in Erding eine Ausbildung beginnen.

+ Von der V2 haben Antonia Greckl, Alissa Kohnen und Nina Schaub den besten Abschluss hingelegt (v. l.). © Henry Dinger

Die besten Neuntklässlerinnen werden alle auf den 9+2-Zug aufspringen und streben die Mittlere Reife an. Sophie Killinger aus Niederneuching hat die Neunte mit 1,5 abgeschlossen und will später eine Ausbildung zur Automobilkauffrau machen. Franziska Schindlbeck aus Moosinning (1,6) hat sich noch nicht entschieden, was sie nach dem nächsten Abschluss machen will. Und Katharina Lechner aus Neufinsing (1,6) strebt eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement an.