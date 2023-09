Finsing, Niederneuching, Moosinning: Schulsozialarbeit wird aufgestockt

Von: Veronika Macht

Mehr Stunden und neue Teilzeitkraft für Finsing, Niederneuching und Moosinning: Die Schulsozialarbeit wird aufgestockt (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa

Mehr Stunden und neue Teilzeitkraft für Finsing, Niederneuching und Moosinning: Die Schulsozialarbeit wird aufgestockt.

Finsing – Mehr Schulsozialarbeit für die Schulen Finsing, Niederneuching und Moosinning: Der Mittelschulverband Finsing hat einer Erhöhung der Stunden für das Angebot des Vereins Brücke e.V. Erding zugestimmt. Der Verein sucht jetzt Personal, denn künftig sollen drei statt zwei Fachkräfte in Teilzeit die Soziale Arbeit übernehmen.

Der Antrag auf Ausbau des Angebots stammte ebenfalls von der Brücke. Deren Geschäftsführerin Barbara Huber schreibt, dass der Kooperationsvertrag für die genannten Schulen insgesamt 55 Stunden pro Woche ermögliche. Aus familiären Gründen sei diese Anzahl für die Mitarbeiterinnen Martina Eichner und Sandra Bieber jedoch auf jeweils 25 Wochenstunden begrenzt.

Diese 50 Stunden teilen sich auf die Mittelschule Finsing mit 30, auf die Grundschulen Finsing und Niederneuching mit je fünf sowie auf die Grundschule Moosinning mit zehn Wochenstunden auf. „Die Belastungen sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen“, heißt es in dem Antrag: durch eine höhere Schülerzahl und vermehrte Kriseninterventionen, darunter auch Corona-Folgen. Insbesondere in den Grundschulen sei der Bedarf stark gestiegen.

Um dies zu kompensieren, hat die Brücke einen Vorschlag mit drei Teilzeitkräften erarbeitet: Bieber soll mit 20 Wochenstunden komplett an der Grundschule Moosinning eingesetzt sein. Damit verdoppelt sich dort die Stundenzahl – der Gemeinderat hat dem inklusive Kostenübernahme bereits zugestimmt (wir berichteten). Eichner übernimmt 25 Wochenstunden, davon 20 an der Mittelschule Finsing und fünf an der Grundschule Niederneuching. Und eine neue Fachkraft möchte man mit ebenfalls 25 Wochenstunden in Finsing einsetzen – zehn an der Mittel- und 15 an der Grundschule. Dort steigt die Stundenzahl von fünf auf 15, wobei hier die bisher nicht genutzten fünf Stunden bereits eingerechnet sind.

In der Sitzung der Schulverbandsversammlung erklärte Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler (SPD), dass sein Gemeinderat zwar schon zugestimmt habe, „aber wir wollen diesen Weg in der Grundschule Moosinning erst gehen, wenn das auch passend ist für den Schulverband, denn wir wollen nicht eine Person ohne adäquate Nachfolge abziehen“. Daher habe man den Ausbau der Stunden zum frühestmöglichen Zeitpunkt beschlossen, voraussichtlich ab 1. Januar 2024, sowie unter der Prämisse, dass eine Nachfolge gefunden wird. Denn: „Wir sind eine kommunale Familie, wir wollen uns nicht gegenseitig Fachkräfte wegnehmen“, betonte Nagler.

Seitens des Schulverbands meinte Vorsitzender und Finsings Bürgermeister Max Kressirer (WGE): „Die zusätzlichen Stunden würden auch für die Schule Finsing passen.“ Immerhin besuchen sie bereits jetzt rund 530 Mädchen und Buben. Die Gesamtkosten für die Sozialarbeit lägen mit der neuen Teilzeitkraft bei 130 000 Euro, wobei Moosinning, wie berichtet, für seine Grundschule selbst aufkommt.