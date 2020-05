Auf der Suche nach besonderen Ausstellern

Im Oktober soll wieder der Hobbykünstlermarkt in der Montessori-Schule stattfinden. Die Finsingerin Andrea Struck übernimmt heuer erstmals federführend die Organisation.

Finsing/Aufkirchen – Etwas ganz Besonderes ist der Markt der Künste an der Montessori-Schule Aufkirchen – für Aussteller und Besucher. Das sagt zumindest die Finsingerin Andrea Struck, die heuer erstmals federführend die Organisation der Veranstaltung übernimmt. Aktuell sucht sie nach kreativen Köpfen, die ihre Werke am Sonntag, 25. Oktober, im Rahmen des Hobbykünstlermarkts ausstellen möchten.

Markt steigt zum 22. Mal

Bereits zum 22. Mal wird sich das Schulgebäude in Aufkirchen in ein kleines Paradies für Liebhaber der Hobbykunst verwandeln. „Anfangs war es nur eine Handvoll Künstler, die ihre Werke präsentierten. Heute ist der Markt der Künste der Montessori-Schule längst etabliert und weit über den Landkreis hinaus bekannt“, erklärt Struck. Zurecht könne man das spätherbstliche Event als Familienereignis bezeichnen.

Lust auf Ausgefallenes und Alternatives

„Der Markt unterscheidet sich vor allem durch das Publikum von anderen Hobbykünstlermärkten“, weiß die Organisatorin. In Aufkirchen sei die Lust auf Ausgefallenes, Alternatives zu spüren. „Das passt natürlich super zum Montessori-Konzept der Schule“, erklärt Struck und ergänzt: „Man findet viel Öko, tolle Dinge aus Holz und Naturmaterialien, und das Beste ist, dass man auch im Herbst schon viele kleine Geschenke für Weihnachten kaufen kann.“

Mehr als 50 Künstler

Generell sei das Angebot sehr bunt. Von mehr als 50 Künstlern werden Werke aller Stilrichtungen aus allen möglichen Materialien angeboten. „Inzwischen ist der Markt der Künste ein Geheimtipp, wenn man das Besondere und Einmalige sucht“, weiß Struck.

Doch nicht nur das umfangreiche Kunstangebot lockt die Besucher, auch dasRahmenprogramms. So wird es auch heuer wieder Darbietungen des schuleigenen Monte-Zirkus geben. Unter anderem Ponyreiten, Kinderschminken, und Basteln mit Naturmaterialien ergänzen das „Mitmach-Programm“ für Jung und Alt.

Wer mitmachen will, kann sich melden

„Heuer trifft es sich außerdem sehr gut, dass nicht gleichzeitig der Hobbykünstlermarkt in der Stadthalle Erding stattfindet. Das war in den letzten Jahren immer der Fall“, erinnert sich Struck. Wer die Gelegenheit nutzen und seine selbst gemachten Werke Ende Oktober präsentieren und verkaufen möchte, kann sich ab sofort bei Andrea Struck melden, E-Mail andrea@strucktour.com, Tel. (0 81 21) 2 59 56 19. Die Standgebühr beträgt zehn Euro. „Am Besten wäre es, sich so bald wie möglich anzumelden“, meint Struck.

Julia Adam