Gfällach: Es hakt am Personalmangel

Von: Veronika Macht

Die Gfällach, hier im Gemeindebereich Moosinning, fällt immer wieder trocken. Unser Bild ist ein Archivfoto aus dem Mai 2011. © EA-Archiv/Schimpf

Die Gemeinden Finsing und Moosinning kommen beim Wasser-Problem in der Gfällach nicht weiter. Es hakt am Personalmangel im Landratsamt, sagt Bürgermeister Kressirer.

Finsing – Auch wenn es in den vergangenen Wochen doch häufig geregnet hat: Insgesamt nehmen die Dürreperioden zu – auch in Bayern. Andrea Struck (Grüne) sei bezüglich des Grundwassers von mehreren Bürgern angesprochen worden und reichte im Gemeinderat die Frage an Bürgermeister Max Kressirer (WGE) weiter: „Haben wir eine Wasserknappheit zu erwarten?“

Laut Kressirer sind die Brunnen der Gemeinde 23 Meter tief gebohrt, die Pumpen liegen auf 17 Metern Tiefe. Im Moment betrage der Grundwasserstand rund 3,5 Meter. „Aktuell sinkt er ein bisschen, aber im Jahresmittel bleibt er unbedenklich gleich“, sagte Kressirer und schob hinterher: In der Schotterebene habe man vielleicht nicht die die idealsten Voraussetzungen, „aber dass uns das Trinkwasser ausgehet, ist nicht zu befürchten“.

Ein Problem sei jedoch, dass viele Gräben von Entwässerungsgräben gespeist würden. „Und wenn das Grundwasser nur halben bis einen Meter zurückgeht, fallen die trocken. Das Problem haben wir massiv bei der Gfällach“, erklärte Kressirer. Seit Jahren arbeite man hier intensiv und interkommunal – auch Moosinning ist davon bekanntlich betroffen – an einer Lösung.

Bernhard Faschinger (parteifrei) erkundigte sich genauer nach dem Sachstand der Gfällach-Zuführung. Kürzlich habe er beim Vorbeiradeln beobachtet, dass ein Teilbereich komplett trocken sei. insgesamt habe er zehn bis 15 tote Forellen dort gezählt. Kressirer erinnerte an die Debatte mit dem Bund Naturschutz und die Ausleitung von Wasser aus der Gfällach ins Naturschutzgebiet, was zum Trockenfallen in deren weiterem Verlauf Richtung Eichenried geführt hatte.

Vor einigen Jahren habe man die Änderung des Wasserrechtsbescheids angestrebt – und auch bekommen, um vom Viertelbach Wasser aus- und später in die Gfällach einleiten zu dürfen. Jetzt hake es im Landratsamt, genauer gesagt im zuständigen Fachbereich. Dort herrsche Personalmangel, „und immer, wenn sich jemand eingearbeitet hat, verlässt er die Stelle“. Von Seiten der Gemeinde seien alle Unterlagen fertig und bereits an die Abteilung Wasserrecht weitergeleitet. „Wir würden uns wünschen, dass was vorwärts geht. Aber da hakt es“, sagte Kressirer. Denn erst mit dem wasserrechtlichen Bescheid werde die nötige Baumaßnahme freigegeben. „Darauf warten wir, damit wir eine rechtskräftige Lösung haben“, erklärte der Bürgermeister.