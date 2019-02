Gfällach: Schützenhilfe vom Nachbarn

Im Wasser-Streit mit dem Bund Naturschutz um die Gfällach springt die Gemeinde Finsing ihren Nachbarn in Moosinning bei.

Finsing/Moosinning– In die Diskussion um die Gfällach – zuletzt war das Thema im Moosinninger Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen wieder hochgekocht – schaltet sich nun die Gemeinde Finsing ein.

Wie berichtet, hatte die Gemeinde Moosinning im vorigen Dezember beschlossen, ihre Mitgliedschaft beim Bund Naturschutz zu kündigen. Hintergrund war der schon lange dauernde Wasserstreit mit dem BN im Bereich der Gfällach. Der BN „bescheiße“ die Gemeinde mit dem Wasser, hatte SPD-Rat Josef Romir gesagt. Er wisse „nichts Vernünftiges, was die vom Bund Naturschutz bisher gemacht haben“, hatte Helmut Scherzl (BE) geschimpft.

In einem Leserbrief an die Heimatzeitung hatte sich daraufhin Christine Margraf, stellvertretende Landesbeauftragte des BN, zu den Vorwürfen geäußert und darin auch erklärt, man begrüße die „Bemühungen der Gemeinde Finsing, mehr Wasser in den Oberlauf der Gfällach zu leiten“.

Jetzt äußert sich Finsings Bürgermeister Max Kressirer (WGE) zum Thema. Seine Gemeinde könne „die Verärgerung der Gemeinde Moosinning über die Vorgehensweise des Bund Naturschutz in Bayern e.V. bezüglich der Verbesserung der Niedrig- und Mittelwasserführung Gfällach vollständig nachvollziehen“, schreibt er in seiner Stellungnahme.

Es sei richtig, dass das Naturschutzgebiet (NSG) – wie von Markgraf erwähnt – den ursprünglichen Gfällachverlauf darstelle. Aus den historischen Karten sei aber auch ersichtlich, dass das gesamte Naturschutzgebiet von einem offenen Graben durchzogen wird. Dieser Grabenverlauf sei jedoch nicht mehr vorhanden, stattdessen seien künstliche Wasserflächen angelegt worden, in denen das komplette Wasser versickere.

„Es ist doch nur logisch, dass eine künstlich angelegte Umleitung gegraben werden musste, um das Quellgebiet der Gfällach weiterhin an das schon früher vorhandene Gewässernetz anzuschließen, wenn der Wasserlauf im Naturschutzgebiet nicht mehr durchgängig vorhanden ist“, resümiert Kressirer.

Die künstlich angelegten Wasserflächen, in denen das Wasser im NSG versickere und die Flächen vernässen solle, entziehen der Gfällach das Wasser. Für diese Ausleitung aus einem Fließgewässer gebe es nicht einmal einen wasserrechtlichen Bescheid. „So ist der tatsächliche Sachverhalt aus Sicht der Gemeinde Finsing“, stellt Kressirer klar.

Er weist darauf hin, dass der Freistaat Bayern sowie die Gemeinden Moosinning und Finsing bis zu 400 000 Euro investieren würden, um die Situation für die Gfällach und das Naturschutzgebiet nachhaltig zu verbessern. Die Gemeinde Finsing habe in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt München und dem Landratsamt München erreichen können, dass die Firma Uniper Kraftwerke GmbH einer Überleitung von 50 Litern Wasser pro Sekunde aus dem Viertelbach in das Quellgebiet der Gfällach zustimmt. „Die notwendigen wasserrechtlichen Bescheide sind hierzu bereits erlassen.“

Die Gemeinden hätten aber unmissverständlich dargelegt, dass diese Maßnahme nur durchgeführt werde, wenn die eine Hälfte des Wassers in der Gfällach verbleibe und die andere Hälfte ins Naturschutzgebiet fließe. Kressirer: „Damit gibt sich jetzt der Bund Naturschutz nicht zufrieden.“

Der Verband habe in dem von Markgraf erwähnten Schreiben an die Gemeinde Finsing mitgeteilt, dass eine abschließende Zustimmung zur geplanten zusätzlichen Wassermenge von 25 Litern pro Sekunde nicht möglich sei. Dabei spiele die prozentuale Aufteilung keine Rolle. Der BN habe empfohlen, das Verfahren dahingehend zu nutzen, zuerst die für das Naturschutz- beziehungsweise FFH-Gebiet mindestens erforderliche Wassermenge zu ermitteln und die zugeführte zusätzliche Wassermenge danach auszurichten. Diese liege nach der fachlichen Einschätzung und Erfahrung des BN bei mindestens 50 Litern/Sekunde, also 100 Prozent der zusätzlich zugeführten Wassermenge.

„Uns ist klar, dass sich der Bund Naturschutz darum bemüht, möglichst ausreichend Wasser für das Naturschutzgebiet zu erhalten. Ihm muss aber auch bewusst sein, dass dem Naturschutzgebiet nur durch die geplante Maßnahme auf Finsinger Gemeindegebiet zusätzlich 25 Liter pro Sekunde Wasser zugeführt werden kann“, sagt Kressirer. „Die Verantwortlichen des Bund Naturschutz sollten sich mit dieser Wassermenge zufrieden geben, ansonsten verspielen sie die einmalige Chance, das NSG bestmöglich zu erhalten.“

