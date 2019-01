Ihre Fotomodels sind unberechenbar

Das Naturfotografen-Ehepaar Heinz und Renate Schmidbauer hat so einige Abenteuer auf ihren weltweiten Fototouren erlebt.

Neufinsing– Sie hatten giftige Skorpione zur Beobachtung im eigenen Schlafzimmer, haben Weiße Haie hautnah beobachtet und auch so manches gefährliche Erlebnis gehabt: Als Naturfilmer- und -fotografen hat das Ehepaar Heinz und Renate Schmidbauer aus Neufinsing einige Abenteuer erlebt. Die beiden sind jenseits der 70 – aber haben noch lange nicht vor, Objektive und Kameras an den Nagel zu hängen.

Heinz Schmidbauers Weg zur Natur begann schon in seiner Jugend. Mit 14 Jahren zog die Familie um, von Berg am Laim raus aus der Stadt. „Da war ich alleine, hatte keine Freunde. Aber es war viel Wald außen rum, Natur pur. Das hat mich fasziniert“, erinnert sich der 75-Jährige. Eine kleine Kamera hatte er damals schon, „und so ist meine Leidenschaft gewachsen“. Seine Frau Renate, mit der er seit 49 Jahren verheiratet ist, hat er im Laufe der Zeit mit seiner Begeisterung angesteckt.

Eigentlich ist Schmidbauer studierter Innenarchitekt. Irgendwann aber machte er sein Hobby, das Filmen, zum Beruf. Als Mittzwanziger führte ihn sein erster großer Auftrag für den Tierfilmer Eugen Schuhmacher nach Spanien. Im Nationalpark Coto de Doñana sollte er den Pardelluchs filmen. Eine Anmeldung dafür hatte er nicht, nur ein Schreiben Schuhmachers. Das konnten die Ranger dort aber nicht lesen, und so hat sich Schmidbauer kurzerhand heimlich in den Park geschlichen. Bevor ihm jedoch der Luchs vor die Linse kommen konnte, wurde er entdeckt und rausgeworfen.

Durch Vermittlung kam er danach zum Fernsehen. Für den ZDF-Telezoo hat er rund 20 Beiträge produziert, die samstagabends zur Primetime liefen. „Mein Spezialgebiet waren Kleintiere, oft nachtaktive“, erzählt er. In „Raubritter der Nacht“ etwa hat er Skorpione beobachtet. „Die hatten wir ein Jahr lang im Schlafzimmer, neben dem Bett, in einem großen Terrarium“, sagt Schmidbauer über die hochgiftigen Tiere, als würde er über flauschige Kuschelhäschen sprechen. Den Tanz der Skorpione wollte er filmen, „und das passiert nun mal nachts. Also bin ich auf der Lauer gelegen. das war schon eine schlafraubende Zeit.“ Und wie war es für seine Frau, das Schlafzimmer mit den gruseligen Gliederfüßern zu teilen? „Mit der Zeit gewöhnt man sich an die Tierchen“, sagt sie lachend.

Eine besonders schwere Geburt im doppelten Sinn war es, die Fortpflanzung des Alpensalamanders filmisch festzuhalten. Das Weibchen gebäre in der Regel nur ein Junges – „und das auch nur in Dunkelheit, bei maximal sechs Grad und absoluter Störungsfreiheit“. Ein umgebauter Kühlschrank mit Glastür diente als Geburtsstätte, „und wir haben viele, viele Nächte gewartet“. Irgendwann hatte sich das Salamanderweibchen daran gewöhnt, dass Schmidbauer während der Wartezeit fernsah, und so konnte er die Geburt filmen – „als erstes und bis heute einziges Mal“, wie er erklärt.

Gelungen ist ihm auch faszinierendes Filmmaterial vom Bienenfresser, einem Vogel, den er in der Türkei aufgespürt hatte. Schlangen und Probleme mit dem Auto erschwerten die Arbeiten. „Und am Ende war doch alles für die Katz, weil jemand anders das auch schon gefilmt hatte.“

Rund 20 Jahre ist es jetzt her, als nur noch große Firmen Zuschläge für Tierdokumentationen bekamen. „Für Rucksackproduzenten wie uns gab es keine Aufträge mehr“, sagt Heinz Schmidbauer, und seine Frau Renate ergänzt: „Da hatten wir keine Chance mehr.“

Über eine Agentur ist ist er damals zur Fotografie gekommen. Seitdem hat Schmidbauer die Spiegelreflex- gegen die Filmkamera getauscht – und seine Frau hat sich ihm gleich angeschlossen. „Ich war von Anfang an begeistert dabei“, erzählt Renate, die wie ihr Mann auch sich das Fotografieren selbst beigebracht hat.

+ Beeindruckend: Die Great Migration am Mara Fluss. © Schmidbauer

Seitdem sind ihnen viele beeindruckende Momente vor die Linse gekommen. Die berühmte Überquerung des Mara Flusses in Ostafrika zum Beispiel, bei der zigtausende Gnus versuchen, durch den Fluss zu kommen – wo schon hungrige Krokodile auf Beute warten. „Da spielen sich richtige Tragödien ab“, sagt Heinz Schmidbauer.

Erlebt haben die beiden auf ihren Fototouren so einige Abenteuer. Ein Erdbeben der Stärke 6,5 auf Hawaii („Das ist, als würde ein Zug durchs Schlafzimmer fahren“) zum Beispiel, aber auch einige lebensgefährliche Momente.

Beim Schnorcheln etwa hat sich Heinz Schmidbauer eine vermeintlich leere Kegelschnecke mangels Taschen in die Badehose gesteckt. „Und wie ich die am Strand herzeige, kommt die Schnecke raus“, erzählt er. „Massel gehabt“, kommentiert er das ganz trocken, denn die Schnecke besitzt eine Art Harpune, ihr Gift kann tödlich sein. „Das ist schon abenteuerlich bei uns“, sagt Renate Schmidbauer.

+ Auf Tuchfühlung mit einem Weißen Hai. © Schmidbauer

Noch gefährlicher war ein Trip nach Afrika vor rund zehn Jahren. Nach dem Käfigtauchen mit Weißen Haien und dem Beobachten von Walen in Südafrika ging es nach Namibia. Dort wurde Heinz Schmidbauer aus dem Mietwagen heraus die Fotoausrüstung gestohlen – Männer hatten die Autotür aufgerissen und sich die Sachen gegriffen. „Ich hatte solche Wut und habe die noch verfolgt“, sagt der 75-Jährige. „Das war für mich noch viel schlimmer“, ergänzt seine Frau. Equipment im Wert von 10 000 Euro war weg – Kamera, Objektive, Laptop und unzählige Fotos. „Und am Schluss bist du doch zufrieden, dass du mit dem Leben davon gekommen bist“, sagt Renate Schmidbauer.

Inzwischen lassen es die beiden Fotografen etwas ruhiger angehen. Derzeit arbeiten sie an Kalendern mit Alpen- und Waldmotiven, sind dafür viel in den Bergen unterwegs. Außerdem ist gerade ein Bildband über Insekten in Arbeit. „Ich will damit zeigen, wie schön Insekten sind und dass es sich lohnt, sie zu erhalten“, erklärt Heinz Schmidbauer seine Motivation für die ästhetisch ansprechenden Fotos. In extremen Nahaufnahmen lässt er so winzige Spinnen zu possierlichen Tierchen mit riesig wirkenden Augen werden. Er zeigt Schmetterlinge in ihrer ganzen Farbenpracht, und lässt zwei Weberknechte, hintereinander abgelichtet, wie ein Tier mit 16 Beinen wirken. Mit dem Bildband will Schmidbauer auch auf das Insektensterben aufmerksam machen. „Ich habe früher oft Fotofallen aufgestellt. Da waren sicher 300, 400 Falter. Heute ist es nur noch eine Handvoll.“

Schmidbauer hofft, sein Bildband-Projekt umsetzen zu können. Insgesamt jedoch werde es immer schwieriger, als Fotograf große Aufträge zu bekommen. Habe es früher noch 400 Mark für ein Bild gegeben, bekomme man heute manchmal nur 40 Cent. „Die ganze Welt ist zur Konkurrenz geworden“, sagt Heinz Schmidbauer. Seine Frau Renate ergänzt: „Inzwischen ist das Fotografien für uns vor allem eine Leidenschaft. Es macht uns einfach Spaß.“