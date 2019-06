Gerade abgeholt und schon im Einsatz

Den ersten Einsatz hatte das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Finsing schon hinter sich, noch bevor es überhaupt angekommen war: Als die Kameraden das HLF 20 im April in Österreich abholten, leisteten sie auf der B 12 bei Kirchdorf am Inn Erste Hilfe bei einem Verkehrsunfall. Jetzt wurde das Einsatzfahrzeug gesegnet.

Finsing – Der Festakt am Pfingstsonntag begann mit einem Festgottesdienst im Freien. „Die Evangelischen gehen auch manchmal raus, das können wir ruhig mal nachmachen“, meinte Pfarrer Norbert Joschko gut gelaunt. In seiner Predigt erinnerte er daran, dass er im Jahr 1995, ebenfalls zu Pfingsten, bereits das Gerätehaus geweiht habe. „Und heute wird nun dieses Prachtstück hineingestellt“, sagte Joschko mit Blick auf das blumengeschmückte HLF 20.

Daneben hatten die Finsinger Kameraden einen ebenfalls neuen Lastenanhänger mit Pumpen platziert. Joschko segnete nicht nur die beiden Fahrzeuge, sondern auch eine silberne Christophorus-Medaille, die ans Armaturenbrett der Neuanschaffung kommen soll.

Bürgermeister Max Kressirer machte deutlich, dass der Weg bis zur Weihe nicht einfach war. 2017 hatte sich ein Team rund um die Kommandanten Swen Guth und Markus Reinhardt gebildet, um die grundlegenden Eigenschaften des Fahrzeugs festzulegen. Wie sich später zeigen sollte, waren es über 2000 Stunden, die so zusätzlich geleistet wurden. „Mitte 2017 lag ein sehr gutes Konzept vor“, erinnerte Kressirer.

Wegen des komplizierten Ausschreibungsprozederes musste man sich öfter treffen und die Kreisbrandinspektion ins Boot holen. Ende Januar 2018 wurde europaweit ausgeschrieben. Der Fahrwerksauftrag für 93 000 Euro ging an MAN, der technische Aufbau für 264 000 Euro an die Firma Rosenbauer, und die Ausstattung in Höhe von 70 000 Euro übernahm Feuerwehr-Ausstatter BAS. Am 8. April 2018 gab der Gemeinderat grünes Licht für das 430 000 Euro teure Fahrzeug. Ein Jahr später wurde der 290 PS starke Allrader aus Österreich geholt.

Zuhause wurde das Fahrzeug mit einer Wassertaufe begrüßt und dem Bürgermeister vorgeführt. „In diesem Moment wurde mir erst so richtig bewusst, wie sehr sich die Technik in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und wie sich damit der Feuerwehrdienst verändert hat“, sagte Kressirer, der als Aktiver vor 35 Jahren noch mit einem zum Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) umgebauten VW Kombi unterwegs gewesen sei.

Das neue Fahrzeug hat nicht nur einen 2400-Liter-Wasser- und einen 125-Liter-Schaumtank an Bord, sondern auch fixe und mobile Stromerzeugung, Lichtmast, Tauchpumpe und Geräte für Brandbekämpfung sowie Technische Hilfeleistung.

Dass nun die Kameraden speziell für das HLF 20 geschult werden müssen, betonten Kreisbrandrat Willi Vogl und Kreisbrandmeister Christian Albert. Jedoch sei bei allen eine sehr gute Grundausbildung spürbar. „Das nimmt die Angst, bei einem Einsatz mit der Technik nicht klarzukommen“, wusste Albert. Für Landrat Martin Bayerstorfer ist das Geld für das HLF gut angelegt, denn es trage dazu bei, „den hervorragenden Zustand der Fahrzeuge und Gerätehäuser“ der 69 Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis zu erhalten.