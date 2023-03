Neufinsinger Stüberl-Programm: Von „Börsenparty“ bis Bier-Pong-Turnier

Freuen sich, endlich wieder einen Maibaum in Neufinsing aufstellen zu können (v. l.): Jonas Schade, Benedikt Käsmair, Michael Meisinger, Daniel Schräder, Thomas Huber, Quirin Schum, Valentin Nohe, Stephan Huber, Dominik Schröder, Roman Schade, Alexander Kindshofer, Maximilian Kindshofer, Florian Soller und Benedikt Albert. © Burschenverein Neufinsing

Zwar bleibt noch etwas Zeit, bis in Neufinsing am 1. Mai der Maibaum am Rathausplatz wieder aufgestellt wird. Beim Neufinsinger Burschenverein laufen die Vorbereitungen jedoch bereits auf Hochtouren.

Neufinsing – Mit vereinten Kräften haben die Burschen die 35 Meter lange Fichte, welche die Ortsmitte zieren soll, umgelegt. Ihren Anstrich erhält sie im Maibaumstüberl, das mit einigen weiteren Highlights auf die Besucher wartet, wie die Burschen verraten. Aktuell befindet sich das Stüberl mit Biergarten im Aufbau. Es wird wie gewohnt Am Steinfeld gegenüber des Fußballplatzes zu finden sein. Geöffnet ist das Stüberl dann ab 31. März täglich ab 18 Uhr.

Donnerstags gibt’s wöchentlich die Rüscherl-Happy-Hour von 19 bis 21 Uhr. Der Startschuss fällt am 31. März bei der Warm-Up-Party im Stüberl. Dort wird der Maibaum am 1. April eintreffen. Geplant haben die Neufinsinger zudem einige Motto-Partys. So findet am Freitag, 14. April, die 90er-/2000er-Party statt. Bereits am folgenden Samstag wird bei der „Bierkini-Party“ gefeiert wie auf Mallorca. Wie an der Börse regeln sich die Getränkepreise am Donnerstag, 20. April, bei der „Börsenparty“. Ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen können die Teilnehmer des Bier-Pong-Turniers am Sonntag, 23. April. Motivierte können sich über die Webseite des Burschenvereins unter www.bv-neufinsing.de sowie über Facebook und Instagram fürs Turnier anmelden.

Am Mittwoch, 26. April, gibt es beim Kabarett mit Roland Hefter einiges zu Lachen. Der Kartenvorverkauf wird während der Stüberlzeit stattfinden. Ergänzend zu den Highlights finden sich im Wachplan, der ebenfalls über die Webseite sowie auf Facebook und Instagram abrufbar ist, weitere Veranstaltungen, die es „nicht zu verpassen gilt“, da sind sich die Burschen einig.

Julia Adam