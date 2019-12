Drei maskierte Männer greifen unvermittelt an: Mann (46) brutal zusammengeschlagen

Ein 46-Jähriger ist in Neufinsing brutal zusammengeschlagen worden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Neufinsing – Wegen versuchten Mordes ermittelt die Kripo Erding in Neufinsing. Auf dem Ulmenring war am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ein46 Jahre alter Bürger aus der Gemeinde brutal zusammengeschlagen worden. Das berichtet das Polizeipräsidium Ingolstadt. Da die Staatsanwaltschaft Landshut angesichts der Brutalität und des augenscheinlichgezielten Vorgehens von einem versuchten Tötungsdelikt ausgeht, hat die Kripo Erding eine eigene Soko gegründet. Die Ermittlungsgruppe besteht aus neun Beamten.

Der 46-Jährige wurde vor seiner Wohnung attackiert. Zu diesem Zeitpunkt soll er sich auf dem Heimweg befunden haben. Diedrei Männer traten auf den Mann ein und traktieren ihn mit Schlägen. Aufmerksame Nachbarn könnten ihm das Leben gerettet haben.

Denn sie wurden auf das Verbrechen aufmerksam und liefen auf die Straße. Als sich die Täter beobachtet fühlten, ergriffen sie die Flucht. Die Kripo sucht dringend zusätzliche Zeugen, eventuell Hundehalter, die um diese Zeit schon beim Gassigehen waren. Sie könnten Angaben machen, ob die Männer zu Fuß oder mit einem Fahrzeug geflüchtet sind – und in welche Richtung. Beim Ulmenring handelt es sich um ein Wohngebiet am südlichen Ortsrand von Neufinsing in Richtung Pliening. Fremde Fahrzeuge könnten aufgefallen sein.

Die Nachbarn alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Der Mann kam ins Klinikum. Er erlitt eine Kopfverletzung, Prellungen sowie diverse Schürfwunden. Nach Informationen unserer Zeitung schwebt der 46-Jährige aber nicht in Lebensgefahr. Weitere Details will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekannt geben. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Üblicherweise wird jetzt das persönliche und berufliche Umfeld des Opfers durchleuchtet.

Dabei ist auch zu klären, ob sich Täter und Opfer kannten und in welcher Beziehung sie zueinanderstanden. Bislang war das Opfer noch nicht so weit, dass es von der Soko vernommen werden konnte. Die Zeugen berichteten, dass die Männer etwa1,80 Meter groß sind. Über ihre Bekleidung ist ebenso noch nichts bekannt wie über ihre Nationalität.

Hinweise zu dem Fall erbittet die Kripo Erding unter Tel. (0 81 22) 96 80. Der Neufinsinger Fall erinnert an ein Verbrechen im November 2017, als vor dem Erdinger Kino ein osteuropäisches Rollkommando einem Ukrainer aufgelauert und diesen zu Tode geprügelt hatte. Die Täter wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Gleich drei Mal war seit Freitagabend die Erdinger Polizei gefordert, um Schlägereien zu schlichten.