Erweiterung des Kinderlands Zur Sonnwend: Bezugsfertig zum neuen Kindergartenjahr

Von: Veronika Macht

Für den Erweiterungsbau des Kinderlands Zur Sonnwend mussten etliche Bäume weichen. Auch der Wall zum Sportgelände hin ist bereits zum Großteil abgetragen. © Vroni Macht

Die Erweiterung des Kinderlands Zur Sonnwend in Neufinsing schreitet voran. Zum neuen Kindergartenjahr soll der Anbau fertig sein.

Neufinsing – Es ist die aktuell größte Baumaßnahme in der Gemeinde Finsing – und ein Millionenprojekt: die Erweiterung des Kinderlands Zur Sonnwend in Neufinsing. Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan. Bürgermeister Max Kressirer rechnet damit, dass der Betrieb zum neuen Kindergartenjahr aufgenommen werden kann.

Der Startschuss für die Erweiterung des Kinderlands Zur Sonnwend in Neufinsing ist vor rund einem Jahr gefallen: Zunächst mussten etliche Bäume für den Neubau weichen. Anfang Juli 2021 erfolgte dann der Baubeginn. Die Fertigstellung ist ein gutes Jahr später geplant – nämlich am 29. Juli.

Und Kressirer ist beim Baustellenbesuch mit der Heimatzeitung zuversichtlich, dass zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs alles bezugsfertig sein wird: „Dieses Ziel scheint erreichbar. Wir sind soweit im Zeitplan, der von Anfang an sehr eng gesteckt war.“

Die neue Mensa: In diesem lichtdurchfluteten Raum werden die Kinder künftig zu Mittag essen. © Vroni Macht

Und auch die Kosten „sind absolut im Rahmen“, versichert der Bürgermeister. Rund 4,5 Millionen Euro wird der Anbau inklusive Außenanlagen kosten. Alleine der Hochbau schlägt mit 3,45 Millionen Euro zu Buche. Die Gemeinde erwartet jedoch etliche Zuschüsse.

„Mit der Erweiterung sind dann unsere Häuser hoffentlich ausgewogen mit allem belegt“, sagt Kressirer und gibt zu: „Wir haben bisher den Krippenbereich eher stiefmütterlich behandelt. Jetzt kriegen wir hier zwei ganz moderne Krippen- und dazu noch weitere zwei Kindergartengruppen unter.“

Auch ist das Kinderland Zur Sonnwend die einzige Einrichtung in der Gemeinde mit einem Hort. Dabei werde die Nachmittagsbetreuung immer mehr nachgefragt. Die meisten Schüler würden den Offenen Ganztag besuchen – knapp 130 Kinder in der Grund- sowie um die 30 Mädchen und Buben in der Mittelschule. Während dort die Betreuung nur bis 16 Uhr gehe, werde im Hort bis 17 Uhr betreut.

Zwischen Alt- und Neubau entsteht der neue Eingang (M.). Links im Bild zu sehen ist das bisherige Kinderhaus, rechts sieht man die großen Fenster der künftigen Mensa. © Vroni Macht

Das neue Kinderhaus mit dann fünf Kindergarten-, zwei Krippen- und einer Hortgruppe betritt man über einen großzügigen und zentralen Haupteingang, der Alt- und Neubau verbindet. Dieser Gelenkbau beinhaltet das Treppenhaus, ein Aufzug macht einen Großteil des Gebäudes barrierefrei.

Im Erdgeschoss des Neubaus, den Architekt Markus Heilmaier aus Erding geplant hat, werden nicht nur die Krippenkinder betreut. Dort gibt’s künftig auch das Mittagessen. „Das alte Haus ist rund 30 Jahre alt, es hat keine Mensa. Im Neubau entsteht nun eine große, helle Mensa mit Ausgabeküche“, erklärt Kressirer. Sie ist für die Versorgung von Alt- und Neubau gleichermaßen ausgelegt. Die Kindergartenkinder werden im Obergeschoss betreut – in hellen, hohen Gruppenräumen mit großen Fenstern. Hinzu kommen noch Personalräume.

Als letzter Schritt des Neubaus wird im April mit den Außenanlagen begonnen. Die Lex-Kerfers Landschaftsarchitekten aus Bockhorn haben den Auftrag für die Freiflächengestaltung erhalten, und diese Flächen werden laut Kressirer „sehr hochwertig und anspruchsvoll“. Wie berichtet, wird der Garten durch den Anbau etwas kleiner.

Ein Gelenkbau verbindet Alt- und Neubau – in der Mitte der zentrale Eingang, links entsteht ein Aufzug. © Vroni Macht

„Das kann aber durch den Rückbau der Tribüne und des Lärmschutzwalls gut kompensiert werden“, erklärt Kressirer. Der Wall zum Sportgelände hin ist zum Großteil bereits abgetragen, bis zuletzt habe man noch einen kleinen Bereich zum Spielen für die Kinder stehen lassen. Die Tribüne wird ebenfalls demnächst weichen – „die Kinder brauchen den Platz“, sagt Kressirer.

Neu angelegt werden in dem Zusammenhang auch die Parkplätze – als Senkrechtparker am Buchenweg. Der Vorbereich des Kinderhauses soll bis auf den Anlieferverkehr autofrei bleiben.

Der Erweiterungsbau (l.) des Kinderlands Zur Sonnwend in Neufinsing (M.) soll zum nächsten Kindergartenjahr in diesem Herbst in Betrieb gehen. Für die Neugestaltung der Außenanlagen wird der Erdwall (ganz l. im Bild) abgetragen. Auch die Tribüne (ganz r. im Bild) muss weichen. © Vroni Macht

„Die Erweiterung ist aber nur der erste Schritt, danach erfolgt die energetische Sanierung des Altbaus“, blickt Kressirer voraus. Dafür wird mit weiteren rund zwei Millionen Euro gerechnet, noch heuer will man mit dem Dach beginnen. Wenn der Anbau fertig ist, ziehen die Gruppen dort ein, während der Altbau saniert wird.

In dem Zusammenhang sei die Gemeinde auch weiter am Thema Waldkindergarten dran, um alle bestehenden Gruppen betreuen zu können. Denn, so stellt Kressirer fest: „Wir wollten uns ein Provisorium in Containern unbedingt ersparen. Dafür gibt man nur Geld aus ohne Ende.“

Ist auch der Altbau auf Vordermann gebracht, steht im Kinderland Eicherloh – Am Park ebenfalls die energetische Sanierung an. Hier sind aktuell etwa 600 000 Euro vorgesehen. „Dann sind wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt“, sagt Kressirer über die Kinderbetreuungseinrichtungen in Finsing.

