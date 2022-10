Erweiterung des Kinderlands Zur Sonnwend ist fertig: „Wir ziehen ein, das ist ja fein!“

Rein ins neue Haus: Der Umzug in den Erweiterungsbau des Kinderlands Zur Sonnwend – Neufinsing ging am Mittwoch über die Bühne. Darüber freuten sich die Kinder und das Team, allen voran (Mitte stehend, v. l.) Trägervertreterin Eva Harmat, stellvertretende Leiterin Daniela Greiner, Bürgermeister Max Kressirer, Leiterin Andrea Ufer und Kathleen Emlich vom Elternbeirat.

Einrichtung in Neufinsing

Von Veronika Macht

Der Erweiterungsbau des Kinderlands Neufinsing – Zur Sonnwend ist fertig. Die Kinder sind am Mittwoch eingezogen. Jetzt wird der Altbau saniert.

Neufinsing – „Heute ist es endlich so weit. Heute ziehen wir endlich in unser neues Haus!“ Die Freude war am Mittwoch nicht nur Andrea Ufer, Leiterin des Kinderlands Neufinsing – Zur Sonnwend, anzusehen. Auch das Team und ganz besonders die Kinder freuten sich, nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit in den Neubau einziehen zu können.

Wie berichtet, hat die Gemeinde im Garten des bisherigen Kindergartens einen Erweiterungsbau errichten lassen. Der Startschuss war Anfang 2021 gefallen, denn zunächst mussten etliche Bäume für den Neubau weichen. Anfang Juli 2021 erfolgte der Baubeginn, die Fertigstellung fast pünktlich zum Beginn des aktuellen Kindergartenjahres.

Kinderland Neufinsing – Zur Sonnwend: „Wir ziehen ein, wir ziehen ein, ins neue Haus, das ist ja fein!“

Zum offiziellen Einzug hatten Kinder und Team ein Lied einstudiert. „Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern gehen. Wir ziehen ein, wir ziehen ein, ins neue Haus, das ist ja fein!“ sangen sie, bevor Bürgermeister Max Kressirer und eines der Kinder ein Band durchschnitten. Dann wurde der Neubau von drei Kindergarten- und einer Krippengruppe bezogen.

Rein geht’s über einen großzügigen zentralen Haupteingang, der Alt- und Neubau verbindet. Dieser Gelenkbau beinhaltet das Treppenhaus, ein Aufzug macht einen Großteil des Gebäudes barrierefrei. „Das hat Architekt Markus Heilmaier sehr gut gelöst hat“, befand Kressirer. „Ich hoffe, dass ihr euch in eurem neuen Kindergarten wohlfühlt“, sagte er zu den Kindern, denen er auch für ihre Geduld dankte, immerhin hätten sie etliche Monate mit Einschränkungen leben müssen.

Ganz vorbei ist es mit der Baustelle am Buchenweg übrigens noch nicht. Jetzt nämlich wird der Altbau umfangreich energetisch saniert. Dach, Fenster, Heizung – „das ist eine weitreichende Maßnahme“, so Kressirer. Bereits vergeben wurden unter anderem Gerüstbau-, Zimmerer- sowie Dach- und Spenglerarbeiten, als nächstes Paket sollen Fenster, Böden, Türen und Heizung folgen. In einem Jahr möchte man auch damit fertig sein.

+ Raus in den neuen Garten: Die Außenanlagen sind zwar kleiner als vorher, aber nicht weniger schön. © Vroni Macht

Während also im Altbau gewerkelt wird, zieht der Hort vorübergehend in den Neubau um: Die Mensa wird für diese Kinder Heimat auf Zeit. Dort gibt es auch eine Beamerwand, etwa für Elternabende oder pädagogische Angebote, sowie eine künftige Kinderkochküche. „Da ist alles in Kinderhöhe, damit wir pädagogische Angebote machen können“, erklärte Ufer, die sich sichtlich über die neue Ausstattung freute – auch die der großzügigen Küche mit viel Platz. Und der werde gebraucht, um für bis zu 200 Kinder, die in dem Haus künftig betreut werden können, Essen herzurichten, warmzuhalten, auszugeben.

Begeistert ist die Kinderhausleiterin auch von der restlichen Ausstattung, etwa vom Krippenbad mit extra winzigen Toiletten und Waschbecken für die ganz Kleinen. „Das Team war von Anfang an in die Planungen eingebunden“, erklärte Kressirer. „Wir haben lange Wunschlisten geschrieben, und wir haben alles gekriegt“, ergänzte Ufer glücklich.

Eva Harmat, Geschäftsführerin der Kinderland Plus gGmbH als Träger der Einrichtung, dankte der Gemeinde, den Eltern, dem Team und den Kindern. „Selten habe ich ein Neubauprojekt erlebt, das so reibungslos verlaufen ist, weil alle zusammen geholfen haben, weil alle engagiert dabei waren“, lobte sie. Zu keinem Zeitpunkt habe der Träger Bedenken gehabt, dass irgendetwas nicht klappen könnte.

Harmat freute sich auch, dass im Garten doch etliche Bäume erhalten werden konnten. „Bei vielen Neubauten fehlt die Beschattung. Es ist toll, dass das hier mit den Bäumen möglich ist“, sagte sie. Wie berichtet, mussten viele Bäume und Sträucher für den Neubau gefällt werden. Mit den neuen Außenanlagen, geplant von den Lex-Kerfers Landschaftsarchitekten aus Bockhorn, sind trotzdem alle zufrieden, auch wenn sie noch nicht ganz fertig sind. Die Kinder jedenfalls konnten es kaum erwarten, endlich alles in Beschlag zu nehmen.

