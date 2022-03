Sanierung der Kita Zur Sonnwend: Sorge vor Materialknappheit

Von: Veronika Macht

Das Kinderland Zur Sonnwend in Neufinsing wird energetisch saniert. Dafür gibt die Gemeinde Finsing jetzt mehr Geld aus als ursprünglich gedacht – und rechnet im Gegenzug mit einer höheren Förderung. © Vroni Macht

Das Kinderland Zur Sonnwend wird gerade erweitert, danach steht die energetische Sanierung des Altbaus an. Dafür will man jetzt mehr investieren und höhere Zuschüsse abgreifen – wenn nicht die Materialknappheit dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung macht.

Neufinsing – Der Kindergarten Kinderland Zur Sonnwend in Neufinsing wird gerade erweitert. Ist das neue Gebäude fertig, steht die energetische Sanierung des Altbaus an. Dafür will man jetzt mehr investieren und höhere Zuschüsse abgreifen – wenn nicht die durch den Ukraine-Krieg hervorgerufene Materialknappheit dem gesamten Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen.

Architekt Markus Heilmaier berichtete im Gemeinderat, dass man bereits vor Jahren eine „Ad-hoc-Sanierung“ am Dach des Zwischenbaus gebraucht habe, weil die Blechdeckung durchgefressen gewesen sei. Jetzt, nach 30 Jahren, seien sämtliche Blechdeckungen zu ersetzen: „Mit nur 14 Zentimetern Stärke war das eine der Zeit angemessene Wärmedämmung. Die heutigen energetischen Anforderungen kriegt man damit nicht mehr her.“ Ein ähnliches Schadensbild zeige sich auch im Nordbau.

Bei einer Begehung habe man zudem festgestellt, dass die Fassadenkonstruktion im Sockelbereich teilweise verfault sei. Im Südbau-Keller gebe es auch keine Dämmung, und innen seien sicherheitstechnische Modernisierungen nötig, etwa ein Einbau einer flächendeckenden Hausalarmanlage. „Das Ganze ist halt insgesamt ein Kind seiner Zeit, man muss es sozusagen hochsanieren, dazu sind wir gesetzlich verpflichtet“, sagte Heilmaier.

Er erklärte, dass man über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in die Förderstufe für ein „Effizienzhaus 100-EE“ (Erneuerbare-Energien-Klasse) einbiegen könne. Dazu müsse man für weitere Dämmmaßnahmen 150 000 Euro mehr investieren, bekomme dafür aber rund 217 000 Euro mehr Förderung. „Und man erhält ein Gebäude, das im Unterhalt besser ist. Sowohl von der Förderung als auch von der Nachhaltigkeit her sollte man dieses Programm nutzen“, riet der Architekt.

Weniger erfreulich war indes sein Ausblick auf die Materiallage. Die aktuelle Kostenberechnung stamme noch von vor dem Krieg, „und wir wissen nicht, wie der sich weiter auswirken wird auf die Situation in der Baubranche“. Inzwischen bekomme er Preislisten im Tagestakt, so Heilmaier. Es gebe kaum Birkensperrholzplatten mehr, aus denen 80 Prozent der Möbel gemacht würden – weil die Rohware aus Russland komme.

Ab 1. April steige bei Holz-Alu- und Alu-Fenstern der Preis um mindestens 24, bei Holzfaserdämmungen um 20 Prozent, weitere Anpassungen seien angekündigt. „Wir haben durchaus Bedenken, dass wir überhaupt kein Material bekommen oder zumindest nicht das, das wir gerade brauchen, wenn der Bau läuft“, sagte der Architekt. Es könnte wohl aber eine Priorisierung geben, wo öffentliche Bauten weit vorn wären.

„Ich habe jetzt eigentlich nur darauf gewartet, dass Sie sagen, Sie würden aufgrund der Nichtkalkulierbarkeit der Preise empfehlen, die Maßnahme eventuell zu schieben“, bat Dieter Heilmair (CSU) den Architekten um seine Meinung. „Ich fürchte, dass sich das über Jahre ziehen wird, und hoffe, dass wir eine Konsolidierung der Preise kriegen“, sagte der. Bürgermeister Max Kressirer (WGE) meinte, man sollte das Projekt auf jeden Fall anpacken.

Und wenn man jetzt an einen Bieter vergebe, dann müsse der auch garantieren, dass er liefern könne. Ein erster Schritt könnte das neue Dach mit besserer Isolierung sein, ein zweiter dann Fenster und Heizung. Letztere werde ohnehin auch für den Neubau gebraucht. „Alles ausschreiben und schauen, was kommt an Angeboten“, lautete Kressirers Vorschlag. „Und wenn nur das Dach kommt, dann machen wir nur Dach. Wenn gar nichts kommt, dann müssen wir die Maßnahme schieben.“

Jürgen Lachmann (WGN) schlug vor, Flächen zur Verfügung zu stellen, wo Material zwischengelagert werden könnte. „Das würde ich jederzeit mitorganisieren, dass die Gemeinde das Material bezahlt und es erst eingebaut wird, wenn wir es brauchen“, sagte Heilmaier. Er plädierte dafür, gleich ein möglichst großes Paket auszuschreiben. Erste Ergebnisse erwarte er für den Sommer.

„Wir müssen das jetzt angehen, wir haben es mit der gemeinsamen Heizung ja so geplant, dass wir Sanierung und Anbau zeitnah machen“, sagte Ludwig Lex (FWF). „Aber wenn die Preise wirklich ganz anders liegen, müssen wir uns noch mal unterhalten, ob wir was streichen oder komplett schieben.“

Geschäftsleiter Helmut Fryba rechnete vor, wie sich der Eigenanteil entwickelt, wenn man die höheren Kosten fürs „Effizienzhaus 100-EE“ und zudem 25 Prozent aufgrund der Entwicklungen am Materialmarkt aufschlagen würde: Der Anteil steige auf 1,65 Millionen Euro. Im Haushalt angesetzt seien 1,7 Millionen Euro. „Das müsste so funktionieren. Wichtig ist, dass wir die Ware kriegen“, sagte Kressirer.

So fiel der Beschluss, das „Effizienzhaus 100-EE“ für, wie berechnet, 2,78 Millionen Euro umzusetzen. Festgehalten wird aber auch: Man geht davon aus, dass diese Berechnung mittlerweile überholt sei und dass zum Zeitpunkt der Vergabe die Preise um 25 Prozent höher liegen würden. Das Architekturbüro soll die Ausschreibung vorbereiten.

