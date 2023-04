Neufinsings Maibaum ist da: Jetzt geht’s ans Bewachen

Haben ab sofort ein waches Auge auf ihren Baum: Die Mitglieder vom Burschenverein Neufinsing, die den Baum am 1. Mai aufstellen. © Julia Adam

Die Neufinsinger haben ihren Maibaum heimgeholt. Das Stüberl ist in vollem Gange.

Neufinsing – Mit Sicherheit hat es der eine oder andere Maibaumdieb auf den Neufinsinger Baum abgesehen. Davon muss der Burschenverein ausgehen. Seit Samstag jedenfalls liegt die 35 Meter lange Fichte beim Wachstüberl Am Steinfeld, wo sie bis 1. Mai ihren weiß-blauen Anstrich erhalten soll. Wie die letzten Maibäume auch, kommt der Stamm wieder aus einem Waldstück bei Forstern, aus dem er mit vereinten Kräften zum Stüberl gebracht wurde.

Ab sofort wollen die Neufinsinger ihren Maibaum jedoch nicht mehr aus den Augen lassen. Der Hüttenbetrieb startet täglich ab 18 Uhr. Schon die erste Stüberlwoche bietet den Besuchern viel Abwechslung. Am heutigen Dienstag steigt die 70er/80er-Party, am Mittwoch lockt der Verein mit Fingerfood, und am Donnerstag kann bei der Bademantel-Party im bequemen Outfit gefeiert werden.

Traditionsgemäß gibt es am Karfreitag, 7. April, Steckerlfisch, während am Karsamstag Hawaii-Atmosphäre mit DJ Josh nach Neufinsing geholt wird. Auch beim Bunny-Sunday am Ostersonntag sorgt er für Stimmung.

Das ganze Programm und aktuelle Infos gibt’s auf www.bv-neufinsing.de.

Julia Adam