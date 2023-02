Üben bei den Oldies: Junge Musiker spielen im Seniorenheim

Ein Zettel am Wunschbaum des Neufinsinger Seniorenheims führte junge Musizierende mit den Bewohnern zusammen (v. l.): Betreuungsassistentin Jenny Füllhardt, Seniorenreferentin Gertrud Eichinger, Rebecca (Klavier), Raphael (Trompete), Johanna Seemüller, Schams, Jugendreferentin Andrea Struck, David (Klarinette) und Zebu (Gitarre und Gesang). © Vroni Vogel

Schönes Projekt in Neufinsing: Junge Musiker spielen im Seniorenheim. Das hatte sich eine Bewohnerin beim Wunschbaum gewünscht.

Neufinsing – Eine liebenswerte, kreative und generationsübergreifende Wunscherfüllung erfreute im Seniorenheim in Neufinsing die Bewohnerinnen und Bewohner: Unter dem Motto „Üben bei den Oldies“ besuchten junge Leute, die ein Musikinstrument spielen, mit Jugend- und Familienreferentin Andrea Struck sowie Seniorenreferentin Gertrud Eichinger das Heim und spielten in entspannter Atmosphäre für die betagten Menschen.

„Die Idee entstand durch einen Zettel am Wunschbaum im Seniorenheim an Weihnachten“, berichtete Struck, die sich sehr freute, dass die Aktion so gut ankam. Eine Bewohnerin habe auf den Wunschzettel geschrieben, sie wünsche sich, dass Kinder „zum Üben mit den Instrumenten kommen“. Strucks Mutter Karin Peischl habe den Wunsch entdeckt und ihrer Tochter davon erzählt, die diese Anregung prompt aufgriff. „Es war wirklich sehr schön. Die Damen und Herren haben sogar mitgesungen.“

Den Kindern und Jugendlichen hat der Besuch sichtlich richtig Spaß gemacht. Couragiert spielten sie für ihre Zuhörerschaft und gestalteten mit ihren ganz unterschiedlichen Instrumenten eine lockere Übungsstunde.

Eine Fortsetzung ist auch schon geplant: Am Freitagnachmittag, 10. März, werden junge Musizierende wieder zum Proben das Seniorenheim besuchen. Wer Interesse hat, ein paar Lieder im Seniorenzentrum Pflegestern in Neufinsing vorzuspielen oder dort mit seinem Instrument zu üben, meldet sich bei Jugend- und Familienreferentin Struck per E-Mail an andrea@strucktour.com.

Vroni Vogel