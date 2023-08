Neufinsing: Beachvolleyball auf dem Mini-Spielfeld

Von: Veronika Macht

Die für das Mini-Spielfeld vorgesehene Fläche liegt schon länger brach und ist wenig ansehnlich.

Die Gemeinde Finsing will die brachliegende Fläche am Sportgelände anders nutzen. Ob aus dem Mini-Spielfeld aber ein Beachvolleyballplatz werden kann, das muss erst rechtliche geprüft werden.

Finsing – Beachvolleyball zwischen den Fußballfeldern: Das soll künftig am Sportplatz in Neufinsing möglich sein, sofern es rechtlich möglich ist: Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, die Fläche für das Mini-Spielfeld, die derzeit brachliegt, anders zu nutzen. Für den Bau eines neuen Spielfelds fehlt der Gemeinde derzeit das Geld.

Jürgen Lachmann (WGN) hatte in der vorangegangenen Ratssitzung nachgefragt, ob beziehungsweise wann das Mini-Spielfeld im Bereich der Sportanlage Neufinsing wieder aufgebaut wird. Geschäftsleiter Helmut Fryba hatte dazu erläutert, dass der Schaumstoff in den Banden durch die intensive Spielnutzung porös geworden sei. Nach Einschätzung von Fachleuten der Firma Poltyan, die damals das Spielfeld errichtet hatte, sei ein erneuter Aufbau nicht mehr möglich.

Komplett neue Banden bräuchten aber einen neuen Unterbau mit Asphalt, dazu neuer Kunstrasen. Aufgrund der angespannten Haushaltlage seien keine Mittel dafür veranschlagt.

In der jüngsten Sitzung konkretisierte Fryba, dass durch den Tribünenbau des FC Finsing das Mini-Spielfeld weggekommen sei. Das vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Rahmen der Aktion „1000 Mini-Spielfelder für Deutschland“ gesponserte Feld war im Mai 2009 eingeweiht worden. Im Rahmen der Bauleitplanung habe der Gemeinderat für ein neues Spielfeld den aktuellen Bereich zwischen den beiden Fußballfeldern festgelegt. Unterbau und Randbegrenzungen seien erstellt worden, der FC habe die Schalungen für die Fundamente bereits zusammengezimmert.

Nach der Klausurtagung des Gemeinderats habe man das Thema aber nicht mehr großartig weiterverfogt. „Und jetzt ist es in einem Zustand, der für alle Seiten nicht befriedigend ist“, sagte Fryba und erklärte die Alternativen: Entweder man schaffe ein neues Mini-Spielfeld an, was 40 000 bis 50 000 Euro koste, oder man mache es kurzfristig nutzbar, indem man es mit Humus auffülle und ansäe. „So auf Dauer in der Brache liegen lassen, macht jedenfalls keinen Sinn“, meinte Fryba. Das Geld für ein neues Feld aber auszugeben, sei derzeit nicht darstellbar.

Andrea Struck (Grüne) sagte, sie würde es super finden, „wenn wir für die Jugendlichen irgendwas aus der Fläche machen. Ich sehe ein, dass wir nicht sehr viel Geld dafür haben, aber ich fände es gut, wenn es eine Lösung gäbe.“ Max Kressirer (WGE) brachte den Humus ins Spiel, der aktuell beim Bau der 2Erweiterung des Westtrakts der Schule anfällt: „Den könnte man einfach dorthin umsetzen und als Rasenfläche nutzen“, schlug er vor.

„Und was macht man mit den Randsteinen? Die Unfallgefahr ist dort brutal“, warf Dieter Heilmair (CSU) ein. Fryba antwortete, man könne die Steine einige Zentimeter überfüllen. „Aber Rasenfläche ist dort genug vorhanden. Das brauchen wir nicht. Was gewinnen wir dadurch?“, blieb Heilmair weiter skeptisch.

„Wir gewinnen, dass es ansehnlich aussieht“, meinte Kressirer. Man könne die Einfriedung nicht rausschauen lassen, weil davon eine Gefahr ausgehe. „Aber wir haben eigentlich nicht das Geld, was zu machen. Jetzt haben wir umsonst den Humus, dann schaut das nach was aus. Und wenn wir wieder Geld haben, führen wir das Feld wieder der eigentlichen Nutzung zu“, erklärte der Bürgermeister.

Gertrud Eichinger (SPD) hinterfragte, ob sich der Mehraufwand und die Mehrkosten lohnen. „Einfach verfüllen, damit es schön aussieht, macht wenig Sinn“, fand auch Bernhard Faschinger (parteifrei) und schlug vor: „Können wir nicht so was wie Volleyball anbieten?“

Für wenige tausend Euro Sand dort einfüllen – das sei durchaus eine Option, sagte Kressirer. Laut Geschäftsleiter Fryba sollte das trotz der Einfassungen machbar sein: „Wenn die entsprechenden Sicherheitsabstände passen, dürfte der Beton kein Hindernis sein.“

Die Idee, diese Fläche als Beachvolleyball-Feld zu nutzen, gefiel dem Gremium gut. Die Verwaltung wird nun rechtlich klären, ob dies möglich ist.