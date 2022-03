Das Umspannwerk in Neufinsing wächst

Von: Veronika Macht

Der Gemeindeweg, der um das Umspannwerk herumführt, muss verlegt werden. Unser Foto zeigt den bestehenden Weg im Norden des Werks, das ganz links im Bild hinter den Sträuchern zu sehen ist. Der Weg, der nach rechts oben abzweigt, führt weiter in Richtung Kläranlage. Der neue Weg soll um den großen Freileitungsmasten ganz rechts herumführen und dann quasi parallel zum bestehenden Weg in Richtung Westen führen. © Vroni Macht

Übertragungsnetzbetreiber Tennet plant die Erweiterung des Umspannwerks in Neufinsing. Ein Gemeindeweg muss dafür verlegt werden. Die Gemeinde Finsing ist von der Maßnahme nicht begeistert.

Finsing – Die Planungen für die Erweiterung des Umspannwerks Neufinsing werden immer konkreter. Es soll nach Norden wachsen. Dafür muss der Gemeindeweg verlegt werden. Übertragungsnetzbetreiber Tennet rechnet mit einer Bauzeit von rund sechs Jahren. Den aktuellen Stand stellten Alexander Chambour, Projektleiter für das Umspannwerk, Bürgerreferentin Catherin Krukenmeyer und Julian Leonhardt, Gesamtleiter für das Projekt Oberbachern–Ottenhofen, im Gemeinderat vor.

Laut Chambour wird die Erweiterung 24 Schaltfelder umfassen. Dazu nutze man eine Hybridbauweise. Dabei kommen sogenannte Freiluftsammelschienen kombiniert mit gasisolierten Schaltfeldern zum Einsatz. Dies habe den Vorteil, dass zwei solche Schaltfelder auf dem Platz eines herkömmlichen Freiluftschaltfelds unterkommen.

Gelände muss teils aufgeschüttet, teils abgetragen werden

„Man kann ein Umspannwerk nicht einfach ausschalten, abreißen und neu bauen“, erklärte Chambour. „Also mussten wir eine Planung finden, wie wir uns sukzessive durch die Anlage quasi durchhangeln.“ Diese Planung habe man gefunden, aber sie brauche mehr Platz. Der bestehende Gemeindeweg, der jetzt im Norden am Bestand vorbeiläuft, müsse deshalb verlegt werden.

Chambour erklärte, dass man den Feldweg im Westen an den bestehenden Weg anschließen und sich an der Nordtangente des Umspannwerks orientieren werde. Teilweise müsse Gelände aufgeschüttet, teils abgetragen werden. Um einen bestehenden Mast müsse der Weg herumgeführt werden, um im Osten wieder ans bestehende Wegenetz anzuknüpfen. Dies sei eine Anforderung seitens der Gemeinde gewesen.

Dazu erklärte Bürgermeister Max Kressirer (WGE), dass die ursprüngliche Planung in 2D „toll ausgesehen hat“, aber extreme Steigungen von zehn Prozent gehabt hätte. „Wir wollen aber, dass Fußgänger und Landwirte, die den Weg heute nutzen, das auch später noch tun.“ Deshalb habe man sich auf sechs Prozent Längs- und 2,5 Prozent Quergefälle geeinigt. „Das war keine ganz einfache Planung“, gab Chambour zu.

Grunderwerb? Tennet: Sind mit Eigentümern im Dialog

Kressirer bedauerte, dass Tennet kein 3D-Modell dabei hatte, stattdessen eine Videosimulation. „Das schaut jetzt ja aus wie ein Bachbett“, warf Franz Keimeleder (FWF) dazu ein und fragte nach der Planung in Sachen Regenwasser. Laut Chambour soll es Gräben geben, Genaueres konnte er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wohl aber, dass Tennet sehr an einer „verkehrssicheren Planung“ gelegen sei – Kressirer hatte eingewandt, dass ein Hügel bestmöglich abgetragen werden sollte, um für gute Sicht zu sorgen.

Andreas Wimmer (FWF) wollte wissen, wie weit Tennet mit dem Grunderwerb sei. Chambour bat um Verständnis, dass er darüber öffentlich keine Auskunft geben könne. Man sei aber mit allen betroffenen Eigentümern im Dialog.

Mit Blick auf das Rückhaltebecken und den Graben im Süden des Umspannwerks meinte Martin Hagn (CSU): „Das Wasser war schon mal kurz vor dem Reinlaufen, Was macht ihr, um das zu verhindern?“ Kressirer konkretisierte, dass es durchaus schon „Spitz auf Knopf“ gestanden habe: „Wir haben hier neuralgische Punkte, die ein Stück weit auch eine Gefahr für das Umspannwerk sind.“

Chambour erwiderte, dass der südliche Bereich der Anlage nicht Tennet, sondern Bayernwerk gehöre. Bayernwerk plane ebenfalls einen Ersatzneubau, vielleicht ergebe sich in einer Zusammenarbeit eine Optimierung, „aber wir sind nicht der direkte Nachbar“, musste Chambour abwinken.

Erweiterung des Umspannwerks: Tennet will ab 2023 loslegen

Zum zeitlichen Ablauf erklärte der Projektplaner, dass man sich in der Endphase der Vorplanungen befinde und noch neuer in die Vorbereitung auf das Genehmigungsverfahren einsteigen wolle, „sodass wir ab 2023 loslegen können“. Die Verlegung des Wegs sowie von Abwasserkanal und weiterer Sparten stehe als erstes an.



In diesem Zuge solle auch im Osten eine zweite Zufahrt zur Anlage entstehen. Bei einem derart komplizierten Projekt müsse man mit mindestens sechs Jahren Bauzeit rechnen. Die Zufahrt zur Baustelle werde voraussichtlich über den Föhrenweg erfolgen.

„Wenn wir so ein Invest tätigen, dann tun wir das mit einem gewissen Vorausblick. Wir sind überzeugt, dass wir für Neufinsing auch von der Versorgungssicherheit her die beste Lösung gefunden haben“, erklärte Chambour.

Kressirer machte keinen Hehl daraus: „Wir jubeln alle nicht, weil die Maßnahme kommt. Aber wenn sie kommt, wollen wir bei der Wegeführung und der Größenentwicklung der Anlage wenigstens das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde und unsere Bürger erzielen.“

Neue Wegeführung soll „vom Landschaftsbild her nicht gekünstelt ausschauen“

Man habe sich intensiv mit den Planungen auseinandergesetzt, aber keine andere Lösung gefunden, außer man nehme ein deutlich stärkeres Gefälle in Kauf. „Ich hätte es mir auch anders vorgestellt, aber wir müssen mit den Begebenheiten vor Ort leben“, meinte Chambour.

Neben der Hangneigung sei es der Gemeinde auch wichtig, dass die neue Wegeführung „vom Landschaftsbild her nicht gekünstelt ausschaut“, sagte Kressirer. Darauf ging auch Andrea Struck (Grüne) ein. „Das ist ein beliebter Spazierweg, und das ganze Projekt macht den Bereich nicht unbedingt schöner.“



Sie forderte neben der Optik auch eine ökologisch sinnvolle Bepflanzung: „Einfach ein grüner Streifen ist sehr unattraktiv und nicht zeitgemäß.“ Die Tennet-Vertreter versprachen, die Anmerkungen mitzunehmen. Ebenfalls mitnehmen konnten sie auch die einmütige Zustimmung zur vorgestellten Planung.

