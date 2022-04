Ab in die 50er Jahre: Neufinsinger Theaterkastl plant „Wob-baba-luba“

Teilen

Der neue Vorstand des Neufinsinger Theaterkastls (sitzend, v. l.): die beiden Vorsitzenden Stephan Perzl und Lorenz Kuhn, das Spielleiterduo für die Erwachsenen, Agnes Kuhn und Claudia Schiwietz, (stehend, v. l.) die beiden Schatzmeister Michael Suhre und Christine Kern sowie die beiden Jugendspielleiterinnen Daniela Suhre und Theresa Kuhn. © Vroni Vogel

Konkrete Theaterpläne, Vorfreude und eine optimistische Aufbruchstimmung bestimmten die Jahreshauptversammlung des Neufinsinger Theaterkastls.

Neufinsing – Im Sport- und Jugendheim standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Dabei haben der bisherige Vorsitzende und sein Vize die Rollen getauscht: Neuer Vorsitzender ist Stephan Perzl, Lorenz Kuhn fungiert nun als Vize. In Abwesenheit wurden Franziska Huber und Daniela Greiner zu Schriftführerinnen gewählt. Die Kasse liegt in den Händen von Michael Suhre und Christine Kern. Das Spielleiterduo für die Erwachsenen besteht aus Agnes Kuhn und Claudia Schiwietz. Als Spielleiterinnen für die Jugend engagieren sich Daniela Suhre und Theresa Kuhn.

Nachdem zwei Jahre lang wegen Corona nicht Theater gespielt werden konnte, soll es jetzt wieder losgehen. Auf dem Spielplan steht das Stück „Wob-baba-luba“ von Peter Landstorfer, das im Herbst in die 50er Jahre entführen soll. Es sei ein „wunderbares Gefühl, dass alle wieder in den Startlöchern stehen“, freute sich Spielleiterin Kuhn.

Auf Nachfrage unter den aktiven Mitgliedern sei große Bereitschaft signalisiert worden, dieses Stück aufzuführen. Das Theaterkastl hat es schon einmal inszeniert, jetzt soll es erneut „von unseren Jungen“ gespielt werden, so Agnes Kuhn. Aufführungsort ist in bewährter Tradition die alte Turnhalle der Schule. Im Mai soll das erste Treffen für das Theaterprojekt stattfinden.

Auch ein Kindertheater will man heuer Ende des Jahres aufführen, kündigte Daniela Suhre an. Ziel sei, „ein kleines Stück“ im Sport- und Jugendheim mit den Kindern einzustudieren. Man müsse „schauen, wo die Reise hingeht“. Außerdem schwebt der Jugendspielleiterin vor, den jungen Leuten das Theater als Kulturform näher zu bringen, etwa über Workshops. Wie Suhre weiter ausführte, ist das Kasperltheater, das der Verein für das junge Publikum im vergangenen Jahr organisiert hat, sehr gut angekommen.

Der neue Vereinschef Perzl kündigte mit Blick auf die gesunde Finanzlage des Vereins an, Geld in die Technik zu investieren, etwa gute Mikrofone zu kaufen. Auch einige Bühnenelemente und einen für die Aufführungen praktikablen Kühlschrank will das Theaterkastl erwerben. Außerdem möchte man Gedanken zu einem eigenen Vereinslogo entwickeln.

In der Versammlung gab es herzliche Dankesworte für den bisherigen Vorsitzenden Lorenz Kuhn und den langjährigen Spielleiter der Erwachsenen, Franz X. Peischl, der jetzt ebenfalls sein Amt an seine vormalige Stellvertreterin Agnes Kuhn abgab.

Vroni Vogel