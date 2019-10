„Da Pfenningfuchser“: Wenn der Geiz zum Verhängnis wird

Das Neufinsinger Theaterkastl zeigt derzeit die Komödie „Da Pfenningfuchser“. Noch drei Aufführungen gibt es in dieser Woche.

Neufinsing – „Geiz ist geil – aber keine Lösung fürs Leben.“ Schon Lorenz Kuhn, Vorsitzender des Neufinsinger Theaterkastls, begrüßte rund 250 Zuschauer am Samstagabend mit mahnenden Worten. Dass diese der Wahrheit entsprechen, zeigt sich im diesjährigen Theaterstück „Da Pfenningfuchser“ von Peter Landstorfer.

Der Pfenningfuchser ist nicht nur gegenüber sich selber geizig

Einen größeren Geizhals als den Bauern und Kiesgrubenbesitzer Dugg Bertl, gespielt von Manfred Käser, kann man sich wohl kaum vorstellen. Er ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Pfenningfuchser, dreht jeden Pfennig lieber dreimal um, bevor er ihn ausgibt. Im täglichen Leben ist er aber nicht nur gegenüber sich selber geizig, sondern alle um ihn herum bekommen seinen Sparwahn zu spüren – Knecht Dengl (Stephan Huber), Jungmagd Froaß (Regina Huber), Wirtschafterin Mare (Andrea Struck) sowie Freund und Schuster Zwirnschartner (Günther Huber) haben sich inzwischen an Kommentare wie „Zeit ist Geld, und wer viel Zeit hat, hat viel Geld. Darum pressiert’s mir nicht.“ oder „Geld macht bloß Sinn, wenn man es in Freude umwandelt – Was mir das Geld Freude macht!“ gewöhnt.

Als ihn Heimschwester Gibmera (Brunhild Perzl) schließlich um eine Kiesspende für die Umbauarbeiten im Heim bittet, wird Bertl sein Geiz jedoch zum Verhängnis. Schlussendlich muss er um sein Leben fürchten, wie ihm nicht nur Freund und Hofhelfer, sondern auch die Heimschwester sowie der Bader und Totengräber Endwartner Wugg (Johann Teicht) gekonnt vorgaukeln. Bertl beginnt, über den Sinn des Lebens nachzudenken und merkt, dass man sich mit Geld eben doch nicht alles kaufen kann...

Überraschend trockene Aussagen zum Thema Geld sorgen für Lacher

Zum zweiten Mal präsentierte das Schauspielerteam, dem auch Martina Kindshofer in der Rolle einer alleinstehenden Jungfer und Markus Mayer als Bankkassier angehören, den unter der Regie und Spielleitung von Franz Peischl, Agnes Kuhn und Dani Greiner einstudierten Dreiakter am Samstagabend in der voll besetzten alten Turnhalle der Grund- und Mittelschule Finsing.

Dabei gelang es nicht nur Manfred Käser als Großbauer, das Publikum mit immer wieder überraschend trockenen Aussagen zum Thema Geld zum Lachen zu bringen. Auch Günther Huber zog die Blicke als betrunkener Schuster mit durchaus überzeugender Mimik und Gestik auf sich. Den Schauspielern ist es auch in diesem Jahr gelungen, sich in ihre Rollen hineinzudenken und diese auf der mit großer Liebe zum Detail gestalteten Bühne zu verkörpern.

Weitere Termine am 31. Oktober sowie 2. und 3. November

Wer wissen möchte, wie die Geschichte um den Pfenningfuchser Dugg Bertl ausgeht, kann für die Vorstellungen des Theaterkastls am Donnerstag, 31. Oktober, sowie am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, noch Karten erwerben. Die Tickets kosten neun Euro an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet.

Spielbeginn ist donnerstags und samstags um 19.30 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Angefragt werden können freie Plätze per E-Mail an info@theaterkastl.de oder unter Tel. (01 62) 4 06 04 02.

Julia Adam