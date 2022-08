Der Geruch von Freiheit, Benzin und Rizinusöl

Von: Friedbert Holz

Ein zierlicher Hingucker war dieses hellblaue Goggomobil TS 250 coupé. © Johannes Dziemballa

Vom Jawa-Motorrad bis zur Corvette: Viele motorisierte Kleinode gab‘s beim Oldtimertreffen in Eicherloh zu bestaunen.

Eicherloh – Die große Wiese hinter dem Bürger- und Feuerwehrhaus in Eicherloh hat wahrlich viel erlebt am Wochenende: erst das traditionelle Sommernachtsfest, danach am Feiertag ein Oldtimertreffen, zu dem Liebhaber von historischen Fahrzeugen aller Art ihre „Schätzchen“ aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus gebracht hatten.

„Es hat sich bewährt, dass wir zwei Termine gleich hintereinander veranstalten“, fühlt sich Dieter Rath, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Eicherloh und Chef des rund 30 Frauen und Männer großen Organisationsteams, bestätigt. „Denn so brauchen wir nur einmal aufzubauen, was Bewirtung und Kinderprogramm angeht. Vor allem aber freut mich, dass viele Junge aus unserem Feuerwehr-Nachwuchs tatkräftig mithelfen, und das, obwohl es am Vorabend doch spät geworden ist.“

Tatsächlich kümmerten sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr um vieles: Sie begrüßten und notierten die Teilnehmer mit ihren Autos, Traktoren und Motorrädern, halfen bei der Ausgabe von Essen und Getränken, rückten Bänke und Tische für die Gäste zurecht.

Strahlt wie am ersten Tag: diese Corvette Stingray. © Johannes Dziemballa

Viele von ihnen waren mit allerlei geschichtsträchtigem Gerät angereist. So stach unter den rund 50 Traktoren aller Marken, Größen und Farben etwa der winzige rote Steyr-Traktor von Claus Emig hervor, der sich den 58 Jahre alten und nur 16 PS starken Schlepper aus Österreich zum Hobby gemacht hat. Auch ein dunkelblauer, wunderschön restaurierter Hanomag-Bulldog von 1962 hatte sich sauber eingereiht in die lange Schlange einstiger Acker-Geräte, die heute aber nur noch zur Gaudi ihrer Besitzer gefahren werden, vornehmlich zu Treffen wie in Eicherloh.

Matthias Hirner war mit seinem dunkelgrünen Unimog 411 aus Notzing angereist. „Mit ihm habe ich früher landwirtschaftlich gearbeitet, war mit ihm schon auf Rundreise in der Schweiz“, erzählte der stolzer Besitzer. Immerhin hat sein skurriles Gerät Allrad-Antrieb mit sperrbarem Differenzial, damit ist ein Durchkommen nahezu überall garantiert, wenn auch auf der Straße nur mit 60 km /h.

Fast vier Mal so schnell fuhr einst, Anfang der 1960er Jahre, die wunderschöne Chevrolet Corvette Stingray – zu deutsch Stachelrochen, wegen ihres spitz zulaufenden hinteren Dachabschlusses. „Als ich sie vor 27 Jahren in einem total desolaten Zustand bei einem Händler in München gesehen habe, war ich sofort in diese Form verliebt“, outet sich ihr Besitzer Max Schneider aus Eichenried. Er hat den amerikanischen Sportwagen, der über eine Zweigang-Automatik rund 320-V8-PS an die Hinterachse liefert, komplett neu aufgebaut – jetzt strahlt das schöne Stück wie am ersten Tag.

Über ganz andere Erlebnisse berichtet Fritz Sinner, der neben seinem raren Speedway-Motorrad steht, einer tschechischen Jawa. „Noch im Alter von 64 bin ich mit ihr Rennen gefahren auf dem Oval, immer links herum, mit heraushängendem Hinterrad. Dieses Motorsportgerät hat immerhin 50 PS aus einem Einzylinder-Motor, der mit Methanol betankt werden muss, und zur Schmierung braucht es Rizinusöl.“ Eigentlich ein umweltfreundliches Vehikel, wenn nur sein Geruch nicht so streng wäre…

Ein skurriles Gerät ist der dunkelgrüne Unimog 411. © Johannes Dziemballa

Teilweise dunkle Wolken stoßen auch die unzähligen Lanz- und Eicher-Traktoren aus ihren meist oberarmdicken Auspuffrohren in den fast blauen Eicherloher Himmel. Immer wieder kommen neue hinzu, aus allen Richtungen, und freilich auch ihre Fans. Sie wissen fast alles über die Stahlrösser, tauschen sich aus, fachsimpeln auf einem Niveau, das Laien völlig außen vor lässt.

Aber es gibt auch automobile Kleinode wie jenen Fiat 500 von 1971 mit nur 24 PS von Rameez Sedlmaier aus Eicherloh. Damals musste das Gepäck noch auf den Heckträger geschnallt werden, wenn’s etwa zum Gardasee ging. Denn im Innenraum wäre es sonst wohl doch zu eng geworden für eine vierköpfige Familie – die aber trotzdem Spaß hatte bei der Tagestour.

Und so präsentierte sich in Eicherloh das Angebot an fahrbaren Untersätzen als bester Beweis dafür, dass Geschwindigkeit und Kraft nicht allein selig machende Kriterien sein müssen. Die Entdeckung der Langsamkeit, so scheint es, hatte es den Bewunderern historischer Gefährte wieder einmal angetan.