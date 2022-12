Plätzchen & Co. bringen 2000 Euro fürs Palliativ Team Erding

Scheckübergabe ans Palliativ Team (v. l.): Elke Rockingham, Andrea Ehrlich, Martina Hartinger, Martina Birnkammer und Steffen Ziener. © Pfarrgemeinderat

Schöne Geste: der Pfarrgemeinderat Finsing hat seinen Adventsmarkt-Erlös ans Palliativ Team Erding (PTE) gespendet.

Finsing/Erding – Hausgemachte Plätzchen und Kuchen, Glühwein, Punsch, selbst gebastelte Sterne, Weihnachtskarten und handverzierte Kerzen: Das Angebot des Pfarrgemeinderats Finsing am Adventsmarkt vor dem Rathaus Neufinsing war groß. Der Erlös von 2000 Euro kommt nun dem Palliativ Team Erding (PTE) zugute.

„Auch in der Pfarrgemeinde kommt das Palliativ Team Erding inzwischen vermehrt zum Einsatz. Durch seine Arbeit ist es möglich, betroffene Familien in ihren schwersten Stunden auf würdevolle Weise zu betreuen und zu begleiten“, erklären Pfarrgemeinderatsvorsitzende Andrea Ehrlich, Finsings Ortsbäuerin Martina Hartinger und Martina Birnkammer, Schriftführerin im Pfarrgemeinderat, als sie den Spendenscheck an Elke Rockingham und Steffen Ziener vom Palliativ Team überreichten.

Die Spende werde unter anderem für den unbürokratischen Erwerb von Medikamenten und für Angebote durch Kooperationspartner wie der Psychoonkologie verwendet.

Der Pfarrgemeinderat bedankt sich bei allen Helfern und Unterstützern, die sich beim Adventsmarkt tatkräftig eingebracht haben, „denn ohne die vielen helfenden Hände hätte der Stand nicht aufgestellt und befüllt werden können“. Ein besonderer Dank geht an die Finsinger Landfrauen, denn die Einnahmen aus den selbst gebackenen Plätzchen bildeten den Löwenanteil des Erlöses.

Julia Adam