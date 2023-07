Pappel-Plantage fällt Rehen zum Opfer

Von: Lea Warmedinger

Christbäume made in Erding. Das war das Ziel von Familie Döllel in Eicherloh. Doch Tannen durften nicht gesetzt werden, und die Pappeln wurden verbissen – weil der Wildschutzzaun unzulässig gewesen sein soll. © Bernd Wüstneck/dpa

Weil sein Zaun einbetoniert und nicht einfach in den Boden gesteckt war, hat Markus Döllel 10 000 Euro in den Sand gesetzt. Was ist hier passiert?

Vor fünf Jahren hatte er 2000 Bäume gepflanzt – die aber nicht überlebt haben, weil der Wildschutzzaun laut Landratsamt nicht gestattet war und wieder abgebaut werden musste. Dementsprechend frustriert war der nebenberufliche Weihnachtsbaum-Verkäufer. Er verklagte die Kreisbehörde – ohne Erfolg.



Das Verwaltungsgericht München hat nun über den Zaun verhandelt, der eigentlich seit Jahren nicht mehr stehen würde. „Die Ämter haben sich untereinander nicht abgesprochen, und wir sind die Deppen“, sagt Angela Döllel im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn eigenen Aussagen nach hatte sich Markus Döllel beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Erlaubnis für den Zaun geholt. Doch dann kam das Landratsamt dazwischen.



Eigentlich wollte der Gutachter auf dem gepachteten Grundstück in der Nähe der Ismaninger Straße in Finsing Christbäume pflanzen. Nebenberuflich verkauft Döllel nämlich ungespritzte und selbst angepflanzte Tannen an Kliniken mit Krebspatienten und den Tierpark Hellabrunn. Da die Bäume aber Schatten auf die Wiese des Nachbarn werfen würden, wurde die Christbaumkultur nicht gestattet.



Also beantragte Döllel eine Kurzumtriebsplantage - und pflanzte im Jahr 2018 gut 2000 Pappeln. Damit die jungen Bäume nicht von Rehen verbissen werden, errichtete er einen Wildschutzzaun. Keine zwei Tage später, erzählt Döllel, sei der Bescheid vom Landratsamt gekommen, der Zaun müsse abgebaut werden.



Der Grund: Einbetonierte Sockel seien im Außenbereich nicht gestattet. Ein Dritter habe die Behörde darauf aufmerksam gemacht. „Einen Teil des Zauns haben die Arbeiter direkt weggerissen“, erzählt Döllel. Weil er aber die Genehmigung vom Amt für Landwirtschaft hatte, habe er Klage eingereicht.



Bis heute steht der übrige Teil des Wildschutzzauns, obwohl ein solcher normalerweise nach zwei bis fünf Jahren ohnehin wieder wegkommt, weil die Bäume dann groß genug sind. Mit der Klage hatte Döllel keinen Erfolg. „Die Bauaufsichtsbehörde ist das Landratsamt“, betonte Richter Schöffel vom Verwaltungsgericht bei der mündlichen Verhandlung vor Ort.



Das Amt für Landwirtschaft habe angegeben, es sei von einem Zaun die Rede gewesen, jedoch nicht in dieser Art. „Ich habe beim Amt für Landwirtschaft nachgefragt, wie der Zaun ausschauen soll“, sagte Döllel daraufhin dem Richter. „Mir wurde gesagt, es gibt dafür keine Norm.“ Richter Schöffel sei bekannt, dass das Amt für Landwirtschaft manchmal andere Prioritäten setzt, sagte dieser. Trotzdem muss der Zaun jetzt weg. Dort, wo inzwischen Bäume stehen sollten, wächst jetzt wieder japanisches Springkraut. Die Pflanzen von 2018 konnten den Rehen nicht standhalten.



Zaun und die Bäume haben die Döllels insgesamt 10 000 Euro gekostet, sagen sie. Doch das Schlimmere sei die Zeit, sagt Markus Döllel. Die Bäume pflanze die Familie gemeinsam mit der Hand. „Da arbeiten wir einen Monat hin.“ Ihnen sei die Lust an der Baumplantage vergangen: „Ich mache was für die Zukunft der Umwelt und meiner Kinder, und das wird dann verhindert.“ la