Schwester Cäcilia folgt dem Ruf der Berge

Von: Armin Rösl

Eine der letzten Amtshandlungen von Schwester Cäcilia (r.) im Pfarrverband war die Segnung des Bauwagens der Waldaußengruppe des Kinderlands Neufinsing – Sankt Georg. Alle Kinder hatten in Vorbereitung darauf viele Steine bunt bemalt. Am Tag der Segnung wurde mithilfe der bunten Steine ein Weg vom Bauwagen bis zum Wald ausgelegt. Dieser Steinweg soll einen symbolisch sicheren Pfad für die Kinder im Waldkindergarten darstellen. © Kinderland Plus

Gemeindereferentin Schwester Cäcilia Schwaiger verlässt überraschend zum 15. April den Pfarrverband Gelting-Finsing.

Finsing/Gelting – Ein dreiviertel Jahr, nachdem sie das Amt der Gemeindereferentin im Pfarrverband Gelting-Finsing übernommen hatte, sagte Schwester Cäcilia Schwaiger im Gespräch mit unserer Zeitung, dass sie gerne hier bleiben möchte. Jetzt, zweieinhalb Jahre nach ihrem Dienstantritt im Oktober 2020, verlässt sie den Pfarrverband wieder.

Kurzfristig schon zum 15. April wechselt die Ordensfrau der Garser Missionsschwestern in den Wallfahrtsort Birkenstein bei Fischbachau (Landkreis Miesbach). Dieser wird künftig vom Orden der Garser Missionsschwestern betreut, Cäcilia Schwaiger wird dies zusammen mit drei Mitschwestern tun.

In einem offenen Brief an die Mitglieder im katholischen Pfarrverband Gelting-Finsing schreibt Schwester Cäcilia: „Meine Ordensoberin hat mich angefragt für die neue Niederlassung in Birkenstein, und ich habe nach reiflicher Überlegung Ja gesagt. Es ist mir nicht leichtgefallen, Euch, die Kinder und Familien, die Ministranten, die Erstkommunionkinder, die Firmlinge, die Senioren und Pfarrgemeinderäte, alle, die sich in den Pfarreien engagieren, alleine zu lassen. Von Anfang an war mein Dasein begrenzt. Dass die Anfrage so früh kommt, hat meine Pläne durchkreuzt und hat meinem Leben und Vorstellungen eine andere Richtung gegeben“, bekennt sie.

Georg Rittler, Kirchenpfleger im Pfarrverbande, bedauert ebenso wie Pfarrer Norbert Joschko den Weggang von Cäcilia Schwaiger. „Sie hat sich ausgezeichnet in unsere Gemeinschaft eingefügt, war sehr beliebt und kontaktfreudig“, sagt er. Eines ihrer großen Anliegen sei die Durchführung der Kindergottesdienste gewesen. Außerdem leitete sie die Vorbereitungen der Kommunionkinder und der Firmlinge.

Im Juli 2020 hatte die damals 54-Jährige ihre erste Profess gefeiert und damit ihr Ordensgelübde abgelegt. Vor ihrem Studium der Religionspädagogik und ihrem Eintritt ins Kloster war Cäcilia Schwaiger, die in Brannenburg (Kreis Rosenheim) geboren ist, als Betriebshelferin, Verkäuferin, Hauswirtschaftsmeisterin, Krankenpflegerin und auch als Almsennerin tätig. Gemeindereferentin zu sein, „das ist einfach der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann“, sagte sie vor knapp zwei Jahren im Gespräch mit unserer Zeitung.

Am Ende ihres jetzigen Abschiedsbriefs an die Pfarrgemeinde schreibt sie: „Ich gehe mit einem weinenden und lachenden Auge, denn in dieser kurzen Zeit wurden mir so viel Vertrauen und Unterstützung entgegengebracht, dass ich mich richtig wohlgefühlt habe bei Euch. Trotzdem freue ich mich auf die neue Aufgabe in den ,Bergen‘.“

Einen Dank richtet sie zudem an die Gläubigen „für das Vertrauen, das mir geschenkt wurde“, sowie an Pfarrer Joschko und das ganze Team – im Pfarrbüro, in der Seelsorge und allen ehrenamtlich engagierten Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern: „Diese Zeit bei Euch war und ist sehr wertvoll für mich, für meine Arbeit, für meine Rolle als Gemeindereferentin und für mich als Person.“