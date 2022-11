Regenwasserkanal in Finsing: Kosten-Drittelung die beste Lösung

Das Interesse war groß an der Infoveranstaltung der AG Regenwasser in Finsing. © Julia Adam

Die AG Regenwasser hat für die marode Kanalisation in Finsing eine Empfehlung erarbeitet. Rund 70 Bürger hörten sich das bei einem Infoabend an.

Finsing – Dass die Regenwasserkanalisation in Finsing eine Sanierung nötig hat, steht seit Jahren fest. Dass das auch für die Anwohner eine große finanzielle Belastung bedeutet, ebenfalls. In einer Versammlung hat die AG Regenwasser, ein Zusammenschluss aus Interessengemeinschaft und Planungsausschuss, nun die Ergebnisse ihrer Überlegungen vorgestellt. Der Appell ist deutlich: Das Projekt sollte jetzt angegangen werden, um Kostensteigerungen zu vermeiden.

Die Kosten für die Anwohner so gering wie möglich halten, ist das Ziel der AG Regenwasser. Nach Überlegungen, Berechnungen und Gutachten konnte sie den Finsingern jetzt eine konkrete Empfehlung an die Hand geben. Hintergrund ist die geplante Dorferneuerung, in deren Rahmen Kirchenstraße und Hofener Straße saniert werden sollen. Durchgeführt werden kann dies aber nur, wenn die Funktionsfähigkeit der Leitungen mindestens für 25 Jahre gewährleistet wird. Im Rahmen einer Befahrung wurde jedoch festgestellt, dass das Niederschlagswassersystem viele Schäden aufweist.

Da in Teilbereichen zudem eine Neudimensionierung der Rohre notwendig ist, kommt eine lediglich punktuelle Ausbesserung nicht in Frage. Die entstehenden Kosten müssen gesetzlich geregelt auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden, weshalb zahlreiche Finsinger hohe Kosten befürchten.

Grundsätzlich sei man mit einer Neuherstellung der Regenwasserkanalisation besser aufgestellt als mit einer Sanierung, erklärte AG-Vorsitzender Dieter Heilmair im Burschenstüberl in Finsing. Gemeinsam mit den restlichen Mitgliedern der Arbeitsgruppe hatte er Lösungsansätze durchgespielt.

Wie bereits vor einiger Zeit eine Juristin des Bayerischen Gemeindetags erklärt hatte, sei lediglich im Falle einer Neuherstellung eine Abrechnung über Beiträge möglich. Wird die Kanalisation saniert, muss über Gebühren abgerechnet werden. Beiträge haben der AG zufolge jedoch Vorteile, etwa Förderungen. Eine Abrechnung wird zudem erst nach Umsetzung von 50 Prozent der Gesamtmaßnahme stattfinden. Grundsätzlich habe man mehr Zeit, um eine Lösung zu finden, die die Anwohner minimal belastet.

Eine verbindliche Aussage zu den Kosten könne man nicht treffen. Rechtlich zulässig wäre nach aktuellem Stand eine Drittelung für die Entwässerung privater Grundstücke, die Straßenentwässerung und die Ableitung von wild zufließendem Wasser aus dem Außenbereich. So könne sich die Gemeinde an den Kosten beteiligen.

„Wir haben uns auch damit beschäftigt, wie es aussehen würde, wenn diese Pauschalisierung nicht der Realität entsprechen würde und man den Grundstücken einen geringeren Teil zuordnen könnte“, erklärte Heilmair den etwa 70 Besuchern. Doch ein Gutachten zur Überprüfung des Verhältnisses ordnet den Grundstücken einen Anteil von 50 Prozent zu, wohingegen die Straßenentwässerung 14 und das wild zufließende Wasser 36 Prozent einnehmen würden. „In dem Fall ist also eine Drittellösung deutlich besser für die Anwohner“, so der Vorsitzende.

Johann Huber und Korbinian Buchmann gewährten den Anwohnern einen Einblick in ihre Versuche, die Drittellösung „weiter nach unten zu schrauben“. Eine Möglichkeit sei etwa, einen aus Gelting zufließenden Graben mit in die Berechnungen aufzunehmen. „Dieser war ursprünglich ausgelagert. Wenn man ihn aber dazu nimmt, erhöht sich der Anteil an zufließendem Wasser, und der Anteil für die Anwohner würde sinken“, erklärte Buchmann.

Jedoch müsse man die zusätzlich anfallenden Herstellungskosten berücksichtigen. „Beziehen wir diese mit ein, haben wir wieder nichts gewonnen. Auch in diesem Fall ist also die Drittellösung nicht schlechter.“

Buchmann betonte auch, dass der erste Bauabschnitt, der die Kirchen- und Hofener Straße betrifft, möglichst bald umgesetzt werden sollte. „Abgerechnet wird das später. So spielt uns die Inflation in die Karten. Aktuell ist eine Drittelung das Beste, was wir rausholen können.“

Heilmair betonte, dass von niemandem eine sofortige Entscheidung erwartet werde. „Wir wollen eine Empfehlung für den weiteren Weg geben.“ Grundsätzlich möchte man signalisieren, „dass an der Thematik gearbeitet wird und dass versucht wird, das Beste rauszuholen“, wie er im Gespräch mit der Heimatzeitung betont.

Andreas Wimmer appellierte, auch das Projekt Dorferneuerung im Hinterkopf zu behalten. „Wir können aktuell einfach nicht sagen, wie viel das kosten wird. Das können wir vielleicht in 20 Jahren. Jetzt müssen wir aber sagen, ob wir es machen oder nicht. Wir können das auch lassen, dann bleibt aber die Straße so wie sie ist.“

Und auch Ludwig Lex stellte klar: „Jetzt haben wir eine einmalige Chance. Wir haben die einstimmige Beschlusslage, dass die Maßnahme trotz der finanziellen Situation im Haushalt aufgenommen ist. Wenn wir hier mit dem Entschluss rausgehen, das nicht zu machen, wäre das die absolute Katastrophe.“ Und Buchmann ergänzte: „Wenn wir jetzt nichts machen, was passiert dann in Zukunft? Wenn der Kanal wirklich mal nicht mehr hält, bezieht uns die Gemeinde sicher nicht mehr mit ein.“

Julia Adam