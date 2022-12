Erweiterung der Schule Finsing kostet fast 12 Millionen Euro

Von: Veronika Macht

In diesem Bereich westlich der Turnhalle sollen Bäume als naturschutzrechtlicher Ausgleich gepflanzt werden – ebenso wie weitere Bäume auf dem Schulgelände. © Macht

Die aktuelle Schätzung für die Erweiterung der Schule Finsing geht von fast zwölf Millionen Euro aus. Der Lehrerzimmer-Umbau muss noch warten.

Finsing – Die Planungen für den Erweiterungsbau der Grund- und Mittelschule Finsing sind fertig. Sie liegen inzwischen seit rund zwei Monaten bei der Baubehörde im Landratsamt und warten auf Genehmigung. Im nächsten Jahr will man mit den Arbeiten beginnen, berichtete Bürgermeister Max Kressirer (WGE) in der Sitzung der Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbands Finsing. Gerechnet wird mit Kosten in Höhe von fast zwölf Millionen Euro.

Wie berichtet, plant die Gemeinde Finsing auf dem Schulgelände einen Anbau. Die dafür vorgesehenen Flächen sind derzeit teilweise mit Bäumen bewachsen. Deshalb ist ein naturschutzrechtlicher Ausgleich nötig. Kressirer berichtete, dass dieser direkt auf dem Schulgelände erfolgen soll.

Im Verkehrs-, Umwelt- und Energieausschuss der Gemeinde eine Woche vor der Schulverbandssitzung hat Geschäftsleiter Helmut Fryba erklärt, dass für den Neubau 15 bis 20 größere Bäume gefällt werden müssen. Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde handele es sich um Außenbereich sowie einen Eingriff ohne Bebauungsplan – die Gemeinde sei also ausgleichspflichtig. „Dafür müssen wir eine mehr oder weniger zusammenhängende Fläche mit mindestens 15 bis 18 Bäumen aufforsten“, so Fryba.

Also sei man auf die Suche im Gemeindegebiet gegangen, „weil wir auf den ersten Blick der Meinung waren, dass wir an der Schule selber relativ wenig Möglichkeiten haben“. Mit einem Bereich an der Großsenderstraße wäre die Naturschutzbehörde einverstanden gewesen. Man habe dann aber das Schulgelände nochmals mit Landschaftsarchitekt Robert Kerfers angeschaut und doch einige Möglichkeiten gefunden.

So könnten nach Kerfers’ Vorschlag im Bereich westlich der Sporthalle sechs Hainbuchen gepflanzt werden. An der Böschung im Süden wäre Platz für drei Ebereschen, und acht Obstbäume könne man ebenfalls im Süden entlang des Wegs, der am Schulgelände vorbeiführt, setzen. Die Untere Naturschutzbehörde habe bereits signalisiert, dass sie auch mit diesem Vorschlag einverstanden sei.

„Wir gehen davon aus, dass die Bauanträge jetzt vollständig sind und es im Rahmen der Genehmigung keine weiteren Probleme gibt“, sagte Kressirer nun im Schulverband. Der Architekt arbeite derzeit an der Ausführungsplanung, „damit wir im Frühjahr ausschreiben können“. Fryba schätzt, dass man wohl frühestens im Juni mit dem Bau beginnen könne.

Laut Kressirer liegt der Kostenrichtwert aktuell bei 5437 Euro pro Quadratmeter. Gemäß der schulaufsichtlichen Genehmigung wurden 2130 Quadratmeter ermittelt. „Damit wären es rechnerisch 11,58 Millionen Euro, was uns der Bau kostet.“ Rund die Hälfte davon, also knapp 5,8 Millionen Euro, erwarte man als Zuschüsse. Zum 1. März 2023 werde der Kostenrichtwert jedoch nach oben korrigiert, und man hoffe, die Summe dann nochmals anpassen zu können. „Wir werden auf jeden Fall um die zwölf Millionen Euro im Haushaltsansatz vorschlagen“, sagte Kressirer.

Noch nicht in dieser Summe enthalten sind der Umbau des Lehrertrakts (1,5 Millionen Euro) und der neue Hartplatz (250 000 Euro). Kressirer erinnerte an die Gemeinderatsklausur zum Haushalt und erklärte: „Finanziell werden wir das so nicht alles schultern können.“ Den Umbau des Lehrerzimmers könne man sich deshalb erst ab dem Jahr 2026 vorstellen. Die Schulleitung sei davon nicht begeistert gewesen, habe aber Verständnis gezeigt, so Kressirer.

Kein Verständnis habe es hingegen dafür gegeben, dass auch der Hartplatz erst ab 2026 neu gebaut werden soll. Bekanntlich hat der Gemeinderat auf Bitten der Schule beschlossen, diese Arbeiten doch vorzuziehen.

vam