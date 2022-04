Mehr Klassenzimmer, mehr Förderung

Von: Veronika Macht

Teilen

Die Schule Finsing wird erweitert. © Vroni Macht

Die Erweiterung der Schule Finsing nimmt Gestalt an. Jetzt kann die Gemeinde sogar noch mehr Förderung abgreifen.

Finsing – Die Finsinger Schule bekommt zwei Klassenzimmer mehr als bisher angenommen. Das soll sich im geplanten Erweiterungsbau widerspiegeln. Zudem wird auf einen klassischen Flur, an den die Unterrichtsräume anliegen, verzichtet. Architekt Markus Heilmaier stellte die neue Planung im Gemeinderat vor.

Dabei erklärte er, dass die Schulbedarfszahlen nochmals aktualisiert worden seien. Demnach habe sich der mittlere Bedarf der Grund- und Mittelschule in den nächsten fünf Jahren um zwei auf nun 28 Klassenzimmer erhöht. Damit steige die Anzahl der förderfähigen Flächen um 368 Quadratmeter und die Höhe der Förderung um gut 1,5 Millionen Euro, rechnete Heilmaier vor.

Kubatur hat sich etwas verringert

Zugleich habe sich die Kubatur etwas verringert, man könne rund 500 Kubikmeter umbauten Raum einsparen, was rund 270 000 Euro entspreche. „Der Neubau ist jetzt um einiges komprimierter, dichter und effektiver als der Bestand und keinesfalls ein unwirtschaftliches Gebäude“, betonte Heilmaier.

Bislang gehörte zur Planung ein Flur, an dem links und rechts die Klassenzimmer anliegen. Diesen Flur brauche man bei Raumeinheiten mit mehr als 400 Quadratmetern als Rettungsweg, was aber zu einer „starren Struktur“ führe. Jedoch seien Flure nicht förderfähig. Es wurde deshalb versucht, diese im Winkelbau als Differenzierungsräume zu gestalten, sodass sie förderfähig werden.

Dies ist laut Heilmaier durch Verhandlungen mit der Brandschutz- und Genehmigungsbehörde auch geglückt. Man habe eine Raumeinteilung und ein Rettungswegekonzept entwickelt, das auch ohne klassischen Flur eine Nutzfläche von bis zu 600 Quadratmetern ermögliche. „Das gilt dann als eine Nutzungseinheit“, erklärte Heilmaier, der so auf zwei Stockwerken jeweils 150 Quadratmeter mehr geförderte Fläche generieren konnte.

Weitere Schulküche für den Hauswirtschaftsunterricht

Die restlichen 68 Quadratmeter entstehen im Untergeschoss. „Für diese Aufgabe von der Schule hatten wir bis dato keine Lösung, jetzt aber schon“, erklärte der Architekt und meinte damit die Schulküche für den Hauswirtschaftsunterricht. Sie sei ursprünglich für 16 Schüler konzipiert gewesen. Aufgrund von Stundenplanüberschneidungen und weil der Zweig so beliebt sei, sei der Wunsch nach einer zweiten Schulküche entstanden. Künftig sollen 32 Schüler gleichzeitig kochen können.

Die Planung sei mit der Schulleitung abgesprochen, die wiederum „mehr als glücklich“ sei, dass die Strukturen für das pädagogische Konzept mit den Differenzierungsräumen entstünden. „Es gibt kleine angelagerte Differenzierungsräume, aber auch Marktplatzstrukturen sind möglich“, fasste Heilmaier zusammen. Zudem bestehe die Möglichkeit, durch mobile Trennwände Klassenzimmer abzutrennen und so maximal vier weitere Räume zu schaffen.

Nur eine Gegenstimme

Ludwig Lex (FWF) erinnerte an die Ratssitzung im Herbst, als er den Kostenrahmen kritisiert hatte. Damals habe Heilmaier versprochen, zwei Varianten vorzulegen – eine teurere und eine mit mehr Einsparpotenzial. Dass jetzt mehr förderfähige Flächen entstanden sind, sei „top“, sagte Lex. Aber ihm fehle nach wie vor eine Alternativplanung. „Unter dieser Voraussetzung kann ich nicht zustimmen“, erklärte Lex, von dem am Ende auch die einzige Gegenstimme kam.

Gertrud Eichinger (SPD) warf ein, dass man zwei Klassenzimmer mehr bei leicht reduziertem Volumen schaffen könne. „Ich sehe das durchaus als Alternativplanung“, argumentierte sie. Bürgermeister Max Kressirer (WGE) meinte: „Noch effizienter kann man nicht planen.“

Und Architekt Heilmaier erklärte: „Eine grundsätzlich andere Lösung auf dem Grundstückszuschnitt und mit dem Gebäudebestand sehe ich nicht.“ Dieter Heilmair (CSU) meinte, man müsse Lex für seine „Impulse und Hartnäckigkeit“ danken, die nun zur aktuellen Planung geführt hätten.

Julia Manu (CSU), als Lehrerin selbst vom Fach, betonte erneut die Wichtigkeit von Differenzierungsräumen. Sie meinte aber auch, wenn man an der Kubatur nicht sparen könne, müsse man „noch mal genau hinschauen, was wir wirklich brauchen“ – etwa bei den vielen Fenstern der Mensa.

Thema im Schulverband

Die Erweiterungsplanung für den Westtrakt der Schule wird in der Sitzung der Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbands Finsing am Dienstag, 26. April, nochmals vorgestellt. Auch die Jahresrechnung 2021 sowie die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben in 2021 stehen auf der Tagesordnung. Beginn ist um 15.30 Uhr im Mehrzweckraum nahe der Aula.