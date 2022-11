Schule Finsing: Der neue Hartplatz kommt früher als geplant

Von: Veronika Macht

Der Hartplatz mit Sprunggrube (rechts im Bild) wird dem Anbau der Finsinger Schule weichen. Der neue Platz soll auf dem Rasenfeld daneben entstehen. © Vroni Macht

Nach Antrag der Schule: Gemeinde Finsing schiebt Neubau doch nicht auf die lange Bank

Finsing – Mit Blick auf die Finanzen hat sich der Finsinger Gemeinderat in einer Klausur damit befasst, welche Projekte dringend nötig sind und welche noch warten können. Zu letzterer Kategorie gehörte der Neubau des Hartplatzes an der Grund- und Mittelschule – der bestehende muss bekanntlich dem Anbau weichen. Jetzt rutscht der Platz auf der Prioritätenliste doch wieder nach oben.

Der neue Hartplatz soll aussehen wie der alte – nur nach Westen versetzt. Jedoch werde das dafür vorgesehene Rasenfeld für die Baustelleneinrichtung und als Lagerflächen gebraucht, wenn der Anbau an die Schule errichtet wird. Deshalb könne man den neuen Hartplatz erst bauen, wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, erklärte Geschäftsleiter Helmut Fryba im Gemeinderat. Es werde also immer ein oder zwei Jahre geben, wo kein Hartplatz und keine Sprunggrube zur Verfügung stünden.

Schule Finsing: Hartplatz und Sprunggrube „unbedingt notwendig“

Aus finanziellen Gründen hatte sich das Gremium darüber hinaus dafür entschieden, den neuen Platz erst in einigen Jahren anzugehen. Dagegen regte sich in der Schule jetzt Widerstand. „Die Einschränkungen im Haushalt der Gemeinde sind in diesen Zeiten nachvollziehbar. Dennoch möchten wir uns an Sie mit einer Bitte wenden“, heißt es in dem Schreiben der Rektorinnen Susanne Techant und Christina Lehmer.

Darin schildern sie, dass der Bau von Hartplatz und Sprunggrube auf dem Schulgelände aus „unterrichtsorganisatorischen Gründen unbedingt notwendig“ sei. Die Grube sei Voraussetzung, sowohl für die Abnahme zwingender Prüfungsbestandteile in den Abschlussklassen der Mittelschule im Fach Sport, als auch für die Durchführung der Bundesjugendspiele in beiden Schularten. Der Anlauf zur Sprunggrube finde auf dem Hartplatz statt.

Der werde zudem von allen Schulklassen im Sportunterricht genutzt, insbesondere wenn der im Freien gefordert werde. Außerdem spiele in den Pausen immer eine große Gruppe Mittelschüler dort Fußball. „Dieser körperliche Ausgleich ist den Schülerinnen und Schülern sehr wichtig“, schreiben Techant und Lehmer und bitten damit um die Kostenübernahme für einen neuen Hartplatz.

Im Gemeinderat erklärte Bürgermeister Max Kressirer (WGE), dass es um 250 000 Euro gehe, wobei man 125 000 Euro an Zuschüssen erwarte. Zwar sei die Gemeinde aus seiner Sicht „an die Grenze des Belastbaren des Haushalts gekommen“. Doch in diesem Fall sei klar: „Wir müssen das Geld in die Hand nehmen, wir können das nicht in diesem Zustand lassen und erst 2026 mit den Planungen anfangen.“

Notenabnahme als „Totschlagargument“

Wenn es tatsächlich um die Notenabnahme gehe und die Sprunggrube das Entscheidende sei, könne er sich durchaus eine Übergangslösung für den Hartplatz vorstellen, sagte Dieter Heilmair (CSU): von Süd nach Nord mit dem Beachvolleyballfeld als Basis. „Das sollte man diskutieren, ob man ein Provisorium schafft für die nächsten zwei, drei Jahre. Das würde das Thema entlasten“, meinte er. Jürgen Lachmanns (WGN) Vorschlag, eine neue Sprunggrube in der Verlängerung der bestehenden Laufbahn ganz im Westen zu schaffen, erteilte die Gemeinde eine Absage: Dort gehe es direkt den Berg hinauf.

Für Ludwig Lex (FWF) war die Notenabnahme „fast ein Totschlagargument, wenn sie dafür woanders hinfahren müssten – das wäre schon ein bissl zach“.

Julia Manu (CSU), als Lehrerin vom Fach, stellte klar: „Es ist unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Prüfungen ordnungsgemäß stattfinden können.“ Sollten diese Bedingungen nicht passen, könnten Eltern beziehungsweise Schüler sogar klagen. „Das muss Hand und Fuß haben, das ist unsere Pflicht. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir die Schule bei der Suche nach Alternativen unterstützen“, sagte Manu. Etwa indem die Schüler mit dem Bus zu anderen Sportstätten fahren – wie sie es schon nach Erding zur Fahrradausbildung oder zum Schwimmen tun.

Peter Junker (AfD) stimmte zwar zu, dass man andere Sportanlagen nutzen könne. „Andererseits müssen wir es ja irgendwann machen, und jetzt würden wir 125 000 Euro Zuschuss bekommen. Wer weiß, was in vier Jahren ist, und teurer wird’s sicherlich auch werden“, meinte er.

Bürgermeister Kressirer verwies zudem auf die hohen Beförderungskosten, wenn man sämtliche Klassen an andere Sportstätten fahren müsse. Einstimmig fiel der Beschluss, die Mittel für den Hartplatz in den Haushalt einzustellen.