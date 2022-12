Kein Extra-Bushalt für die Ismaninger Straße

Von: Veronika Macht

Teilen

An der Ismaninger Straße gibt es zwei Bushaltestellen, die 550 Meter auseinander liegen. Jetzt wurde eine weitere Haltestelle dazwischen beantragt. Der Schulverband Finsing hat dies abgelehnt (Symbolbild). © ike

An der Ismaninger Straße gibt es zwei Bushaltestellen, die 550 Meter auseinander liegen. Jetzt wurde eine weitere Haltestelle dazwischen beantragt. Der Schulverband Finsing hat dies abgelehnt.

Finsing – An der Ismaninger Straße im Hinteren Finsingermoos gibt es zwei Schulbushaltestellen, die rund 550 Meter auseinander liegen. Eine Familie hat nun beantragt, dazwischen einen weiteren Bushalt einzurichten – um die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg ihrer Kinder zu verbessern. Doch den Extra-Halt wird es nicht geben: Die Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbands Finsing hat den Antrag abgelehnt.

Dem Schreiben zufolge müssen die betroffenen Kinder bis zur nächstgelegenen Schulbushaltestelle knapp 280 Meter an der Hauptstraße entlang laufen: „Ein Bürgersteig oder ein Sicherheitsbereich für Fußgänger ist nicht vorhanden.“ Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße betrage 70 km/h, „an die sich leider nur wenige Autofahrer halten“, wie es in dem Antrag weiter heißt. Auch werde der einzuhaltende Mindestsicherheitsabstand zum Fußgänger in der Regel unterschritten.

Das Verkehrsaufkommen in der Früh sei recht hoch, da viele Berufspendler diese Straße nutzen würden, um die Autobahn zu meiden. Hinzu kämen morgens noch die Dunkelheit in der Winterzeit sowie teils dichter Nebel, welche die Sicht beeinträchtigen würden: „Die Kinder sind trotz Beleuchtung und Sicherheitsweste hier schutzlos dem Verkehr ausgesetzt.“ Die Bushaltestelle sei für sie „nur unter großer Gefahr“ zu erreichen: „Dieser Gefahrensituation darf man Kinder nicht aussetzen“, so der Antragsteller.

Er schlägt als günstige und einfache Lösung vor, dass der Busfahrer die Kinder direkt an der Einfahrt einsammeln und aussteigen lassen solle. Dort gebe es eine sichere Einbuchtung, und der Bus fahre ohnehin vorbei, sodass kein Umweg entstehen würde, sondern lediglich eine Verzögerung von etwa 20 Sekunden. Dies könne kurzfristig für mehr Sicherheit sorgen. Auf lange Sicht wäre indes ein Fuß- und Radweg die beste Lösung, heißt es weiter in dem Antrag. Keine Option sei hingegen, einen bestehenden Halt zu versetzen – das würde wiederum andere Kinder gefährden.

„Wir bekommen immer wieder solche Anträge auf weitere Haltestellen“, sagte Finsings Bürgermeister Max Kressirer (WGE) im Schulverband und erklärte: „Wir haben ein sehr umfangreiches Schulbussystem.“ Der eine Zweig gehe von Neufinsing über Finsing, Eicherloh, Richtung Zengermoos, Eichenried, Moosinning, Schnabelmoos und Stammham, der andere Richtung Oberneuching, Harlachen, Lausbach, Holzhausen bis Niederneuching und Lüß.

„Wenn wir da immer neue Bushaltestellen einrichten, dann erreichen wir unser ambitioniertes Ziel nicht, dass die Schüler nach 30, 35 Minuten Fahrzeit zu Hause sind“, so Kressirer. Man habe schon zu vielen solcher Gesuche nein gesagt, „und jetzt haben wir wieder einen Antrag, weil das Kind 300 Meter gehen muss“. Bisher sei man bei der Entscheidung immer sehr konsequent gewesen.

Finsings Geschäftsleiter Helmut Fryba ergänzte, dass es an der Straße zwei Haltestellen gebe, die 550 Meter auseinander lägen. „Und jetzt sollen wir in der Mitte nochmal eine machen. Wenn wir dem zustimmen, dann kommt jeder, und wir haben bei jedem Einzelgehöft im Außenbereich eine Bushaltestelle“, mahnte er.

Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler (SPD) sagte, er könne das Anliegen der Eltern nachvollziehen. Aber auch er befand: „Wenn wir dem jetzt zustimmen, kommen wir in Teufels Küche.“ Beatrix Ertl (Neuching/CSU) schloss sich dem an, schlug aber vor, in dem Bereich ein Geschwindigkeitsmessgerät aufzustellen. „Meistens fahren die Leute bei 70 dann doch 90, und wenn so eine Anzeige kommt, bremsen viele dann doch runter“, argumentierte sie. Das könne man durchaus machen, sagte Kressirer. „Aber diese Situation haben wir letztendlich in all diesen Bereichen. Und wenn wir da eine Ausnahme machen, wird’s schwierig“, sagte er zum Extra-Halt.

Zur Situation im Außenbereich meinte Christian Nagler (Moosinning/BB), dass man jetzt vielleicht zwei oder drei Jahrgänge habe, in denen das Bushäuschen vielleicht um 150 Meter in die eine Richtung versetzt werden müsste. In ein paar Jahren, wenn sich die Schüler verändern, müsse man es wieder in die andere Richtung versetzen. Und ob wirklich zu schnell gefahren werde? Das sei oft eine Frage der Wahrnehmung, ob man direkt neben dem vorbeifahrenden Fahrzeug stehe oder hinterm Steuer sitze, merkte er weiter an. Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt.

vam