Sechs Millionen für Schulanbau

Für die prognostizierten Schülerzahlen reichen weder die Klassenzimmer noch die Mensa in der Grund- und Mittelschule Finsing aus. Der Gemeinderat hat der Erweiterung nun zugestimmt.

VON JULIA ADAM

Finsing–Eine gewaltige Investition in die Zukunft steht der Kommune Finsing bevor. Der Gemeinderat beschloss einstimmig einen Anbau an den Westtrakt der Grund- und Mittelschule. Nur so ist Platz für die stetig steigende Zahl an Schülern.

Schon in den Haushaltsberatungen war das Thema zur Sprache gekommen. Im Gemeinderat betonte Bürgermeister Max Kressirer erneut, dass der Anbau sehr bald notwendig sein werde. Die Fünf-Jahres-Statistik sage dem Schulverband nämlich die Drei- und Vierzügigkeit in je zwei Jahrgangsstufen der Grundschule voraus. Die Mittelschule wird zweizügig werden. 600 Schüler würden dann in Finsing unterrichtet. Aktuell sind es 480. Weder die Klassenzimmer noch die Mensa, momentan ohnehin nur eine Übergangslösung, reichen für die prognostizierten Schülerzahlen aus. 1070 Quadratmeter sollen deshalb angebaut werden.

Darin finden eine neue Mensa, fünf Klassenzimmer sowie Differenzierungsräume Platz, die als Lernlandschaften dienen sollen und später auch als Unterrichtsräume genutzt werden könnten. „Man möchte sich in Zukunft beispielsweise den MINT-Fächern mehr widmen. Dafür bietet sich das an“, erklärte Kressirer.

Die Gemeinde rechnet mit Kosten von sechs Millionen Euro und einem Zuschuss der Regierung von 2,3 Millionen Euro. Mit dem Anbau wäre der Schulstandort Finsing jedoch bestens ausgerüstet, betonte Kressirer.

Im Januar hingegen hatte er bei der Finanzplanung mit Kosten von 4,8 Millionen Euro gerechnet. „Das war nur ein Gefühl. Wir wussten, dass das auf uns zukommt und haben uns jetzt ausführlich mit der Thematik beschäftigt. Das ist das Ergebnis, wie es vernünftigerweise gemacht werden muss“, antwortete Kressirer auf die Frage von Dieter Heilmair (CSU), wie die Mehrkosten von 1,2 Millionen Euro entstanden seien. Mit dem mittlerweile stehenden Raumprogramm komme man auf die höheren Kosten. „Es macht aber keinen Sinn, das jetzt wieder auf Sparflamme auszulegen“, so Kressirer.

Fertig sein möchte man mit der Baumaßnahme bereits im Schuljahr 2021/22, denn dann würden die bestehenden Räume nicht mehr ausreichen. „Wir müssen uns also jetzt damit beschäftigen“, betonte der Bürgermeister. Die Gemeinderäte entschieden sich deshalb einstimmig dafür, den Anbau an den Westtrakt der Schule zu befürworten.