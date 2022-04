Segen für Ross und Reiter

Auf der Wiese beim idyllischen Pfarrgarten in Finsing formierten sich Tier und Mensch, um den Worten von Pfarrer Norbert Joschko (l.) zu lauschen. Anschließend ging es mit festlichem Glockengeläut in einer Prozession zur Pferdesegnung drei Mal um die Finsinger Kirche St. Georg herum. © Vroni Vogel

Worte, Weihrauch und Weihwasser: Rund 40 Vierbeiner kommen zur Pferdesegnung an die St.-Georgskirche in Finsing.

Finsing – Stimmungsvoll und gut besucht war die Pferdesegnung am Sonntag im Pfarrgarten und rund um die Kirche St. Georg in Finsing. Etwa 40 Pferde, vom süßen Mini-Shetty bis zum gelassenen Kaltblüter, nahmen an der kirchlichen Veranstaltung teil, die schon zum vierten Mal abgehalten wurde.

Mit passenden Texten gestaltete Pfarrer Norbert Joschko die Segnung, der selbst Pferdebesitzer ist und sensibel auf die Tiere einging. Er erwähnte in seiner Ansprache auch seine zehnjährige Frieda, ein dunkelbraunes Bayerisch Warmblut mit weißem Stern auf der Stirn, wie man später auf Fotos sehen konnte.

„Gibst du dem Pferd seine Kraft, kleidest du seinen Hals mit der Mähne? Lässt du es wie die Heuschrecke springen? Es scharrt den Boden und freut sich seiner Kraft“, zitierte der Pfarrer eine Bibelstelle aus dem Buch Hiob im Alten Testament und ging auf die „heilsame Beziehung“ zwischen Mensch und Pferd ein, als Team im feinen Zusammenspiel verbunden.

Prozession zieht dreimal um die Kirche

Der Geistliche bat den Heiligen Georg als Schutzpatron der Pfarrkirche sowie der Bauern, Reiter und Pferde, Tier und Mensch vor Krankheit und Gefahr zu bewahren und appellierte in seiner Rede, die Pferde als „Mitgeschöpfe zu achten“. In einem anderen Text ließ er ein Pferd zu Wort kommen: „Greif nicht zur Peitsche, gib mir die Zeit, dich zu verstehen“, sprach der Vierbeiner seinen Zweibeiner an, bat auch, den Schweif, „als einzige Waffe gegen die Fliegen“, nicht zu kupieren und es bis zum Tod gut zu behandeln.

Anschließend formierte sich die Teilnehmerschar, die auf der Wiese beim Pfarrgarten zugehört hatte, zu einer Prozession, die zu den Klängen der St. Georgs-Glocke drei Mal um die Kirche zog und dabei mit Worten, Weihrauch und Weihwasser gesegnet wurde. Es war schön zu sehen, wie ruhig die Tiere blieben, wenngleich das eine oder andere Pferd, je nach Temperament, aufgeregt die Nüstern blähte, mit den Ohren spielte, unternehmungslustig tänzelte oder mit großen Augen aufmerksam in die Runde blickte.

Es war eine die Herzen erhebende Segnung, in der die Schöpfung als ganzheitliches Konzept erlebbar wurde, das alle Geschöpfe wertschätzend einschloss. Man sah viele fröhliche Gesichter. Auch die vielfältige Schönheit der prächtigen Pferde, die für den Anlass besonders sorgfältig gestriegelt und geschmückt worden waren, war eine Augenweide. Achtsam begleiteten die Menschen ihre Schützlinge, teils hoch zu Ross, teils auf Schusters Rappen, teils im Gäuwagerl. Wer nah am Geschehen wohnte, kam zur Kirche geritten. Andere waren per Anhänger nach Finsing gereist.

Die Segnung hatte maßgeblich der Reitverein Finsinger Au organisiert. Vizevorsitzende Rita Kuhn dankte gemeinsam mit Pfarrer Joschko allen für die Teilnahme. Die Finsinger Feuerwehr sicherte die Straßen ab.

Vroni Vogel