Showdown am Nudelgraben: Autor Robert Königshausen veröffentlicht drittes Buch, das im Erdinger Moos spielt

Von: Veronika Macht

Aufkirchen mit seiner Kirche ist ein Schauplatz im neuen Buch „Der sich im Moor versteckt. Teil 3: Am Nudelgraben“ von Robert Königshausen. © Vroni Macht

Auch sein neues und drittes Buch der Reihe „Der sich im Moor versteckt“ lässt der Autor Robert Königshausen wieder im Erdinger Moos handeln. Am 26. März präsentiert er den Fantasy-Band „Teil 3: Am Nudelgraben“ im Jagdhaus Eicherloh.

Eicherloh/Aufkirchen – Robert Königshausen ist derart fasziniert vom Erdinger Moos, dass er dem Gebiet eine Fantasy-Geschichte gewidmet hat, die jetzt zur Trilogie geworden ist. „Der sich im Moor versteckt“ heißt diese Geschichte, die der Autor am Sonntag, 26. März, auf Einladung des Kulturvereins Maxlruh im Jagdhaus Eicherloh präsentiert.

Erst die Goldach, dann der Strampfbach – und jetzt der Nudelgraben: Dort spielt der dritte Teil der Reihe „Der sich im Moor versteckt“ um den Protagonisten Timo. Besagter Graben befindet sich nördlich des Ismaninger Speichersees. Entdeckt hat ihn der 50-jährige Autor schon vor einiger Zeit. Der Kanal ist tief und eingewachsen – ideal, um das eine oder andere Geheimnis zu verbergen.

Inzwischen ist das Gebiet wegen Biberaktivitäten zwar nicht mehr zugänglich, aber genau dieser Graben spielt eine wichtige Rolle in Teil 3 der Moor-Trilogie. Worum geht’s? Fee Fiona ist spurlos verschwunden, während zwei Geister eine alte Rechnung aus einem früheren Leben begleichen wollen. Der eine ist Illuminat, der andere ein „skrupelloser Hauptmann“. Für ihre Fehde haben sie sich ausgerechnet das Erdinger Moos ausgesucht.

Haben die Raben im ehemaligen Moorgebiet Wissen, das Timo und seinen Freunden aus der Halbwelt helfen kann? Und hält die Irrwurz, das rätselhafte Farngewächs, das neuerdings am Nudelgraben ein Zuhause gefunden hat, geheimes Wissen für sie bereit? Der Autor verspricht „ein Abenteuer in der Jetztzeit, das Geschichte, Natur und schwarzen Humor“ verbindet.

Die groben Ideen für seine Trilogie hatte er schon im Kopf, als unsere Zeitung Königshausen vor zwei Jahren zum ersten Mal getroffen hat, als Band 1 der Reihe erschienen ist. „Was sich zwischen Neufinsing und Ismaning, zwischen Eicherloh und Aufkirchen noch so alles versteckt hat, reicht für weitere Bände“, war er sich schon damals sicher. Und tatsächlich spielt in Band 3 auch Aufkirchen eine Rolle – genauer gesagt die Kirche St. Johann Baptist, hoch oben auf dem Hügel. Genau diese Lage hat bei dem Hobby-Autor, der in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu Hause ist und im Hauptberuf als kaufmännischer Angestellter im Vertriebsinnendienst arbeitet, die Fantasie sprießen lassen. Dass nicht weit entfernt eine von zwei Basispyramiden für die bayerische Landesvermessung ab 1801 steht, hat ebenfalls Eingang in den Plot gefunden.

„Die Trilogie hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich schreiberisch auch sehr viel weiter gebracht“, sagt Königshausen, der für Recherche und Schreiben pro Band etwa ein Jahr gebraucht hat. Die ersten Fans der Fantasy-Story, so verrät er, fordern auch schon eine Fortsetzung der Reihe. Er selbst möchte jedoch vorerst eine schöpferische Pause einlegen. „Ideen für weitere Geschichten gibt es aber“, versichert er. So könnte es durchaus ein Wiedersehen mit Timo geben – dann vielleicht im Landkreis Ebersberg, denn auch dort hat der Autor schon einige potenzielle Schauplätze im Kopf. VRONI MACHT

Lesung beim Kulturverein

Auch wenn es kein Krimi ist, sondern Fantasy: Mit der Lesung von Robert Königshausen am Sonntag, 26. März, um 10 Uhr setzt der Kulturverein Jagdhaus Maxlruh Eicherloh seine Veranstaltungsreihe „Krimifrühschoppen im Jagdhaus“ fort. Zur Lesung gibt es Weißwürste und Weißbier sowie musikalische Umrahmung durch die hauseigene Kulturvereinsmusik.

Hier gibt´s die Bücher „Der sich im Moor versteckt. Teil 1: An der Goldach“, „Teil 2: Am Strampfbach“ und „Teil 3: Am Nudelgraben“ von Robert Königshausen sind im Selbstverlag erschienen. Als Taschenbuch kosten sie jeweils 9,99 Euro. Die ISBN-Nummern lauten 979-8719127071, 979-8406856352 und 979-8373704250. Jeder Band lässt sich unabhängig auch einzeln lesen. Infos zum Autor stehen auf https://wortlaterne.jimdo.com.