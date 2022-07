Ab in den Dschungel mit dem Spatzen- und Musicalchor

Auf exotische, farbenfrohe Bilder und eine spannende Geschichte dürfen sich die Besucher des Musicals „Wimba ... und das Geheimnis im Urwald“ in Forstern freuen. © (Konrad Huber Musik)

Der Spatzen- und Musicalchor des Singkreises Forstern zeigt am Sonntag, 3. Juli, das Musical „Wimba ... und das Geheimnis im Urwald“.

Forstern – Wenn Musiklehrer Konrad Huber sowie sein Spatzen- und Musicalchor am Sonntag, 3. Juli, in zwei Aufführungen das Musical „Wimba ... und das Geheimnis im Urwald“ für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren zeigen, heißt es: Ab in den Dschungel!

„Im Urwald weißt du nie so recht, was ist Täuschung, was ist echt.“ Das wird auch einem jungen Forscherteam klar, als es sich aufmacht, um den Urwald zu erkunden. Als es durch eine geheimnisvolle Tropfsteinhöhle zu einer Lichtung gelangt, geschehen seltsame Dinge: Handy und Kompass versagen, ein Mitglied der Gruppe verschwindet, es tauchen sprechende Tiere und Pflanzen auf. Als dann auch noch ein unheimlicher Steinklotz ein Opferfest ankündigt, wird die Lage bedrohlich.

Mit diesem spannenden Musical möchten Huber und die jungen Musiker wieder Kinder und Jugendliche in eine fantastische Traumwelt entführen. Ulrike und Gerhard Weiler sowie Gerhard A. Meyer haben die Geschichte mit viel Wortwitz geschrieben und einen Dschungelsound aus Rock, Pop, Reggae und Ska komponiert, der zum Mitsingen anregt – „auf jeden Fall ein kurzweiliges Vergnügen für die ganze Familie“, verspricht Huber.

Mitwirkende sind neben dem Spatzen- und Musicalchor des Singkreises Forstern auch Rosy Hemingway am Klavier, Tilda Bányász-Németh am Keyboard, Christian Obermaier am Schlagzeug sowie Chorleiter Huber an der Gitarre. Das Musical ist um 15 und um 17 Uhr in der kleinen Turnhalle der Schule Forstern zu sehen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Chorarbeit werden aber gerne entgegen genommen.

Einen Eindruck vom Musical bekommt man bereits vorab auf Youtube.de unter „Konrad Huber Musik Wimba“.

vam