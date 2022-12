Sorgen modernere Radständer für mehr Bus-Nutzer?

Von: Veronika Macht

Besonders benachteiligt ist in den Augen von SPD/Parteifreien die Bushaltestelle am Maibaum in Finsing. Anlehnbügel für gut 4000 Euro © Vroni Macht

SPD und Parteifreie in Finsing beantragen die Modernisierung der Fahrradständer an den Bushaltestellen. Sie sind überzeugt: Dadurch würde die Nutzung des Radverkehrs gestärkt. Der Verkehrsausschuss hat den Antrag abgelehnt.

Finsing – Räder sind einfach zu klauen und der Witterung schonungslos ausgesetzt: Die Fahrradständer an den Bushaltestellen in der Gemeinde Finsing lassen zu wünschen übrig, finden SPD und Parteifreie. Sie haben deshalb beantragt, die Ständer zu modernisieren. Der Verkehrs-, Umwelt- und Energieausschuss sieht dafür durchaus eine Notwendigkeit, empfiehlt den Antrag mit Blick auf die Finanzen aber nicht weiter an den Gemeinderat.

Die Förderung der Nutzung des ÖPNV sei „einer der Pfeiler der Mobilitätswende“, heißt es in dem Antrag, den SPD-Gemeinderätin Gertrud Eichinger sowie die Ortsvorsitzenden Josef Eichinger und Heiner Grönwald eingereicht haben. In ländlichen Gemeinden greife man für den Weg zwischen Wohnung und Bus gern aufs Fahrrad zurück.

„Die Akzeptanz, ob der ÖPNV genutzt wird, ist unmittelbar damit verbunden, wie sicher und bequem das Fahrrad abgestellt werden kann“, so SPD und Parteifreie: Es sei nachvollziehbar, dass es viele mögliche Nutzer abschrecke, wenn sie ihre Räder nicht ordentlich absperren könnten. Diese Möglichkeit böten nur ganz wenige Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Oft würden die Räder einfach angelehnt oder hingelegt.

Zudem sei es „mehr als unangenehm“, wenn das Rad Wind und Wetter ausgesetzt sei und man einen nassen Sattel besteigen müsse. Nur am Rathaus und am Bürgerhaus in Eicherloh gebe es überdachte Abstellflächen, jedoch keine modernen Radständer. Besonders benachteiligt sei der Halt am Maibaum in Finsing, der mit ganz alten Abstellrinnen ausgestattet sei, „die kein schonendes und sicheres Abstellen ermöglichen und auch nicht überdacht sind“.

SPD und Parteifreie sind überzeugt: Die Nutzung des Radverkehrs würde gestärkt, wenn die Haltestellen entsprechend ausgestattet seien. Die Gruppierung beantragt deshalb, dass für die Jahre 2023 bis 2025 Finanzmittel für die Modernisierung der Abstellplätze eingestellt werden. So sollten an allen Bushaltestellen moderne Anlehnbügel für ein weitgehend diebstahlsicheres Abstellen installiert werden. Für die elf offiziellen MVG-Haltestellen rechnet die Gruppierung mit 29 Bügeln – à 140 Euro würde die Beschaffung gut 4000 Euro kosten. Die Montage könnte der Bauhof übernehmen. Dabei soll eine spätere Überdachung berücksichtigt werden.

Denn in weiteren Schritten sollen ab 2024 an ausgewählten, oft genutzten Bushaltestellen weitere Verbesserungen durchgeführt werden. SPD und Parteifreie denken dabei an überdachte Fahrradstellplätze zum Beispiel an der Haltestelle am Maibaum in Finsing. Alle anderen Plätze sollen mittelfristig ebenfalls überdacht werden.

Zu guter Letzt beantragt wurde die Errichtung gesicherter, absperrbarer Bereiche an ausgewählten Haltestellen. „Eine vertrauensvolle Fahrradbox ist vor allem für Pendler wichtig, die jeden Tag mit dem Rad zur Bushaltestelle fahren.“ Kosten pro Box: zwischen 1200 und 2000 Euro, aber auch ein Dienstleister wäre denkbar.

Über die Boxen wurde im Ausschuss nicht diskutiert, wohl aber über die Anlehnbügel. Umweltreferent Bernhard Faschinger (parteifrei) meinte, er sei nicht ganz so idealistisch wie die SPD, dass man durch modernere Radständer so viel mehr Menschen von der ÖPNV-Nutzung überzeugen könnte. Er sehe es aber angesichts der Summe von 4000 Euro für die Bügel als „richtiges Signal“.

Bürgermeister Max Kressirer (WGE) indes warf ein, dass man zusätzlich zur Anschaffung auch mit Kosten etwa für Grunderwerb und Pflastern rechnen müsse. Der Wunsch nach Modernisierung sei verständlich, die Notwendigkeit durchaus da. „Aber wir haben unsere Planungen um Millionen runtergestrichen, und dann satteln wir wieder eine Maßnahme nach der anderen drauf?“, meinte er mit Verweis auf die Gemeinderatsklausur. Auch Anna Paulus (WGE) stellte die Frage: „Wo ziehen wir irgendwann die Grenze? Wir müssen uns da selber treu bleiben, was wir in der Klausur beschlossen haben.“

Jürgen Lachmann (WGN) und Ludwig Lex (FWF) schlugen vor, bei künftigen Sanierungen eine moderne Ausstattung zu berücksichtigen. Aber jetzt explizit alle Haltestellen zu machen – davon rieten die Ausschussmitglieder letztlich ab.

Josef Eichinger meinte nach der Sitzung, er verstehe die Situation der Räte, die sich mit schlechtem finanziellem Ausblick immer größeren Aufgaben gegenübersehen würden. Er wolle an dem Thema aber dran bleiben.

