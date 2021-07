Stockbahnen: Asphalt-Entsorgung wird teurer

Dieses Bild gehört der Vergangenheit an: Die Stockschützenabteilung des FC Finsing hat ihre abgenutzte Bahn erneuert. Jetzt sind aber für die Entsorgung des alten Asphalts Mehrkosten entstanden.

Gemeinde Finsing übernimmt Mehrkosten von 6000 Euro – Mitglieder investieren 800 Arbeitsstunden in Umbau

Von Veronika Macht

Der Umbau der Stockbahnen der Finsinger Stockschützen ist abgeschlossen. Doch für die Entsorgung der alten Asphaltschicht sind erhebliche Mehrkosten entstanden. Um deren Übernahme bat der Verein nun die Gemeinde.

Finsing – Vor etwa zwei Monaten hatte die Stockschützen-Abteilung des FC Finsing mit dem Umbau der Bahnen begonnen. „Dank der schnellen Arbeiten der beauftragten Firmen sowie einem großen Engagement und einer großartigen Eigenleistung der Vereinsmitglieder von rund 800 Arbeitsstunden konnte der Verein dies alles fast in Rekordzeit bewältigen“, schreibt Abteilungsleiter Jürgen Maier in seinem Zuschussantrag an die Gemeinde. Bei ihr bedankt er sich darin ebenfalls für die bisher geleistete finanzielle Unterstützung.

Nach Abschluss aller Arbeiten hätten sich nun aber „erhebliche Mehrkosten“ bei der Entsorgung der alten Asphaltschicht ergeben. Diese seien entstanden, weil zu Beginn des Umbaus der Aufbau der Asphaltschicht sowie die diversen Höhen im Anfangs- und Mittelteil nicht zu 100 Prozent genau bestimmt werden konnten: Es musste tiefer gefräst werden, wodurch rund 47 Tonnen belastetes Fräsgut mehr als geplant entstanden seien, die entsorgt werden mussten. Die Mehrkosten belaufen sich auf rund 6000 Euro.

Der Umbau wurde durch Zuschüsse von BLSV, Landkreis Erding und Gemeinde sowie „mit dem gesamten Eigenkapital der Stockschützen“ gestemmt, heißt es weiter in dem Antrag. Die Mehrkosten der Entsorgung würden sich hier allerdings als extreme zusätzliche Belastung des Vereins darstellen, weshalb man um deren Übernahme bat.

Peter Junker (AfD) erinnerte daran, dass das Gremium am 8. März beschlossen habe, maximal 18 000 Euro für die Sanierung und Erneuerung der Asphaltstockbahnen in Neufinsing herzugeben – „in gewisser Weise künstlich herbeigeschafft, weil wir gemeint haben, wir sind mehr oder weniger verantwortlich für die Dekontaminierungskosten“. Einige Sitzungen zuvor habe der Gemeinderat noch beschlossen, alle freiwilligen Ausgaben um bis zu fünf Jahre zu schieben. „Jetzt haben wir 18 000 Euro zugesagt, und es langt nicht. Werden wir nicht unglaubwürdig, wenn wir noch mehr genehmigen?“, warf Junker ein.

Eine Diskussion zu dieser Frage gab es nicht, Bürgermeister Max Kressirer (WGE) ließ abstimmen: Elf Räte waren dafür, die Mehrkosten zu übernehmen, drei Mitglieder dagegen.

