Sängerin Tímea Göghova: Als Freddie Mercury im ungarischen TV

Von: Veronika Macht

Eine Frau, viele Gesichter: Mit Bart und falschen Zähnen trat Tímea Göghova in der ungarischen TV-Show „Sztárban sztár leszek“ als Freddie Mercury von Queen auf. © TV2 Ungarn

Vor einem Jahr schaffte es Sängerin Tímea Göghova in der Fernsehshow „The Voice of Germany“ in die Battles. Jetzt war die 43-Jährige wieder im TV zu sehen – allerdings nicht in Deutschland, sondern in der ungarischen Sendung „Sztárban sztár leszek“.

Neufinsing –

Tímea Göghovas große Leidenschaft ist die Musik. Sie schreibt Songs, nimmt sie auf, dreht Videos für Social Media. Die gebürtige Slowakin mit ungarischen Wurzeln, die vor vier Jahren nach Neufinsing gezogen ist, singt in zwei Bands, widmet sich zurzeit aber verstärkt ihren Solo-Projekten. Als Solo-Künstlerin war sie vor einem Jahr auch bei „The Voice of Germany“ (wir berichteten).

Kurz danach wurde sie auf die ungarische Show „Sztárban sztár leszek“ aufmerksam, was übersetzt so viel heißt wie „Ich werde Star im Star“. Und das ist auch das Konzept dieser Sendung, die in Budapest gedreht wird: Die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle berühmter Sängerinnen und Sänger und müssen diese in Stimme und Bewegung so gut wie möglich imitieren. Ein bisschen wie die Mini Playback Show, nur dass die Künstler selbst singen.

Als Operndiva war Tímea Göghova in der ungarischen Show „Sztárban sztár leszek“ zu sehen – sie performte die Arie „Königin der Nacht“ aus Mozarts „Zauberflöte“. © TV2 Ungarn

Im Januar fand die erste Runde statt, im Sommer starteten die Aufzeichnungen der Show. Dabei überzeugte Göghova, hauptberuflich Leiterin des Fachbereichs Deutsch und Integration an der Volkshochschule Haar, zuerst mit ihrer Performance zu „Welcome to the Jungle“ von Guns N’ Roses, an deren Ende sich zwei Jurymitglieder vor Begeisterung regelrecht auf sie warfen. „Das ist ziemlich explodiert, die hatten so was nicht erwartet und haben meinen Auftritt auch sehr gelobt“, erinnert sich Göghova lachend an diesen Moment.

In der nächsten Runde sorgte die Rockröhre dann für eine Überraschung und schmetterte die Arie „Königin der Nacht“ aus Mozarts „Zauberflöte“ auf Deutsch – inklusive pompösem Kostüm und Make-up. Obwohl sie als einzige nicht an den ersten Bühnenproben teilnehmen konnte, weil sie in Deutschland war, begeisterte sie wieder die Jury und kam so in die Live-Shows.

Dort verkörperte sie Rockikone Freddie Mercury von Queen. Mit Schnurrbart, Perücke und falschen Zähnen sang sie „Don’t Stop Me Now“. Die Verwandlung habe ihr durchaus gefallen: „Ich finde, ich sah fantastisch aus mit Schnurrbart“, meint sie lachend. Bei der Jury kam der Auftritt recht gut an, die Zuschauer aber wählten die Sängerin nicht weiter.

Vor allem in Social Media habe sie immer wieder Kritik einstecken müssen, auch wenn die negativen Kommentare in der Minderzahl gewesen seien. „Teilweise gab es richtige politische Diskussionen – weil ich als in der Slowakei geborene Ungarin, die nach Deutschland ausgewandert ist, an einer ungarischen TV-Show teilgenommen habe.“ Kritik gab’s auch für die slowakische Schreibweise ihres Nachnamens. „Aber bin ich halt in der Slowakei geboren, und das will ich auch nicht verleugnen“, sagt sie dazu.

Wie wandlungsfähig sie ist, zeigt Sängerin Tímea Göghova in ihrem Video zum R’n’B- und Rap-Mashup von „Queen of the Night“. © privat

Göghova hat für die Show auch einen neuen Look und eine neue Frisur mit Pony verpasst bekommen hat, womit sie sehr zufrieden ist. Die Teilnahme war für die in Deutschland lebende Sängerin nicht ganz unkompliziert. Immerhin habe sie über Monate immer wieder Auftritte im Ausland gehabt und damit in der Arbeit nicht voll zur Verfügung gestanden. Dass der Arbeitgeber das ermöglicht, sei nicht selbstverständlich, sagt Göghova. Der VHS Haar und deren Leiterin Lourdes María Ros de Andrés ist sie deshalb sehr dankbar: „Sie hat meine Teilnahme an der Show befürwortet, und gemeinsam konnten wir das organisieren“, freut sich die Sängerin.

Jetzt konzentriert sich die Künstlerin aber verstärkt auf ihre Solo-Projekte. Dafür hatte das viele Pendeln auch sein Gutes: „Beim Autofahren bin ich ziemlich kreativ“, erzählt sie lachend. Seit ihrer Teilnahme bei „The Voice of Germany“ habe sie 14 Songs geschrieben. „Und auf dem Heimweg von Ungarn kam mir die schräge Idee, aus der ,Zauberflöte’ ein R’n’B- und Rap-Mashup zu machen.“ Song und Video gibt’s auf Youtube. Im Frühjahr 2023 will Göghova in Kooperation mit anderen Musikern ein Balladen-Album veröffentlichen, samt Releaseshow.

Ab dann würde sie gerne damit auf Festivals auftreten, gemeinsam mit einem Pianisten und einem Gitarristen. Zugleich schreibt sie an ihrem zweiten R’n’B-Album – „das mache ich full power. Es brennt einfach in mir, diese eigenen Sachen zu schreiben.“