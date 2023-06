Düster und emotional: Sängerin Tímea Göghova veröffentlicht erstes Solo-Balladen-Album

Von: Veronika Macht

„Wild Storm“ heißt das erste Solo-Album von Tímea Göghova. Unser Bild zeigt das Cover der CD, die am 17. Juni erscheint. Release-Konzert am 17. Juni © Armin Pacher/troubapix.portraits

Sängerin Tímea Göghova aus Neufinsing veröffentlicht ihr erstes Solo-Balladen-Album. Das Release-Konzert dazu steigt am 17. Juni in München.

Neufinsing – Musik macht Tímea Göghova schon lange, ihre ganze Freizeit widmet die Sängerin aus Neufinsing dieser ganz großen Leidenschaft. Sie war schon in TV-Shows zu sehen, hat mit ihren Bands unzählige Konzerte gespielt. Jetzt hat die 44-Jährige einen Plattenvertrag ergattert und veröffentlicht ihr erstes Solo-Album. „Wild Storm“ heißt die Platte, die am 17. Juni erscheint.

Tímea Göghova ist Frontfrau der Melodic-Metal-Band „Still Awake“ und singt in der Jazz-Funk-Formation „Passion Control“. Jetzt ist die gebürtige Slowakin mit ungarischen Wurzeln auf Solopfaden unterwegs. Die vergangenen eineinhalb bis zwei Jahre hat sie an ihrem ersten Balladen-Album gearbeitet. „Ich wollte unbedingt was eigenes, außerhalb der Bands, nur für mich“, erzählt sie.

Das Album erscheint im Label Epictronic und wird auch in den USA und in Japan zu haben sein. Publisher Carlo Bellotti hat Göghova per Zufall kennengelernt, er hat sie auf Social-Media-Kanälen entdeckt. In Bologna hat sie mit ihm voriges Jahr den Deal perfekt gemacht.

Zu haben ist das Album ab dem 17. Juni. Am gleichen Abend steigt das Release-Konzert im Einstein Kultur an der Einsteinstraße 42 in München. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets und Infos gibt es auf www.einsteinkultur-muenchen.de, Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Konzerte stehen derzeit noch nicht fest, sollen aber folgen.

Die elf Balladen beschreibt Göghova als „sehr, sehr düster und emotional“. In „No More Tears“ etwa geht es um Menschen, die anderen ihr Glück nicht gönnen, die neidisch aufeinander sind und einander verletzen. Ein anderes Lied dreht sich darum, „dass ich stark bin und immer wieder aufstehe, egal wie oft ich verletzt werde“. Auch um Albträume geht es, oder um Liebe und Trennung – zum Teil sind die Songs also autobiografisch. Das titelgebende Lied „Wild Storm“ hat Göghova schon mit 20 Jahren geschrieben, andere Lieder sind speziell für das Album entstanden.

Darauf wird nicht nur Göghova selbst als Sängerin zu hören sein. Sie konnte einige internationale Künstler für eine Zusammenarbeit gewinnen: Alex Beyrodt, Gitarrist der Power-Metal-Band Primal Fear und der Show „Rock Meets Classic“, Dominik Krämer, Bassist bei den TV-Shows „The Voice of Germany“ und „Sing meinen Song“, Alex Scholpp, Gitarrist der finnischen Sopranistin Tarja Turunen , und Violinistin Dara Zusko von der Münchner Kammerphilharmonie Dacapo e.V. „Sie alle haben für das Album eingespielt und es damit bereichert“, erzählt die Sängerin. Neben diesen Features hat die Wahl-Neufinsingerin, die hier seit rund fünf Jahren lebt, auch Unterstützung von Caro D’Lirium bekommen, welche acht Balladen am Piano aus Argentinien aus arrangiert.

Die neue Single von Göghova ist „Sinking Sun“, die am 17. April auf Youtube erschienen ist. Der neueste und auch ihr Lieblingssong auf dem Album, die Anti-Kriegsballade „World of Terror“, ging mit der Fusion-Belly-Tänzerin Giuliana Angelini am 13. Mai auf ihrem Kanal online, und es soll noch ein Lyrics-Video mit selbst gezeichneten Bildern folgen.

Göghova ist vor rund 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie hat an der LMU in München Deutsch als Fremdsprache studiert. Seit rund sechs Jahren arbeitet sie an der Volkshochschule Haar als Leiterin des Fachbereichs Deutsch und Integration, wo sie unter anderem Deutschkurse organisiert.

Zuschauer der TV-Show „The Voice Of Germany“ dürften Göghova noch aus der Staffel kennen, die im Herbst 2021 ausgestrahlt wurde. Hier hatte sie mit ihrer Interpretation von Nina Hagens „TV Glotzer“ gleich zwei Coaches, Johannes Oerding und Mark Forster, überzeugt. In der nächsten Runde, den sogenannten Battles, hatte es mit der Rock-Version des Rihanna-Pophits „Umbrella“ dann nicht mehr fürs Weiterkommen gereicht.

Ein Jahr später war Göghova dann wieder im TV zu sehen – allerdings nicht in Deutschland, sondern in der ungarischen Sendung „Sztárban sztár leszek“ .

Das Album „Wild Storm“ wird als CD beim Release-Konzert zu kaufen und ab dann auch auf Amazon erhältlich sein, daneben als Download und zum Streamen auf Spotify, iTunes und Apple Music. Tímea Göghovas Youtube-Kanal findet sich auf www.youtube.com/TimeaGöghova.