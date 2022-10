Mit Tiny Houses durch die Krise

Von: Veronika Macht

Teilen

Wohnen auf kleinstem Raum: Tiny Houses sind vor allem in Norddeutschland weiter verbreitet. © Engelmann Messebau

Als der Messebau wegen Corona einbricht, geht das Atelier Damböck aus Neufinsing neue Wege: Es steigt ins Tiny-House-Geschäft ein.

Neufinsing – Während der Corona-Pandemie hat besonders die Veranstaltungsbranche gelitten. Keine Konzerte, keine Theateraufführungen – und auch keine Messen. Viele Firmen haben das nicht überlebt. Das Atelier Damböck hat den monatelangen Stillstand genutzt, um neue Wege zu gehen: Das Unternehmen mit Sitz in Neufinsing plant und baut Tiny Houses. Zugleich erholt sich auch die Messebranche wieder.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Atelier Damböck aus Neufinsing: Unter den Top 20 der größten Messebauer in Deutschland

Gegründet vor fast 50 Jahren, gehört das Atelier Damböck zu den Top 20 der größten Messebauer in Deutschland mit Niederlassungen auch in Österreich und China. Doch als Anfang 2020 die Corona-Pandemie ausbricht, bricht das Geschäft ein. In der Messebranche herrscht monatelang Stillstand.

Geschäftsführer Simon Damböck sagt, der Staat habe viel geholfen, etwa mit Kurzarbeit. „Aber das liegt nicht in unserer Natur. Der Mensch hat einfach einen Schaffensdrang.“ 80 Mitarbeiter beschäftigt er, vor der Pandemie waren es 120. Dass trotzdem so viele dem Unternehmen treu geblieben sind – „auf diese Loyalität sind wir sehr stolz“, sagt Damböck, der nach eigenen Angaben während Corona keinen Mitarbeiter entlassen musste.

Weniger ist mehr im Tiny House – zumindest wenn es um den Wohnraum geht. Hinten im Bild zu sehen das Bad, das erstaunlich viel Platz bietet, oben drüber das Schlafloft. © Atelier Damböck/Stephan Goerlich

Stattdessen habe man „die schwierige Situation als Chance gesehen“ und sei innovativ geworden. Die Unternehmensgruppe baute den Bereich der Unternehmenskommunikation aus, bot individuelle Hybrid-Pakete in Präsenz wie digital an. Auch Hygieneschutzkonzepte gehörten nun zum Geschäft – für Gastronomie, Hotellerie, Büros und Läden, auch für Taxis in Form von Trennscheiben. Und der Betrieb ist ins Tiny-House-Geschäft eingestiegen. „Winzig Wohnen“ heißt das Projekt, welches das Neufinsinger Unternehmen gemeinsam mit der Engelmann Messe und Design GmbH in Oldenburg ins Leben gerufen hat.

Tiny House: „Die Nachfrage ist irre groß“

„Dabei trifft Designschmiede auf handwerkliche Kompetenz“, sagt Damböck. Angeboten wird also nicht nur die Architektenleistung, sondern auch die Umsetzung – machbar dank eigener Schreinerei, Lackiererei, Schlosserei, Elektroabteilung und Beleuchtungswerkstatt sowie eigenem Lkw-Fuhrpark mit Speditionslizenz.

Der Bereich Tiny House „interessiert irgendwie alle“. Das habe sich im Sommer bei einer Messe zum Thema mit tausenden Besuchern gezeigt. „Die Nachfrage ist irre groß“, sagt Damböck. Doch oft hake es am Baurecht. Das Tiny sei kein Camper oder Wohnmobil, man könne es nicht einfach auf der Straße stehen lassen, und es sei auch nicht dafür gedacht, damit ständig umzuziehen. Man brauche – wie bei einem großen Haus – eine Baugenehmigung, entsprechende Anschlüsse, und das Grundstück müsse dafür zugelassen sein. „Die Gemeinden sind da sehr unterschiedlich, viele haben Vorbehalte“, sagt Damböck. „Das kann ja nichts Seriöses sein“, sei ein oft gehörtes Argument. „Die Flexibilität bei Behörden und auch bei Nutzern ist durchaus noch ausbaufähig“, ergänzt Vertriebsleiter Ulrich Grabienski.

Der Messebau gehört zum Kerngeschäft des Atelier Damböck. © mwp/Atelier Damböck

Denn man könne zwar mit überschaubarem Aufwand sehr schnell Wohnraum schaffen – sicher gebe es die „extremen Minimalisten, die das als Lebenskonzept haben und denen 17 Quadratmeter reichen“, sagt Damböck. Doch das Minihaus sei auch eine gute Zwischennutzung auf Grundstücken mit Baurecht, bei denen absehbar sei, dass erst in etlichen Jahren ein Haus entstehen wird. Oder man nutze es als Wochenend- oder Ferienhaus, auch zum Vermieten, was wiederum für Investoren interessant sei. Das Atelier Damböck betreibt mit seinem Partner in Oldenburg zusammen selbst zwei Häuschen in der Vermietung.

Tiny House: Verschiedene Ausführungen, zum Beispiel mit Schlafloft im „ersten Stock“

„Wer freie, bebauungsfähige Grundstücke hat und sich das vorstellen kann, der kann sie für 20/25 Jahre verpachten. Wir sorgen dann mit unserem Tiny-House-Konzept dafür, dass es vermarktet wird“, sagt Grabienski. Auch für Gemeinden sei es interessant, Grundstücke zum Beispiel für zehn Jahre zu verpachten und eine Wohnbebauung dort quasi erst einmal auszuprobieren. Aktuell würden Tiny Houses vor allem in Norddeutschland stehen, in Ländern wie Kroatien oder der Türkei bestehe ebenfalls ein großer Markt.

Die Tiny Houses gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ein Modell, wie es aktuell am Firmensitz in Neufinsing steht, bietet bei Außenmaßen von 2,55 mal 7,20 Meter und einer Höhe von 3,95 Meter 22 Quadratmeter Wohnfläche – Schlafloft im „ersten Stock“ inklusive. Daneben gibt es die Häuser auch eingeschossig und barrierefrei, was sie für Wohnen im Alter interessant mache.

„Die Gemeinden sind sehr unterschiedlich, viele haben Vorbehalte“, sagt Geschäftsführer Simon Damböck über Tiny Houses. © Andreas Nestl/Atelier Damböck

Ganz billig ist das Minihaus nicht, gibt Damböck zu. Aktuell zahlt man rund 100 000 Euro dafür. Die Preise seien wegen der Materialengpässe zuletzt um 30 bis 40 Prozent gestiegen. Dafür sei das Tiny House klimaneutral, nachhaltig und made in Germany, wie Damböck verspricht. Und es komme voll ausgestattet mit Bad, Küche und Stauraum in jeder Ecke. Wer den Innenausbau selber übernehmen will, für den möchte das Unternehmen künftig auch reine Rohlinge anbieten.

Atelier Damböck: Messebranche erholt sich - Auftragsbücher sind voll

In den vergangenen Wochen wurde in Neufinsing jedoch kein Tiny House gefertigt. Der Grund ist der Messebau, dort herrscht im Herbst traditionell Hochsaison. Das Messewesen an sich gebe es seit hunderten Jahren, und es werde es immer geben, sagt Damböck. Denn: „Virtuelle Messestände ist so sinnvoll wie virtueller Urlaub.“ Langfristig werde die Messe sogar eine Aufwertung erleben und nach dieser schwierigen Zeit noch mehr als Treffpunkt funktionieren, ist er überzeugt. „Die Leute wollen den persönlichen Kontakt. Geschäfte miteinander zu machen ist mehr als reine Transaktion.“ Ein Blick in die Auftragsbücher gibt Damböck recht: „Wir können momentan die Nachfrage nicht bedienen.“

Alle Infos zu den Tiny Houses aus Neufinsing stehen auf www.winzig-wohnen.de.

vam