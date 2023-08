Volksverhetzung: AfD-Mann Junker aus Finsing angezeigt

Von: Uta Künkler

„Ich habe Strafanzeige erstattet“, schreibt Sven Bäring auf Twitter an Junker. © Screenshot/vam

Der AfD-Gemeinderat Peter Junker hetzt auf dem AfD-Parteitag gegen queere Personen - und handelt sich damit eine Anzeige wegen Volksverhetzung ein.

Finsing – Der Finsinger AfD-Gemeinderat Peter Junker hat mit seinen Worten auf dem AfD-Parteitag zur Europawahl in Magdeburg am Wochenende überregional für Aufsehen gesorgt. In einer Schmährede diffamierte er queere Personen aufs Schärfste.

Im Internet grassiert ein Filmchen mit einem entschlossenen Junker am Pult. „Also schützen wir das Beste, was wir haben, unsere Kinder, unseren Nachwuchs“, fordert er in einem Wortbeitrag. Und konkretisiert: „Schützen wir sie vor Perversitäten, vor Abartigkeiten, vor staatlich geduldeten Kinderfickern.“ Als auf diesen Ausdruck hin aus dem Parteipublikum im Hintergrund Jubelrufe und Applaus zu vernehmen sind, bekräftigt er seine Wortwahl: „Das Wort kann ruhig in die Presse.“ Er habe es ganz bewusst gewählt. Junker spezifiziert weiter und spricht noch im selben Atemzug von „dieser ganzen Schönfärberei, gender und trans und schwul und allem möglichen“.

Die Replik ließ nicht lange auf sich warten. „Keine Macht der Hetze“, schreibt Sven Bäring, Vorsitzender von QueerBw, der queeren Interessenvertretung der Bundeswehr, auf Twitter: „Herr Junker, ich habe soeben Strafanzeige erstattet. Queers als ,staatlich geduldete Kinderf**ker‘ zu bezeichnen, ist Volksverhetzung.“

Auch in anderen Sozialen Medien ist der Aufschrei groß. Erdinger Politiker wie Grünen-Kreisvize Helga Stieglmeier kritisieren Junker scharf. Finsings SPD-Vorsitzender Josef Eichinger schreibt: „Wenn das echt seine Rede ist, ist er damit unsagbar dequalifiziert.“ Und ein User namens „Walnusskipferl“ hofft, der Schuss sei für Junker nach hinten losgegangen: „Ich möchte mich bei Herrn Junker dafür bedanken, dass er dem Verfassungsschutz so eindrücklich die AfD zur Beobachtung empfiehlt. Chapeau!“

Peter Junker selbst war für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.