Der erste Straßenname in Eicherloh

Eicherloh ohne das Jagdhaus Maxlruh und den umliegenden Park ist heute unvorstellbar. Erworben hat die Gemeinde das Grundstück von Walther Sedlmayr, dem eine Straße im Ort gewidmet ist. © Julia Adam

Walther Sedlmayr war einst Besitzer des Jagdhauses in Eicherloh. Heute ist ihm ein Straßenname gewidmet. Es gibt jedoch mehrere Schreibweisen seines Namens.

Eicherloh – Auf ihren Park und das Jagdhaus Maxlruh sind die Eicherloher besonders stolz. Warum das Jagdhaus der Grund ist, weshalb es in Eicherloh die Walter-Sedlmayer-Straße gibt, soll im heutigen Teil der Serie über alte Straßennamen geklärt werden. Und auch, was es mit der Schreibweise dieses Namens auf sich hat.

„Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war Eicherloh Mittelpunkt glanzvollen Jagdgeschehens. Pächter und Gäste stammten aus dem reichen, gehobenen Münchner Bürgertum“, schrieb der 2005 verstorbene Finsinger Ehrenbürger und langjährige Erdinger-Anzeiger-Mitarbeiter Hans Janz im Juli 2004 in einem Artikel für die Heimatzeitung.

Eine Revierkarte zeige Eicherloh als Mittelpunkt der Feldjagden von Wifling über Neufinsing bis Gelting. „Die Jagdherren fuhren mit der Bahn bis Poing und wurden von den Bauern mit einem Jagdwagen abgeholt“, schrieb Janz. Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts erwarb der damalige Jagdpächter, Kommerzienrat Max Bullinger, ein Papiergroßhändler aus München, zwei Hektar Grund am Rande des Eicherloher Hügels – es war die Geburtsstunde des Eicherloher Parks.

„1882 erbaute Bullinger das zweigeschossige Jagdhaus, ein in Fachwerkbauweise errichtetes Obergeschoss mit holzgetäfeltem Jagdsaal, mit Wirtschafts- und Schlafräumen sowie im Erdgeschoss in Massivbauweise Jägerzimmer und Pferdestall“, beschrieb Janz das Gebäude. Bullinger nannte das neue Domizil „Maxlruh“. Das Grundstück sei nach dem Beispiel englischer Parks mit heimischen Gewächsen bepflanzt worden.

Für 54 000 Mark hat Walther Sedlmayr das Jagdhaus samt umliegendem Park im Jahr 1926 gekauft. Es war bis 1954 im Besitz Sedlmayrs, welcher einer Dynastie von Großbrauereibesitzern entstammte. 1954 verkaufte er das Anwesen schließlich an die Gemeinde Finsing, nannte dafür jedoch klare Bedingungen, wie Gemeindearchivar Ernst Bichlmaier weiß. Unter anderem müsse – sofern Finsing das Jagdhaus kaufe – ein Straßenname im Ort nach Sedlmayr benannt werden. Dieser Forderung kam die Gemeinde nach: Die „Walter-Sedlmayer-Straße“ war damit der erste Straßenname, der in Eicherloh vergeben wurde.

Was jedoch auffällt, ist die unterschiedliche Schreibweise von Straßenname und Namensgeber. „Das Straßennamensschild in Eicherloh mit der Schreibweise ,Walter-Sedlmayer-Straße‘ ist richtig. Diese Schreibweise ist in allen amtlichen Plänen sowie im gemeindlichen Ortsplan so enthalten und wird auch so beibehalten“, erklärt Bichlmaier und mutmaßt: „Vermutlich hat man es in früheren Zeiten mit der Schreibweise von Namen nicht so genau genommen.“ Das sei auch in den alten Sitzungsprotokollen zwischen 1870 und 1970 festzustellen. Selbst Janz habe in seinem Heimatbuch der Gemeinde Finsing/Eicherloh verschiedene Schreibweisen des Namens „Sedlmayer“ verwendet. Warum man jedoch den Vornamen „Walter“ mit „th“ geschrieben hat, entziehe sich seiner Kenntnis, so der Gemeindearchivar weiter.

In Erinnerung geblieben ist den Eicherlohern jedenfalls vor allem Sedlmayrs erste Frau Fanny. Zu Weihnachten bereitete sie den Kindern im Ort im Jagdsaal eine besondere Freude. Neben einem Schokoladengetränk und Plätzchen beschenkte sie ihre jungen Besucher mit Kleidungsstücken und Süßigkeiten.

Die Geschichte Eicherlohs spiegelt sich außerdem im Pfirrmannweg wider. Er ist nach der Familie Pfirrmann benannt, die entscheidend zur Entwicklung des Orts beigetragen hat.

Bereits 1828 hatte die Besiedlung in dem Finsinger Ortsteil begonnen. Fünf Familien hatten damals gemeinsam eine Hofstelle gekauft, die jedoch abbrannte. Anschließend reihten sich die Familien wie eine Perlenkette an der heutigen Torfstraße auf.

Neben der Familie Pfirrmann ließen sich dort auch die Familien Stephany, Stieber, Stoeffler und Haintz nieder. Heute erinnert nicht nur der Pfirrmannweg an sie. Auch der Überrheinerweg spielt auf den Zuzug der fünf Familien an, die aus Wörth am Rhein stammten.

Julia Adam & Vroni Macht