„Das sind gewaltige Zahlen beim Engagement, oft getrieben von der Jugend“: Dieses Lob vom Chef der Erdinger Kreiswasserwacht gab es für die Finsinger Wasserretter.

Finsing – 8262 ehrenamtlich geleistete Stunden – die Wasserwacht Finsing konnte in ihrer Jahreshauptversammlung eine beachtliche Bilanz für das vergangene Jahr vorlegen. Vorsitzende Lydia Saalfrank lobte dabei vor allem die Jugend der Ortsgruppe. Insgesamt 275 Mitglieder, davon 120 Aktive mit 53 unter 16-Jährigen, setzen sich in der Finsinger Wasserwacht für die Sicherheit im und rund ums Wasser ein. Beeindruckende Zahlen, wie Vorsitzende Lydia Saalfrank in der Versammlung in der Wasserwachthütte am Finsinger Badeweiher lobte.

Beachtliche Leistungen seien im vergangenen Jahr vor allem in die Zukunft der Ortsgruppe investiert worden. 1975 der über 8000 aktiven Stunden der Wasserwacht habe man in die Jugendarbeit gesteckt. Nicht zu kurz komme zudem die Ausbildung der Mitglieder: 2380 Stunden haben sie mit Schwimmtraining, Übungen und Fortbildungen verbracht. 1030 Stunden waren aufgrund des guten Sommers zudem für Wach- und Sanitätsdienste notwendig.

Besonders freute sich Saalfrank über die Schwimmkurse der Wasserwacht, die nach wie vor sehr gut angenommen würden. In vier Kursen haben die Finsinger 2018 zahlreichen Kindern das Schwimmen beigebracht.

Begeistert zeigte sich auch BRK-Geschäftsführerin Gisela van der Heijden. Bei den Finsingern handle es sich um eine lebendige, gut gemischte Ortsgruppe. „Hier sieht man die Früchte der Jugendarbeit“, betonte sie. Und auch der Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Alois Schießl, lobte die starke Jugend: „Das sind gewaltige Zahlen beim Engagement, oft getrieben von der Jugend.“

Ihren besonderen Dank sprach Saalfrank dem langjährigen Mitglied der Ortsgruppe, Robert Schönhofen, aus. Seit 2004 ist er aktiv bei der Wasserwacht, seit 2011 als Wasserretter. Er engagiert sich als Wachleiter, und die Wartung der Fahrzeuge liegt in seinen Händen. Seit 2013 organisiert er in jedem Winter das wöchentliche Winterschwimmen am Finsinger Badeweiher. Saalfrank nutzte die Gelegenheit, um ihn im Rahmen der Versammlung mit der Wasserwachtmedaille in Silber zu überraschen.

Julia Adam