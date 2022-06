Pandemie lässt Wach- und Einsatzstunden schrumpfen

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Überblick vom Wasser aus hat die Wasserwacht Finsing künftig mit ihrem neuen Stand-up Paddle Board, das dank einer Spende der Schreinerei Vilgertshofer angeschafft werden konnte. Unser Bild zeigt (v. l.) Sebastian Hagn, Vorsitzende Lydia Bauer, Martin Vilgertshofer von der gleichnamigen Schreinerei, Technische Leiterin Nina Fink, stellvertretende Vorsitzende Daniela Grabmeier, Hüttenwart Markus Reiser, stellvertretende Jugendleiterin Theresa Moser und Schriftführer Hans-Rudolf Suhre. © Wasserwacht

Die Wasserwacht Finsing hatte 2020 und 2021 viel weniger zu tun als sonst. Jetzt ist die Freude über Lockerungen groß.

Finsing – Endlich wieder das Gesellige leben: Das stand in der Jahreshauptversammlung der Wasserwacht-Ortsgruppe Finsing mit auf dem Programm. Nach dem offiziellen Teil wurde gegrillt und noch bis in die Nacht gefeiert. „Es ist so wichtig, dass wir das wieder machen durften. Dadurch macht man das Ehrenamtliche doch gleich viel lieber“, betonte Vorsitzende Lydia Bauer.

Freilich blieb auch die Wasserwacht Finsing nicht von der Pandemie verschont, dies machte sich in den vergangenen beiden Jahren besonders bei den Wach- und Einsatzstunden bemerkbar. Die Vorsitzende berichtete von insgesamt rund 2700 geleisteten Stunden im Jahr 2021 – davon 688 im Wach- und Sanitätsdienst, zudem wurden mehr als 1500 Stunden in die Ausbildung investiert.

Im Vergleich zu 2020 (2260 Stunden) bedeutete dies zwar einen leichten Anstieg. Doch vor der Pandemie lag die Anzahl locker beim Doppelten, und Bauer rechnete nach, was alles ausfiel: Auf Jugendarbeit mit Wettbewerben (1400 Stunden), SommerSound (600), weitere Ausbildungen (600) und vieles mehr musste die Wasserwacht verzichten: „In der Summe komme ich dabei auf rund 3600 Fehlstunden im Vergleich zur Statistik 2019.“

Trotzdem wurde einiges unternommen. So gab es von Juni bis August jedes Wochenende die Aktion „Tipps und Tricks zum Schwimmen lernen“ (wir berichteten), dazu vier Schwimmkurse in den Sommerferien und zwei weitere im Herbst: „Das bedeutete durchaus eine Mammutaufgabe“, sagte die Vorsitzende rückblickend.

Eine bessere Beschilderung für den Badeweiher im Rahmen des gemeindlichen Sicherheitskonzepts, neue T-Shirts und auch eine neue Trockenvorrichtung für Wasserretteranzüge & Co. sorgten beim Vorstand ebenfalls für einige Arbeit.

Beim anschließenden Blick auf die Mitgliederzahlen gab es einen leichten Rückgang zu sehen. Aktuell sind 279 Frauen und Männer bei der Wasserwacht, 16 weniger als noch ein Jahr zuvor. Dies sei allerdings vor allem der Löschung von „Karteileichen“ geschuldet, erklärte Bauer. Bei der Jugend herrsche weiter ein starker Andrang, die Warteliste sei derzeit voll. Laut der Vorsitzenden könnte der Verein durchaus mehr ehrenamtliche Gruppenleiter vertragen.

Insgesamt 37 Mitglieder beteiligten sich im vergangenen Jahr am Wachdienst, auf Platz eins der internen Rangliste schaffte es dabei Lisa Buchmann mit 41 geleisteten Stunden. Stolze 119 Stunden investierte der Ex-Vorsitzende Hans-Rudolf Suhre in die Ausbildung und schaffte es damit in dieser Kategorie an die Spitze bei der Ortsgruppe. Besonders erwähnen wollte Bauer den erfolgreichen Abschluss von Sebastian Hagn zum Erste-Hilfe-Ausbilder. Damit können nun zwei Vereinsmitglieder derartige Kurse leiten. Beim Trainingsfleiß eroberten Manuel Fink und Theresa Moser den geteilten ersten Rang mit jeweils 23 Tagen.

Jugendleiterin Lena Lex berichtete über die Nachwuchsarbeit der Wasserwacht. Schwimmtraining, Gruppenstunden, ein Erste-Hilfe-Kurs sowie die Unterstützung beim Wachdienst konnte der Nachwuchs absolvieren. Das Zeltlager fiel dagegen noch der Pandemie zum Opfer, dafür gab es einen Aktionstag als Ersatz.

Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends ging, hatte der Vorstand noch eine schöne Aufgabe zu absolvieren: Hans-Rudolf Suhre, der heute noch viel Zeit in seine Ausbildung investiert, leitete 30 Jahre lang den Verein als Vorsitzender. Vor kurzem feierte er seinen 70. Geburtstag, aus diesem Anlass wurden ihm in der Versammlung zu seiner sichtlichen Freude Theaterkarten für die Passionsspiele überreicht.

hz