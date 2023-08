Wasserwacht Finsing warnt: Bei Regen sofort raus aus dem Badeweiher

Die Wasserwacht Finsing warnt vor Regen als unterschätzter Gefahr im Badeweiher (Symbolbild). © Matthias Bein/dpa

Die Wasserwacht Finsing warnt vor Regen als unterschätzter Gefahr beim Baden: Wie schnell der Niederschlag zur echten Gefahr wird, kann man vorher kaum ahnen.

Finsing – Eben noch war es ein angenehmer Sommerregen, Sekunden später herrschen stürmische Verhältnisse am Badeweiher, die letzten Schwimmer erreichen das Ufer nur mit Mühe: So erging es mehreren Badegästen am Feiertag Mariä Himmelfahrt am Finsinger Weiher. Die Wasserwacht Finsing, die dort im Einsatz ist, möchte deshalb auf die unterschätzte Gefahr von Regen am Badesee hinweisen.

„Die meisten Menschen denken bei schlechtem Wetter nur an einen möglichen Blitzschlag, dabei wird der bloße Regen als Gefahr völlig unterschätzt“, erklärt Rettungsschwimmerin Susanne Badeke von der Wasserwacht Finsing in einer Pressemitteilung und warnt: „Wenn starker Regen aufs Wasser trifft, entsteht Gischt. Atmen ist dann kaum mehr möglich. So droht man selbst dann zu ertrinken, wenn man ein guter Schwimmer ist.“

Dies hätten einige Badegäste am Dienstag am eigenen Leib erfahren. Manche seien bereits unterwegs Richtung Ufer gewesen, während eine Gruppe Jugendlicher im beginnenden Regen noch zum Badefloß gestartet sei. Doch binnen Sekunden sei das Wetter von Prasseln auf heftigen Starkregen und Hagel umgeschlagen. Die Jugendlichen seien umgekehrt und von Wasserretter Martin Faschinger auf den letzten Metern an Land unterstützt worden.

„Am Ufer angekommen, nutzten wir das Rettungsbrett als Schutz vor den zentimeterdicken Hagelkörnern“, berichtet der Wasserwachtler. Sein erfahrener Kollege Wolfgang Rüdiger warnt: „Bei Regen sollte man das Wasser immer umgehend verlassen. Wie schnell der Niederschlag zur echten Gefahr wird, kann man vorher kaum ahnen.“ Zahlreiche Badegäste hätten derweil Zuflucht in der Wasserwachthütte gefunden, wo sie mit Decken versorgt worden seien.

Ein Rettungswagen war am Feiertag am Finsinger Badeweiher im Einsatz. Die Wasserwacht war an dem Tag mehrfach gefordert – auch durch den Regen am Nachmittag gefordert. © Wasserwacht Finsing

Aber auch darüber hinaus sei am Feiertag beim Wachdienst der Wasserwacht Finsing einiges los gewesen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bereits mittags wurden die Ehrenamtlichen demnach aus medizinischen Gründen zu einer Dame gerufen, die wenig später an den Rettungsdienst übergeben wurde.

Fast parallel dazu rettete eine Kameradin beim Wachdienst im Freibad Erding – hier sind Wasserwacht und DLRG zur ehrenamtlichen Unterstützung des Schwimmbadpersonals in den Sommermonaten an Wochenenden und Feiertagen im Einsatz – eine Person aus dem tiefen Becken beim Sprungbrett. Nach einem missglückten Sprung eines 25-jährigen Badegasts vom Zehn-Meter-Sprungturm sei dieser zwar zunächst wieder aufgetaucht, dann jedoch bewusstlos untergegangen. „Die Finsinger Wasserretterin tauchte umgehend nach dem Springer und konnte ihn zurück an die Oberfläche bringen“, heißt es in der Pressemitteilung. Und: Nach kurzer medizinischer Versorgung durch die Mitglieder der Wasserwacht Finsing habe der Badegast das Freibad selbstständig verlassen können.

red