Tier-Leasing: Hier kauft man das Schnitzel schon als Kalb

Massentierhaltung ist Andrea Struck ein Dorn im Auge. Ihr liegt das Wohl von Kuh und Schwein am Herzen. Deswegen kauft die Finsinger Gemeinderätin ihr Fleisch nicht im Supermarkt ein. Sie setzt lieber auf das sogenannte Tier-Leasing.

Neufinsing – Tier-Leasing klingt erst mal verrückt, ist aber der Fleischeinkauf auf die wohl tierfreundlichste Art. Das findet Andrea Struck (39). Seit zwei Jahren leasen sie und ihr Mann Marco (44) Rinder und Schweine, um so ein Zeichen gegen Masthaltung und für Respekt vor Tieren zu setzen.

Über in Niederbayern lebende Freunde hat die Finsinger Gemeinderätin vom Hausberghof in Egglham (Landkreis Rottal-Inn) erfahren. Der kleine Biobauernhof bietet Schweine, Rinder, Hühner, Gänse und Schafe an. Für einen Kaufpreis von rund 100 Euro werden die Tiere im Kindesalter von den Kunden erworben, mithilfe monatlicher Futtergeldzahlungen auf dem Hof großgezogen und später geschlachtet. Der Vorteil: volle Kontrolle und Information über die eigenen Fleischwaren.

Gemeinsam mit ihren Freunden teilen sich die Strucks jeweils ein Rind und ein Schwein pro Jahr. „Zu Beginn haben wir auf dem Hof vorbeigeschaut und uns informiert“, erinnert sich Struck. Sie sei sofort überzeugt gewesen. „Die Tiere werden auf der Weide geboren und bleiben dort mit den Mutterkühen bis zur Schlachtung. Gibt es ein schöneres Leben für ein Tier?“

+ Andrea Struck hat einen kleinen Teil der fertigen Produkte in ihrer Kiste. © privat

Da auf dem Biohof ausschließlich alte, sehr robuste Rassen großgezogen werden, verbringen die Tiere auch die Wintermonate im Freien. „Da diese Rassen noch nicht so überzüchtet wurden, sind sie auch widerstandsfähiger. Das sollte man unterstützen“, findet die Neufinsingerin.

Nicht nur das habe sie überzeugt. „Beim Tier-Leasing auf dem Biohof kann man sich sicher sein, dass es sich wirklich um Biofleisch aus artgerechter Haltung handelt. Heutzutage ist Bio ja oft leider nicht mehr wirklich Bio“, sagt sie und ergänzt: „Auf diese Weise können wir uns sicher sein, dass die Tiere nicht mit Medikamenten vollgepumpt werden. Da sie sowieso robust sind, bekommen sie höchstens mal Globuli.“

Die artgerechte Haltung mache sich auch in Sachen Qualität und Geschmack der Fleischprodukte bemerkbar. „Wenn wir zum Beispiel zum Grillen einladen und unsere eigenen Produkte probiert werden, überzeugt der Geschmack immer“, verrät Struck mit einem Augenzwinkern.

Auf einer Liste mit zahlreichen Möglichkeiten kann sie ankreuzen, zu welchen Produkten das Fleisch verarbeitet werden soll. „Man kann zum Beispiel auch superguten Schinken machen lassen.“ So einfach fällt die Entscheidung jedoch gar nicht, wie sie verrät. „Wir waren am Anfang schon etwas überfordert.“ Sie hatten die Stücke zu groß bestellt. „Beim zweiten Mal haben wir es schon besser gewusst. Jetzt muss ich nicht mehr nur große Braten machen“, sagt Struck lachend.

Nichts wird weggeworfen

Nicht nur das Fleisch des geleasten Tieres wird verarbeitet. Vielmehr wird es komplett verwertet. So können Fett, Fell, Knochen und Hörner behalten werden. „Das ist doch toll, weil nichts weggeworfen wird“, ist Struck begeistert. In diesem Jahr habe sie das verarbeitete Fell mitbestellt. „Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, aber vielleicht nehme ich es wie die Schaffelle mit zum Camping. Als Deko auf einem Stuhl macht es sich bestimmt auch gut.“

An fragende Blicke und skeptische Äußerungen von Freunden und Bekannten, denen die Strucks von der Herkunft ihres Fleisches erzählen, haben sie sich inzwischen gewöhnt. „Den Satz ‚Wie seid ihr denn drauf?’ haben wir schon oft zu hören bekommen“, erzählt die Gemeinderätin. „Die Menschen finden es komisch, die Tiere schlachten zu lassen, die man sich selbst ausgesucht hat.“

Für ihre Freunde hat Familie Struck gerne was übrig. „Seit wir das Leasing machen, schenken wir schon mal einfach ein gutes Stück unseres Fleisches her, weil das einfach eine andere Qualität ist“, erzählt Andrea Struck. Ihre drei Kinder mögen das Fleisch und waren beim Aussuchen der geleasten Tiere dabei.

Jeder Braten ist etwas Besonderes

Ein weiterer Vorteil: „Wir kommen so deutlich günstiger weg als beim Kauf von Bioprodukten beim Metzger oder im Supermarkt“, erklärt die Neufinsingerin. „Bei uns gibt es jetzt öfter mal einen Braten. Das ist jedes Mal wieder etwas Besonderes, da das ansonsten schon ein teurer Spaß ist.“

Rund 100 Kilo Fleischprodukte entstehen aus einem Kalb. 50 davon erhalten die Strucks, 50 ihre Freunde. Dazu kommt das Schwein. Struck ist überzeugt, dass ein solches Konzept auch hier in der Umgebung gut ankommen würde. „Die Menschen müssen sich nur darauf einlassen. Man könnte so viel verändern“, sagt sie und ist überzeugt: „Der Trend geht in diese Richtung. Die Leute wollen sich wieder mehr selbst versorgen. Da passt das perfekt.“

Julia Adam