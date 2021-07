Zwei Klassen, die in Erinnerung bleiben

Mittelschule Finsing verabschiedet eine neunte und eine Vorbereitungsklasse

In jeweils einer kurzen Feierstunde bekamen die Abschlussschüler die Klassen 9a und 10V2 der Mittelschule Finsing ihre Zeugnisse überreicht. Dabei zeigte sich schnell: Beide Klassen werden in der Schule noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Finsing – Wegen der Hygienemaßnahmen rückten die festlich gekleideten Schülerinnen und Schüler mit wenigen Angehörigen in die Turnhalle ein, die in kleinen Familien-Inseln bestuhlt war. Heuer fanden die Feiern hintereinander statt. Bei beiden kristallisierte sich recht schnell heraus, dass beide Klassen in der Schule noch lange in Erinnerung bleiben werden, wenn auch jede aus einem anderen Grund.

Konrektorin Antja Dürr, die derzeit die Schule leitet, fasste bei der Begrüßung an der 9a zusammen, dass es eine „bemerkenswerte und unglaubliche Zeit war“ – und das meine sie nicht wegen Corona. Die Metapher einer Bergwanderung zog sich als roter Faden durch ihre Ansprache. Das Zitat „Wenn man seine Grenzen nie auslotet, weiß man nicht, wo sie liegen“ verbinde sie mit der „Bergsteigergruppe 9a“.

+ Bunte Ballons ließen auch die Absolventen der 10V2 steigen, die Benjamin Ertl (oben M. im weißen Hemd) zum Abschluss geführt hat: Matea Celebic, Elem Celik, Emma Eilers, Amelia Faliszewska, Harmonie Grasse, Tobias Grübl, Bastian Hermansdorfer, Maximilian Holbinger, Florian Huber, Berina Isakovic, Danina Ivanova, Tabea Kern, Sophia Killinger, Patrick Kleinheins, Franziska Kratzer, Laura Kronseder, Leonie-Chiara Lang, Sophie Lunitz, Jonas Matejovsky, Anja Oeckl, Franziska Schindlbeck, Vivien-Eileen Siegl, Linda Sigl, Aaron Sollinger, Alexandra Thalmeier und Helena Zak. © Henry Dinger

In der 5. Klasse sei man zusammen aufgebrochen. Der Weg verlief gerade, dann sind einige Schüler wieder abgestiegen, und manchmal waren alle nicht mehr zum Weitergehen zu bewegen. „Auch, weil Dinge am Wegesrand interessanter waren“, so Dürr. Es gab Stagnation, „und auch den Bergführern ging die Luft aus“. Letztendlich habe man aber „mit der neuer Bergführerin“, die unbeirrt voranschritt, wieder Spaß am Aufstieg gehabt. Jetzt sei man oben angekommen. „In Wirklichkeit ist es aber nur eine Stufe auf eurem langen Weg“, sagte Dürr. Die Absolventen sollen nun nach vorne blicken, sich neue Gipfel suchen und sich von diesem Weg nicht abbringen lassen.

Klassenlehrerin Christin Herrmann wurde in ihrer Rede deutlicher. Im Sommer 2019 habe sie bei der Schulkonferenz neben der damaligen 8a ihren Namen gelesen mit zwei Fragezeichen dahinter. „Diese Klasse wollte kein Lehrer freiwillig übernehmen“, sagte Herrmann. Nachdem sie eine Nacht darüber geschlafen hätte, habe sie dem damaligen Schulleiter Stephan Rettig mitgeteilt, dass sie die Aufgabe übernehme. Bislang habe jeder Kollege diese Klasse nach einem Jahr wieder abgegeben – „aber abgerechnet wird am Schluss“, habe sie damals gesagt.

+ Sie sind die Besten aus der 9a (vorne, v. l.): Fabienne Murken (Schnitt: 1,9) will weiter zur Schule gehen und auf den 9+2-Zug aufspringen. Daniel Seitter (1,64) möchte mit dem M-Zug weiterfahren und dann in Richtung Mechanik oder Elektronik gehen. Celia Schmaus (1,9) will auch mit dem M-Zug weitermachen und danach Zweiradmechatronikerin werden. Es gratulierten Konrektorin Antje Dürr und Klassenlehrerin Christin Herrmann (oben, v. l.). © Henry Dinger

Beim Abschluss nun zeige sich, dass sie ihr Versprechen halten konnte. Es sei anstrengend und spannend zugleich gewesen, sagte Herrmann, und ihren Worten schwang viel Lob für die Schüler mit. Alle hätten an einem Strang gezogen, das Zusammenspiel sei ehrlich und vertrauensvoll gewesen, und jeder, einschließlich ihr selbst, konnte sich so geben, wie er wirklich ist. Zum Schluss habe sich gezeigt, dass die Klasse wesentlich besser war als ihr Ruf. „Ich bin wahnsinnig stolz auf euch, und das könnt ihr auch sein.“

Mit dem 80er-Jahre-Hit „The Final Countdown“ läutete die 10V2 ihren Abschluss ein. Dürr begrüßte die Klasse auf Englisch und leitete damit dazu über, dass sie nicht als Sprachlehrerin, sondern als Schulleiterin zu ihnen spreche. Dürr verglich die Schulzeit mit einem langen Weg, der nicht immer einfach war, sondern beschwerlich, uneben und zum Schluss ziemlich steil. Doch ihr Wegbegleiter, Klassenlehrer Benjamin Ertl, habe „am Fernglas den Blick immer wieder in die richtige Richtung gelenkt“.

+ Sie sind die Besten aus der 10V2 (vorne, v. l.): Laura Kronseder (vorne, l., Schnitt: 1,4) möchte ein Vorpraktikum in der St.-Nikolaus-Schule in Erding absolvieren und dann Heilerziehungspflegerin werden. Eine 1,0 hat Tobi Grübl (M.) erreicht. Er geht auf die FOS in Erding und will dann Lehramt studieren. Ebenfalls mit einer 1,0 absolvierte Matea Celebic (r.) die Prüfungen. Auch sie will auf die FOS und peilt ein Medizinstudium an. Neben Konrektorin Antje Dürr gratulierte Klassenlehrer Benjamin Ertl (oben, v. l.) © Henry Dinger

Nicht immer hätten alle Ertls Weg mitgehen wollen, aber dieser habe sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Am Ende sei das Ziel erreicht gewesen. „Ihr seid eine Klasse, an die wir uns sehr gerne erinnern werden“, so Dürr.

Ertl hielt seine Ansprache mit gewohntem Humor. „Jetzt gibt’s ,Gschichten ausm Paulanergarten‘“, meinte der Lehrer und gab eine Reihe von Anekdoten zum Besten, die mit einem „irritierenden“ Elternabend für ihn begannen, „letztendlich ist es aber sehr positiv gelaufen“.

Distanzunterricht und Videokonferenzen brachten viele unbekannte Probleme mit sich, die nicht unbedingt gelöst waren, als es im Klassenzimmer weiterging. Zum Schluss hätten aber „alle richtig Gas gegeben“, man habe sich gegenseitig vertraut und sei ehrlich, herzlich, höflich und wertschätzend miteinander umgegangen. Das Besondere sei jedoch, dass die 10V2 der erste Jahrgang einer V-Klasse in Finsing ist, in dem alle auf Anhieb ohne Nachprüfung den Abschluss geschafft haben.

