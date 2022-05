Tausende feiern mit dem Finsinger Burschenverein

Beim Einzug ins Festzelt ließ Fahnenträger Josef Schachtl zu Musik von ACDC die Fahne als Erster schwingen. © Julia Adam

Die Festwoche des Finsinger Burschenvereins fand am Donnerstag mit einem Festtag ihr Ende. 78 Vereine waren dazu gekommen, beim Kabarettabend am Mittwoch war das Zelt mit 1800 Gästen ebenfalls voll.

Finsing – Zu einem gelungenen Abschluss kam das 50-jährige Wiedergründungsfest des Finsinger Burschenvereins. Vor dem gestrigen Festtag mit Gottesdienst und Umzug begeisterte am Mittwochabend Kabarettistin Martina Schwarzmann. Der Andrang war riesig, das Zelt mit 1800 Gästen komplett voll.

Der Auftritt war wie das Fest bereits vor zwei Jahren geplant. Inzwischen hat die 43-Jährige aus Altomünster ein neues Programm: „Ganz einfach“. „Ihr merkt schon, ich bin mit dem Programm erwachsener geworden“, meinte die Kabarettistin. Unverändert ist jedoch ihre Bühnenpräsenz: mit Gitarre auf einem hohen Stuhl sitzend, die Haare streng zurück frisiert und ein ernster Blick, wobei ihr immer wieder ein sympathisches Kichern entweicht. Schwarzmanns bayerischer Charme und ironische Erzählweise begeisterten das Publikum von den ersten Sekunden an.

Mit 1800 Gästen war das Finsinger Festzelt komplett voll besetzt. Das Publikum genoss den unbeschwerten Kabarett-Abend sichtlich. © Markus Ostermaier

Nicht nur die Gäste, auch die Künstlerin schien glücklich zu sein, endlich wieder in würdigem Rahmen auf der Bühne zu stehen. „Ich bin so froh, dass wieder alle kommen dürfen und niemand mehr ausgeschlossen wird. Was ich an Schwachsinn erlebt habe die letzten zwei Jahre“, sagte Schwarzmann mit Blick auf frühere Corona-Regeln und nannte als Beispiel einen Open-Air-Auftritt in Baden-Württemberg. Die Sitzplätze wurden desinfiziert – trotz strömenden Regens. Erst später habe sie erfahren, dass dort eine „besonders ansteckende Virus-Variante unterwegs ist, die sich über den Arsch überträgt“. Dagegen helfe nur die FFP2-Unterhose.

In Hinblick auf das „Huasten-Shaming“ ermutigte die 43-Jährige ihr Publikum: „Wenn’s kitzelt, einfach husten. Wir müssen wieder ungenierter werden. Und je besser wir im Sommer durchseuchen, umso schöner wird der Herbst.“ In ihrem Programm erzählte Schwarzmann viel über ihre Heimat, ihr Leben und insbesondere ihre Familie. Die gründete sie mit ihrem Mann nach „erfolgreichen Sondierungsgesprächen“ und hat inzwischen vier Kinder, darunter drei Mädels („da hat man irgendwann keine Freunde mehr“). Mit dem Nachwuchs habe sie auch einen Nebenjob: ein Orientierungspaket-Besuch für Paare, die sich unsicher beim Kinderwunsch sind.

Re­sü­mee des Burschenvereins Finsing: „Ein Comeback, das mehr als gelungen ist“

Vor zwei Jahren wurde die Künstlerin aber erst einmal zur Lehrerin im Homeschooling. In dem Zug habe sie den Lehrplan korrigiert und gekürzt, denn „da ist schon viel Schmarrn dabei“. Die vier Kinder waren dennoch unzufrieden mit dem Erziehungsstil der Mama und schenkten ihr zum Muttertag einen Erziehungsratgeber.

Viel bejubelt war der Auftritt von Martina Schwarzmann am Mittwochabend. Die Kabarettistin singt und musiziert zwischendurch immer wieder mit ihrer Gitarre. © Markus Ostermaier

In der Corona-Zeit fehlte der Kabarettistin oft der Applaus, den auch ihre Kinder mit dem Klatschen nach dem Mittagessen nicht ersetzen konnten. In Finsing bekam Schwarzmann reichlich davon. Sie kündigte an, beim Festtag am Donnerstag leider nicht dabei sein zu können, obwohl sie wirklich Lust hätte auf „ein richtiges Pfui-deife-Saufa-Fest“.

An eben diesem gestrigen Donnerstag zog der Vorsitzende des Burschenvereins, Bene Stiegler, als Re­sü­mee der Feier: „Ein Comeback, das mehr als gelungen ist.“ Dass die Burschen zufrieden mit dem Verlauf der Festwoche sind, war nicht zu übersehen. „Nach mehr als zwei Jahren Zwangspause, war die Stimmung an allen Tagen überragend“, erzählt Stiegler. Nicht nur beim Auftakt mit den Burschenwettkämpfen vor einer Woche war das Zelt restlos gefüllt, auch das Weißbier- und Russnfest sowie der Tag der Betriebe lockten zahlreiche Gäste nach Finsing. Als Highlight bezeichnet Stiegler den gestrigen Festtag. 78 Vereine waren im Festzelt an der Markt Schwabener Straße zu Gast – mit entsprechend guter Feierlaune.

Burschenverein Finsing: „Immer am Gipfel des Wahnsinns“

Dass für eine Festwoche in dieser Größenordnung der Zusammenhalt und der Arbeitswille der Vereinsmitglieder unverzichtbar ist, betonte auch Pfarrer Norbert Joschko beim Gottesdienst im Pfarrgarten, dem sich ein Festumzug anschloss. Joschko bezog sich auf das Motto der Burschen „Immer am Gipfel des Wahnsinns“ und räumte augenzwinkernd ein: „Im Burschenverein Finsing wird natürlich auch in manchen Angelegenheiten Wahnsinn betrieben.“

Das Wichtige sei aber der „Gipfel“, zu dem der Verein sich auf den Weg gemacht habe. „Auf dem Weg zum Gipfel braucht man die Gemeinschaft, das Miteinander und die Dankbarkeit“, betonte der Pfarrer. Die Gemeinschaft erlebe man bei den Finsingern auf jeden Fall. Auch die Dankbarkeit „für das Fleckerl Erde, auf dem man leben darf“, spüre man in Finsing. „Auf dem Weg zum Gipfel seid ihr zweifellos. Ihr zeigt, wie stark ihr seid, und ihr erlaubt euch, den Namen Finsing in die Welt zu tragen“, richtete er lobende Worte an die Burschen.

Dass ein solches Fest nur mit der Unterstützung zahlreicher helfender Hände möglich ist, weiß auch Stiegler. Im Namen des Vorstands bedankt er sich besonders bei den Altburschen, die sich mit großem Tatendrang engagiert hätten. Aber auch die Toleranz und Unterstützung der Anwohner wissen die Burschen zu schätzen. An die Feuerwehr, die Sanitäter, die Gönner und die Festdamen richtete Vereinschef Stiegler zudem seinen Dank.

Markus Ostermaier & Julia Adam