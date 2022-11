Regionalität steht nicht nur auf der Karte ganz oben

Neue Gesichter in der Airport-Gastronomie: Denise Knauft, Airbräu-Wirtin Barbara Deimel und Allresto-Geschäftsführer Gerhard Halamoda (v. l.).

Airbräu hat eine neue Wirtin, und die kommt aus der Nachbarschaft des Flughafens – Gastronomie erholt sich

Von Hans Moritz schließen

Auch bei der Allresto, Gastro-Tochter des Münchner Flughafens, spürt man das Wiedererstarken der Luftfahrt. Eine zentrale Stelle wurde neu besetzt.

Flughafen - Im Airbräu, dem Wirtshaus mit der weltweit einzigen Flughafenbrauerei, setzt man bei aller Internationalität der Gäste von jeher auf Regionalität. „Von hier“, das gilt jetzt auch für die neue Wirtin Barbara Deimel. Die stammt aus Oberding, ist also Flughafen-Nachbarin und in der örtlichen Gastro-Szene keine Unbekannte.

Deimel ist 44 Jahre alt und hat in Oberding mit Deimel’s Landgasthof bereits ein eigenes Lokal geführt. Erfahrungen sammelte die gelernte Köchin aber auch bei Käfer, in der Schmid Gastronomie und zuletzt im Hotel Henry, beides in Erding. Im Airbräu ist sie seit Mitte September die Chefin. „Ich bin noch dabei, mich einzuarbeiten“, gesteht sie. Fest steht für sie: „Das Airbräu bleibt ein echtes bayerisches Wirtshaus mit regionalen Produkten.“ Der Unterschied zu ihren bisherigen Stationen: „Hier ist das Publikum natürlich viel internationaler.“ 40 Mitarbeiter sind ihr unterstellt.



Deimel übernimmt das Airbräu in einer herausfordernden, aber auch aussichtsreichen Zeit: Während des Lockdowns herrschte am Flughafen Grabesstille, auch die Lokale waren fast allesamt über Monate geschlossen.



Die Flughafen-Tochter Allresto betreibt 50 Lokale und Bars am Flughafen, „40 sind schon wieder geöffnet“, erklärt Geschäftsführer Halamoda. „Die größte Herausforderung ist derzeit, ausreichend Personal zu finden, vor allem unsere Branche tut sich schwer“, sagt der Erdinger.



Man erlebe zwar einen Aufschwung. „Aber wir spüren es natürlich auch, wenn es heuer nur 33 Millionen Passagiere sind und nicht, wie vor Corona, knapp 50 Millionen sind.“ 5000 Hektoliter Bier stößt die Flughafenbrauerei üblicherweise pro Jahr aus. „Heuer werden es 4000 sein“, prognostiziert der 62-Jährige.



Damit nicht zuletzt auch wieder mehr Gäste aus der Region kommen und Firmen hier ihre Feiern abhalten, hat Halamoda Denise Knauft eingestellt. Die 29-Jährige kommt ebenfalls aus Erding und verantwortet seit Mai alle Marketing-Aktivitäten. Wie Wirtin Deimel steht auch die Produktdesignerin vor großen Herausforderungen . „Wir wollen wieder ein Kulturprogramm in der Tenne aufziehen und zu unseren gastronomischen Highlights zurückkehren.“ Damit meint Knauft vor allem die beliebten Brunch-Aktionen. Zu Weihnachten und Silvester sind einige Menüs geplant und, passend zum Weihnachtsmarkt, ein „Winterzauber.“



Mehr auf www.munich-airport.de/airbraeu. ham