Vorfall am Flughafen München: Auto fährt in Hotelfassade - Polizei mit ersten Details

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Am Flughafen München ist ein Auto in ein Hotel gefahren. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Ein Auto ist am Flughafen München in die Hausfassade eines Hotels gefahren. Dabei sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Lage ist noch unübersichtlich.

Update vom 21. August, 09.05 Uhr: Nachdem ein Auto Sonntagfrüh in ein Hotel am Flughafen München gefahren ist, steht fest, dass ein Mann am Steuer des Wagens saß. Das Fahrzeug gehörte einem Bekannten von ihm. Das Hotel wurde nach dem Unfall evakuiert, weil eine Einsturzgefahr vermutet worden war, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Das Technische Hilfswerk gab allerdings kurz darauf die Entwarnung: Die Statik sei durch den Unfall nicht betroffen. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt worden, hieß es. Der Mann habe vermutlich betrunken am Steuer gesessen. Das Auto, das einem Bekannten von ihm gehöre, habe er entwendet.

Flughafen München: Auto fährt in Hotelfassade - mehrere Verletzte

Erstmeldung vom 21. August, 08.48 Uhr: Flughafen München - Am Flughafen München ist ein Fahrzeug in die Hausfassade eines Hotels gefahren. Der Vorfall ereignete sich Sonntagfrüh (21. August). Wie der BR basierend auf Informationen der Polizei berichtet, sind mehrere Personen verletzt worden. Momentan ist die Lage noch nicht überschaubar.

Flughafen München: Auto fährt in Hotelfassade - Großaufgebot ist vor Ort

Eine große Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind am Unfallort. Noch steht nicht fest, was die Hintergründe des Unfalls sind. Es ist nicht sicher, ob sich zuvor eine Verfolgungsjagd abgespielt hatte.

Weitere Informationen folgen. (ly)