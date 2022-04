Betrunkener am Flughafen München beschimpft Beamte als „Pisser“ - dann wird es kurios

Von: Katharina Haase

Bundespolizei am Münchner Flughafen © Matthias Balk/dpa

Weil er sich in der Businesslounge des Flughafens München ein paar Drinks zu viel genehmigte und aggressiv wurde, endete die Reise für einen Münchner mit einer Festnahme.

Flughafen München – Am Freitag, 1. April, ist es in der Businesslounge im Satellitenterminal des Flughafens München zu einem Vorfall gekommen, der die Bundespolizei auf den Plan rief. Grund dafür war das aggressive Verhalten eines 41-jährigen Münchners, dessen Reise deshalb vorerst in Polizeigewahrsam endete.

Wie die Bundespolizei am Flughafen München mitteilt, war der 41-Jährige vor dem Boarding seines bevorstehenden Fluges in der Businesslounge gewesen und hatte dort mehrere alkoholische Getränke zu sich genommen. Dieser schien dem Münchner schnell zu Kopf zu steigen und schon bald begann er, das Personal in der Launch anzupöbeln. Er wurde immer unkooperativer und zunehmend aggressiv, bis er schließlich die Airline-Mitarbeiter bedrohte.

Flughafen München: Mann betrinkt sich in Businesslounge - dann rastet er aus

Da der Mann sich trotz mehrfacher Aufforderung weigerte, die Lokalität zu verlassen, riefen die Mitarbeiter die Bundespolizei um Hilfe an. Auch die Beamten versuchten zunächst, durch Zureden den Mann zum Verlassen der Lounge zu animieren, was zunächst - wenn auch langsam und unter ständigen weiteren Drohungen des Betrunkenen - auch gelang. Der 41-Jährige ließ die Beamten dabei wissen, dass sie „Arschlöcher“ und „Pisser“ seien und er selbst außerdem „der Größte“. Als der Pöbler die Beamten dann auch noch angreifen wollte, folgten Festnahme und Handschellen auf dem Fuß.

Flughafen München: Betrunkener beschimpft Beamte als „Pisser“ - Alkoholtest bringt erstaunliches Ergebnis

Den restlichen Weg zur Wache brachte der Münchner schließlich größtenteils liegend hinter sich und musste von den Beamten getragen werden. In den Diensträumen der Polizei angekommen, ließ er schließlich wider Erwarten freiwillig einen Alkoholtest durchführen, der ein Ergebnis von beachtlichen 2,58 Promille als Ergebnis brachte. Besorgt um den Gesundheitszustands ihres unfreiwilligen Gasts, verständigten die Beamten daraufhin zunächst den Notarzt, der jedoch keine Gefahr für den Trunkenbold ausmachen konnte.

In Absprache mit den Kollegen der Polizeiinspektion Flughafen München brachte die Bundespolizisten den Mann schließlich zu den Taxiständen im öffentlichen Bereich des Flughafens München. Einen Flug trat der 41-Jährige am Freitag nicht mehr an, dafür erhielt er als Erinnerung an seinen Ausflug zum Flughafen diverse Strafanzeigen. kah

