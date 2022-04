Ekel-Fund am Flughafen München: Zollbeamte beschlagnahmen fragwürdige Delikatesse

Von: Katharina Haase

Zoll Flughafen München – gebratene Rohrratte © Zoll Flughafen München

Die Zollbeamten am Flughafen München sind einiges gewohnt. Nun jedoch beschlagnahmten sie eine „Delikatesse“ bei der so manch einem der Appetit vergehen könnte.

München – Die Beamten des Hauptzollamtes am Flughafen München sind sicherlich Einiges gewohnt. Egal ob Schmiergeld, Drogen oder ein skelettierter Bärenschädel – die Zöllner haben schon viele ungewöhnliche Entdeckungen gemacht.

Im Rahmen einer Gepäckkontrolle machten die Beamten nun aber einen Fund, der dem einen oder anderen den Appetit vorerst verderben könnte. Im Gepäck eines Reisenden aus dem Kongo fanden die Zöllner eine tote Rohrratte – fertig gebraten und zum Verzehr bestimmt.

Flughafen München: Zoll-Beamte machen Ekel-Fund – Rohrratte verzehrfertig gebraten

Rohrratten gehören zwar zur Familie der Nagetiere, sind aber nicht mit den Ratten verwandt, wie der Name vermuten lassen würde. Stattdessen gehören sie zur Gruppe der Stachelschweinverwandten. Sie können bis zu 60 Zentimeter groß werden.

Rohratten leben hauptsächlich in afrikanischen Wald- und Savannengebieten. Aufgrund der tierseuchenrechtlichen Regelungen in Deutschland ist das Fleisch hierzulande nicht einfuhrfähig. Deshalb wurde das tote Tier nach einer Röntgenkontrolle des Koffers, in dem es verstaut war, beschlagnahmt.

Gebratene Rohrratte im Gepäck: Beamte am Flughafen München finden fragwürdige Delikatesse

„Wir erleben zwar immer wieder, dass Reisende nicht einfuhrfähige Lebensmittel aus dem Ausland mitbringen wollen. Aber so ein Aufgriff ist schon etwas Außergewöhnliches“, so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München. Das Tier soll nun fachgerecht vernichtet werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Reisender eine solch fragwürdige Delikatesse durch den Münchner Zoll zu schmuggeln versucht. Bereits im Jahr 2019 hatten die Beamten eine gebratene Rohrratte beschlagnahmt. Ein Nigerianer hatte diese als Geschenk für Freunde mit nach Deutschland gebracht. (kah)

