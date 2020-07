Corona-Tests am Flughafen München: Kostenloses Angebot jetzt möglich - Markus Söder mit radikaler Forderung

Am Flughafen München und weiteren bayerischen Flughäfen kann man sich nun kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Ministerpräsident Markus Söder hat eine weitere radikale Forderung.

Seit dem Wochenende kann man sich unter anderem am Flughafen München kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Pünktlich zu Ferienbeginn in Bayern ist das freiwillige Angebot an drei bayerischen Flughäfen verfügbar.

Ministerpräsident Söder hält mit einer radikalen Forderung dagegen.

Flughafen München - Ankommende Passagiere an den Flughäfen München und Nürnberg können sich seit dem Wochenende kostenlos auf den Corona-Erreger Sars-CoV-2 testen lassen. Das sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml am Sonntag. „Wir müssen aufpassen, dass Reiserückkehrer keine neuen Infektionen mit nach Hause bringen“,erklärte die CSU-Politikerin„Deshalb ist es sinnvoll, sich schon am Flughafen testen zu lassen.“ Ministerpräsident MArkus Söder hatte diese Neuerung bereits in einer Pressekonferenz angekündigt.

Flughafen München: Kostenloser Corona-Test jetzt möglich - Ministerpräsident Söder mit klarer Forderung

Nicht beschlossen wurden Pflichttests, gegen die es rechtliche Bedenken gibt. Wer allerdings aus einem Corona-Risikogebiet nach Bayern zurückkehrt, ist generell verpflichtet, sich bei seinem Gesundheitsamt zu melden und für 14 Tage in Quarantäne zu gehen, sofern er keinen negativen Corona-Test vorlegen kann. Eine Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer an allen deutschen Flughäfen fordert unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU).Söder hatte am Freitag jedoch betont, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung geben müsse. Die Bundesregierung lässt eine Testpflicht prüfen.

Ab sofort ist nach Beschluss der Bayerischen Staatsregierung der Test auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, für Reiserückkehrer kostenlos. https://t.co/O10MADSq0N#BayerischeStaatsregierung #Coronatest — Munich Airport (@MUC_Airport) July 25, 2020

Flughafen München: Bereits 120 freiwillige Corona-Tests

Am Münchner Flughafen ließen sich am Samstagabend kurz nach Eröffnung der Teststation 120 Passagiere untersuchen. Dritter bayerischer Flughafen ist Memmingen, dort sind die kostenlosen Tests noch in Vorbereitung. Die Staatsregierung will sich am Dienstag bei ihrer Kabinettssitzung mit dem Thema beschäftigen.

+ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Testpflicht für Urlaubsrückkehrer. © Sven Hoppe/dpa

