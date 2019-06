Millionen, die am Boden bleiben

Die Flughafen München GmbH wird in den nächsten fünf Jahren mehr als eine Milliarde Euro investieren, um der immer weiter steigenden Zahl an Reisenden gerecht zu werden.

Flughafen/Erding – Wer Josef Schwendner zuhört, wenn er in den Stadt- und Gemeinderäten der Flughafenregion seine Bauprojekte vorstellt, dann glaubt man nicht, den Generalbevollmächtigten eines Flughafens vor sich zu haben. Zwar investiert die FMG in den nächsten fünf Jahren einen Milliardenbetrag, doch die Mehrheit der Projekte dient der Verbesserung der Infrastruktur am Boden. Das jährliche Passagierwachstum auf zuletzt 46 Millionen fordert seinen Tribut. Neue Parkhäuser, Straßen, Gebäude und sogar ein Gleis im Tunnel sind nötig. Jetzt war Schwendner im Erdinger Stadtrat zu Gast. Dort betonte er, dass keines der Vorhaben mit der dritten Startbahn zu tun habe: „Die und alle damit verbundenen Planungen dürfen wir nicht anfassen.“

In Erding hat man vor allem zwei Projekte im Auge: die Erweiterung der Erdinger Allee zur Flughafentangente Ost auf vier Fahrstreifen mit dem neuen Südring als weiteren Zubringer zu den Terminals sowie den Ringschluss – hier die zweigleisige Strecke zwischen dem Flughafenbahnhof und dem neuen Halt mit Wendeanlage bei Schwaigerloh (Gemeinde Oberding). Allein der wird laut Schwendner 115 bis 120 Millionen Euro kosten. Beides ist im Bau.

Nahe des neuen Südrings wird noch heuer mit einer neuen Mietwagen-Stellfläche begonnen. Es handelt sich um einen Puffer für bis zu 2000 Fahrzeuge. Nahe der Zentralallee befindet sich ein Mietwagenspeicher mit 2750 Plätzen in den Plänen. Sie sollen die Abhol- und Abgabestellen an den Terminals entlasten. Dort, genauer gesagt südlich des München Airport Centers (MAC), wird ab 2022 laut Schwendner ein ganz neues Mietwagenzentrum mit 4500 Stellplätzen errichtet. „Angesichts bis zu 3000 Vermietungen pro Tag brauchen wir mehr Platz“, so der Generalbevollmächtigte. Auf der entgegengesetzten Seite, nördlich des Hilton-Hotels, bekommt das öffentliche Parkhaus P 22 fünf statt zwei Ebenen.

Bereits im Bau ist die neue Feuerwache Süd. Sie könnte noch in diesem Herbst eingeweiht werden.

Reichlich Erde in Bewegung ist entlang der Nordallee, dem Standort des Hochtechnologie-Standorts Lab Campus. Die ersten beiden Komplexe sind laut Schwendner bereits ausgeschrieben. Den Lab Campus werde die FMG je nach Bedarf in vier Quartieren nacheinander realisieren.

Das Bürogebäude schräg gegenüber der Agip-Tankstelle wird bereits von der FMG-Immobilienabteilung genutzt, ab 2023 soll es an Externe vermietet werden. Nördlich davon dürften im dritten Quartal die Bagger für den Handwerkerhof anrollen. Ein paar Meter weiter befindet sich der Standort der neuen, bis zu 40 Meter hohen FMG-Hauptverwaltung – Baubeginn voraussichtlich 2021.

14 600 Quadratmeter Grundfläche sind für das Logistikzentrum an der Nordallee vorgesehen. Schwendner versicherte, die Kühl- und Lagerhallen bräuchten die FMG-Betriebe wie die Gastronomie-Tochter Allresto. „Damit können wir auch unnötige Lkw-Fahrten zu weiter entfernt liegenden Lagern vermeiden“, erklärte er. Geplante Inbetriebnahme: 2021.

Neben dem Novotel baut die FMG ab 2020 das dritte Hotel mit 358 Zimmern, das sich an Gäste mit schmalerem Geldbeutel richtet.

Weil für diese Vorhaben unter anderem die Urlauberparkplätze wegfallen, sind ganz im Westen des Campus drei neue Parkhäuser mit knapp 10 000 Plätzen vorgesehen, am Besucherpark gibt es bereits ein neues Parkhaus – laut Schwendner in erster Linie für Mitarbeiter.

An den Wartungshallen baut die FMG bis 2021 annähernd 160 Lkw-Stellplätze. Ihre Nachbarn werden Taxis sein, sie bekommen einen Speicher mit rund 500 Stellflächen. Er ist zum Teil schon in Betrieb. Die bestehende Aufstellfläche entfällt. Eine zweite Brücke über die Zentralallee verbindet demnächst beide Bereiche.

Ganz ohne Luftverkehr geht es dann aber doch nicht bei der FMG. Schwender wies auf die Erweiterung der Terminals 1 um einen weiteren Flugsteig für 450 Millionen Euro als größtes Vorhaben hin. Die Enteiser und Flugzeugschlepper haben zwischen Terminal 2 und Nordbahn bereits eine neue Station bekommen. Das Vorfeld Ost wird um 13,5 Hektar erweitert, um bis zu 23 zusätzliche Flugzeuge temporär abstellen zu können.

In Erding zeigten sich die Stadträte kritisch ob des ansteigenden Verkehrs und des Drucks auf den Wohnungsmarkt durch immer mehr Arbeitsplätze. Sie verlangten noch mehr Anstrengungen bei der Schaffung von Wohnraum. Auch könnte sich die FMG intensiver beim ÖPNV engagieren.